Los jugadores que aportan la Major League Soccer y Liga MX al Mundial 2026

La Copa del Mundo 2026 será récord para la Major League Soccer con un total de 44 jugadores seleccionados que representarán a 21 clubes y 17 países. Con esto son la competencia del continente americano que más futbolistas convocados al torneo que se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá.

¡Vaya dato perturbador! 🤯



La MLS aportará la mayor cantidad de futbolistas de su historia a una Copa del Mundo y superó la cifra de la #LigaMX.#TNTSports2026 pic.twitter.com/JRP1bWh8Ml — TNT Sports México (@tntsportsmex) June 3, 2026

Estados Unidos (8 futbolistas) y Canadá (también con 8 jugadores) son las dos selecciones nacionales con mayor cantidad de seleccionados del campeonato de Norteamérica.

Con esto superaron los 26 seleccionados nacionales que aportó la Liga MX a seis países donde 12 son elementos convocados por el entrenador mexicano Javier Aguirre para el combinado azteca.

Los jugadores de MLS que asistirán al Mundial 2026

Estados Unidos y Canadá son los máximos representantes con ocho jugadores cada uno | Robin Alam/ISI Photos/GettyImages

Argentina: Rodrigo De Paul (Inter Miami CF), Lionel Messi (Inter Miami CF).

Australia: Aiden O'Neill (New York City FC), Kai Trewin (New York City FC), Lucas Herrington (Colorado Rapids).

Canadá: Mathieu Choinière (LAFC), Maxime Crépeau (Orlando City), Stephen Eustáquio (LAFC), Richie Laryea (Toronto FC), Jonathan Osorio (Toronto FC), Jacob Shaffelburg (LAFC), Dayne St. Clair (Inter Miami CF), Joel Waterman (Chicago Fire FC).

Cabo Verde: CJ Dos Santos (San Diego FC), Steven Moreira (Columbus Crew).

Colombia: James Rodríguez (Minnesota United FC).

Corea del Sur: Son Heung-Min (LAFC).

Croacia: Petar Musa (FC Dallas), Marco Pašalić (Orlando City SC).

Estados Unidos: Max Arfsten (Columbus Crew), Sebastian Berhalter (Vancouver Whitecaps FC), Chris Brady (Chicago Fire FC), Matt Freese (New York City FC), Tim Ream (Charlotte FC), Miles Robinson (FC Cincinnati), Cristian Roldán (Seattle Sounders FC), Matt Turner (New England Revolution).

Haití: Louicius Deedson (FC Dallas), Derrick Etienne Jr. (Toronto FC), Danley Jean Jacques (Philadelphia Union).

Irak: Ahmed Qasem (Nashville SC).

Nueva Zelanda: Michael Boxall (Minnesota United FC), Finn Surman (Portland Timbers).

Panamá: Aníbal Godoy (San Diego FC), Carlos Harvey (Minnesota United FC).

Paraguay: Miguel Almirón (Atlanta United), Andrés Cubas (Vancouver Whitecaps FC), Matías Galarza (Atlanta United), Braian Ojeda (Orlando City).

Sudáfrica: Olwethu Makhanya (Philadelphia Union), Mbekezeli Mbokazi (Chicago Fire FC).

Suecia: Herman Johansson (FC Dallas).

Túnez: Rayan Elloumi (Vancouver Whitecaps FC).

Uruguay: Juan Manuel Sanabria (Real Salt Lake).

Los jugadores de Liga MX que asistirán al Mundial 2026

12 jugadores de México representan a la Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

Colombia: Camilo Vargas (Atlas) y Willer Ditta (Cruz Azul).

Ecuador: Jackson Porozo (Tijuana), Pedro Vite (Pumas UNAM), Enner Valencia (Pachuca).

Estados Unidos: Alejandro Zendejas (América).

México: Raúl Rangel (Chivas), Carlos Acevedo (Santos Laguna), Israel Reyes (América), Jesús Gallardo (Toluca), Erik Lira (Cruz Azul), Luis Romo (Chivas), Roberto Alvarado (Chivas), Brian Gutiérrez (Chivas), Gilberto Mora (Tijuana), Alexis Vega (Toluca), Armando González (Chivas) y Guillermo Martínez (Pumas UNAM).

Panamá: Adalberto Carrasquilla (Pumas UNAM), Yoel Bárcenas (Mazatlán), José Luis Rodríguez (Juárez) e Ismael Díaz (León).

Uruguay: Santiago Mele (Monterrey), Sebastián Cáceres (América), Brian Rodríguez (América) y Rodrigo Aguirre (Tigres UANL).