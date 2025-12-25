Los jugadores que deberían irse del Cruz Azul en 2026

De acuerdo con los rumores y análisis actuales al cierre del Apertura 2025 de la Liga MX (con Cruz Azul eliminado en semifinales por Tigres UANL y fracasando en la Copa Intercontinental), varios medios y fuentes especializadas señalan una posible "limpia" en la plantilla para el Clausura 2026.

La directiva busca liberar plazas de No Formados en México (NFM), ajustar el rendimiento y hacer espacio para refuerzos como Miguel Borja, Agustín Palavecino o Edwuin Cetré, entre otros.

Cabe mencionar que Ángel Sepúlveda ya fue una de las bajas y se encuentra haciendo pretemporada con el Club Deportivo Guadalajara.

1. Gonzalo Piovi

El defensor central argentino, de 31 años tuvo un rendimiento irregular, con errores defensivos clave en el Apertura 2025. Tuvo un trago amargo al final del año. En total, sólido pero criticado por bajo nivel en instancias importantes.



Renovó recientemente hasta 2026, pero es "candidato importante" para salir. Rumores previos a Inter Miami en agosto 2025 no se concretaron, pero ahora es una posible baja para el Clausura 2026.

2. Lorenzo Faravelli

El mediocampista argentino, de 32 años tuvo un sólido en el Clausura 2025 con dos goles en 16 partidos y uno en Liguilla. En total con Cruz Azul: 82 juegos, 12 goles. Destacado por visión, pero criticado por bajar nivel en partidos clave del Apertura.



Renovó en agosto 2025 hasta diciembre 2026, rechazando ofertas del extranjero y Liga MX. Sin embargo, rumores lo colocan como posible salida si llega una buena propuesta, especialmente para liberar plazas.



Se habla de que su ciclo habría sido cumplido tras eliminación sin títulos, sugerido en "limpia" junto a Bogusz y Rotondi para rejuvenecer el mediocampo.

3. Mateusz Bogusz

El mediocampista ofensivo polaco, de 24 años es versátil, con experiencia en Major League Soccer y selección polaca.



Comenzó fuerte en Cruz Azul, pero perdió protagonismo bajo las órdenes de Nicolás Larcamón. En el Apertura 2025, tuvo bajo impacto en instancias decisivas, con críticas por inconsistencia.



El jugador quiere minutos para aspirar al Mundial 2026 con Polonia. Su contrato es hasta 2027, pero rumores indican que aceptaría salir para liberar una plaza NFM.

4. Luka Romero

El mexicano de origen argentino arribó a la Ciudad de México a principios de año habiendo rechazado a Chivas y uniéndose a la Máquina Celeste.



El juvenil tiene mucho potencial, pero ha recibido poca participación sobre todo en el último semestre bajo las órdenes de Nicolás Larcamón y por esa razón en caso de recibir ofertas podría considerar su baja del plantel si llega a un acuerdo con el club.

5. Rodolfo Rotondi

El plurifuncional extremo izquierdo argentino, de 28 años se caracteriza por ser rápido y desequilibrante. En el 2025 tuvo un buen rendimiento con gran aporte ofensivo, con goles y asistencias siendo un referente en banda izquierda, pero inconsistente en Liguilla.



Renovó hasta 2028 con la Máquina, pero Tigres UANL muestra interés desde mercados pasados, con ofertas potenciales de 8 millones de dólares.



No hay acuerdo formal aún, ya que Cruz Azul pide alto precio, pero podría destrabarse con algún intercambio. Los regios lo buscan para reforzar su ataque. Cruz Azul podría vender para generar ingresos y liberar NFM, aunque no es prioritaria su partida.

