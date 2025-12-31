Los jugadores que debería fichar el Liverpool temporada 2026/27

Para la temporada 2026/27, el Liverpool bajo la dirección de Arne Slot necesitará reforzar principalmente la defensa, dada la posible salida de Ibrahima Konaté (contrato expira en 2026) y la necesidad de más profundidad tras lesiones recientes.

A continuación, esta es una lista realista de jugadores que deberían fichar, priorizados por urgencia y de acuerdo con los rumores actuales, necesidades del equipo y el estilo de juego de Slot (presión alta, solidez defensiva y transición rápida).

Tomando en cuenta que en los seis meses el mercado se puede mover mucho y las necesidad y prioridades pueden cambiar.

1. Marc Guéhi - Crystal Palace, defensor central

Marc Guéhi con el Crystal Palace | Sebastian Frej/GettyImages

El capitán inglés del Palace es un líder nato, rápido, fuerte en duelos aéreos y excelente en la progresión de balón. En la temporada actual ha jugado todos los partidos con gran forma. Palace ganó la FA Cup recientemente con él como figura clave.



Su contrato expira en junio 2026. En verano 2025, el Liverpool estuvo a punto de ficharlo por 35 millones de libras esterlinas, pero Palace lo bloqueó por falta de reemplazo. Ahora, es casi seguro que saldrá gratis o a bajo costo en 2026 (o en enero si Palace vende para sacar algo).



El Liverpool lo quiso desde 2025 y sigue interesado. Sería ideal para rotar/reemplazar a Konaté o Van Dijk.

2. Nico Schlotterbeck - Borussia Dortmund, defensor central

Nico Schlotterbeck con el BVB | Pau Barrena/GettyImages

El internacional con la selección de Alemania es excelente en duelos aéreos, progresión de balón y lectura del juego.



El zaguero de 26 años es titular en Dortmund, pero ha expresado frustración por la inconsistencia del equipo. Ha sido vinculado constantemente con Liverpool.



Su fichaje por los Reds es una alternativa a considerar si Guehi se complica. Encaja perfecto como zurdo en la defensa de Slot. El Liverpool ha dialogado con sus representantes y lo ven como sucesor a largo plazo de Van Dijk.

3. Alessandro Bastoni - Inter de Milán, defensor central/zurdo

Alessandro Bastoni es uno de los mejores zagueros italianos de la actualidad | NurPhoto/GettyImages

El defensor italiano de 26 años es de los mejores centrales del mundo: lector excepcional, salida de balón élite, experiencia en alta presión.



Es un elemento indiscutible en Inter y titular con Italia. Si bien es cierto que tiene contrato con Inter, podría estar abierto a probar su calidad en la Premier League.



El Liverpool lo monitorea como opción primordial para reemplazar a Konaté/Van Dijk. Compite con clubes como City, Chelsea, Real Madrid, Barça y Bayern, pero Bastoni ve viable un cambio en 2026.

4. Angelo Stiller - VfB Stuttgart, mediocampista defensivo

Angelo Stiller con el VfB Stuttgart | Rene Nijhuis/MB Media/GettyImages

El alemán de 24 años es técnico con visión, recuperación y creación. Y ha sido comparado con Toni Kroos. Fue una pieza clave en el gran Stuttgart reciente y es internacional con selección.



Es una buena opción para darle profundidad al mediocampo (rotar a Gravenberch/Mac Allister).

5. Antoine Semenyo - Bournemouth, extremo/delantero versátil

Antoine Semenyo con el Bournemouth | Robin Jones - AFC Bournemouth/GettyImages

El potente ghanés de 25 años se caracteriza por ser rápido, versátil (banda derecha, izquierda o segunda punta) y con gran llegada al gol y en racha.



En su contrato actual tiene una cláusula de rescisión de 65 millones de libras esterlinas activa solo hasta mediados de enero 2026.



El Liverpool tuvo acuerdo personal, pero parece preferir al Manchester City (habría avanzadas negociaciones).



En Anfield sería ideal para añadir profundidad en ataque, especialmente con dudas sobre Salah (contrato y forma) e Isak lesionado. El Liverpool lo ve como opción polivalente, pero la competencia (City, United, Chelsea) es fuerte por su ficha. Podría ser para 2026 si no sale en enero.