Los jugadores que fueron campeones del mundo y ganaron el Balón de Oro el mismo año

La carrera al Balón de Oro está al rojo vivo y el Mundial 2026 ayudará a terminar de definir al ganador, con Kylian Mbappé como principal candidato a hacerse del premio.

A lo largo de la historia hubo solamente seis jugadores que ganaron el Mundial y el Balón de Oro en el mismo año, y es un fenómeno que no se da desde que Fabio Cannavaro recibió el premio hace 20 años, cuando le bordó la cuarta estrella al escudo de la Nazionale italiana.

A continuación, todos los futbolistas que ganaron Mundial y Balón de Oro el mismo año.

1. Bobby Charlton - 1966

World Cup Final | Evening Standard/GettyImages

Sir Bobby Charlton tuvo una temporada excelente en la temporada 1965/66, con 56 partidos oficiales y 18 goles vistiendo la camiseta del Manchester United. Si bien no ganaron la liga ni fue el máximo artillero, si se alzó como una de las principales figuras del fútbol inglés.



En la Copa del Mundo disputada en su país si fue la estrella excluyente, con 6 partidos jugados, tres goles y dos asistencias, jugando todos los minutos de la fase final.



Tal fue su gesta que en la final de la Copa del Mundo casi no pudo tocar la pelota, porque le pusieron a un tal Franz Beckenbauer a hacerle una férrea marca personal. Fue, con total justicia, integrante del Equipo Ideal del Mundial.

2. Paolo Rossi - 1982

Italy v Brazil - FIFA World Cup | Mark Leech/Offside/GettyImages

Fue su temporada de regreso tras el escándalo del Totonero, que fue el primer gran escándalo de corrupción y apuestas clandestinas en el fútbol italiano.



La gente dudaba, pero les demostró que estaba en su máximo nivel: fue la figura del Italia campeón del Mundo en España 1982 y se consagró con la Juventus en la Serie A.



Hizo 6 goles en siete partidos, ganó la Bota de Oro y el Balón de Oro del Mundial, además de ser lógicamente incluído en el once ideal.

3. Lothar Matthäus - 1990

1990 FIFA World Cup Final - West Germany V Argentina | Bongarts/GettyImages

El capitán de Alemania Occidental fue el motor futbolístico del equipo que ganó el Mundial de Italia y, como si hiciera falta, tuvo un nivel superlativo en el Inter de Milán.



Con el Nerazzurro jugó 47 partidos oficiales y 21 goles en esa campaña, posicionándose como el mejor mediocampista del planeta.



Jugó todos los minutos del Mundial para levantar el trofeo, y aunque no haya ganado el Balón de Oro del torneo le bastó para si ganar el prestigioso premio de la temporada.

4. Zinedine Zidane - 1998

TOPSHOT-FBL-FRA-WC98-EXHIBITION | PIERRE VERDY/GettyImages

La rompió en la Juventus de Marcello Lippi y fue el estandarte de la selección de Francia campeona del mundo de local y por primera vez, en una gesta mágica.



Venía con la sangre en el ojo tras perder la final de la UEFA Champions League contra el Real Madrid, y se desquitó con cuanto país se le cruzó en la Copa del Mundo.



En la definición ante Brasil marcó un doblete, ambos de cabeza, para el 3-0 final en el Stade de France, donde dejó el mote de figura para convertirse en leyenda.

5. Ronaldo - 2002

Ronaldo of Brazil celebrates scoring the winning goal | Koichi Kamoshida/GettyImages

El Fenómeno llegó con lo justo a la Copa del Mundo por sus reiteradas lesiones de rodilla, pero la rompió toda para que Brasil celebre o penta en Corea-Japón.



En el Mundial asiático anotó ocho goles en siete partidos para hacerse de la Bota de Oro, más no así con el Balón de Oro que fue para Oliver Kahn.



Luego de la Copa del Mundo, el Real Madrid lo compró en 45 millones de euros. El resto es historia: en 32 partidos oficiales (entre los dos clubes) anotó 23 goles y fue campeón de la Copa Intercontinental con el Merengue.

6. Fabio Cannavaro - 2006

TOPSHOT-FBL-WC2006-MATCH64-ITA-FRA | PASCAL PAVANI/GettyImages

Fue el capitán de la Italia campeona del mundo en Alemania 2006 y firmó con el Real Madrid tras el escándalo del Calciopoli, que decretó el descenso de la Juventus.



En el Mundial jugó todos los minutos y, si bien no anotó goles, tuvo la particularidad de que no recibió ninguna tarjeta, algo para destacar en un defensor.



Fue una referencia ineludible en materia de defensa tanto para Italia como para el planeta entero, agrandando su figura en cada partido mundialista.

Año Jugador País Club 1966 Bobby Charlton Inglaterra Manchester United 1982 Paolo Rossi Italia Juventus 1990 Lothar Matthäus Alemania Inter de Milán 1998 Zinedine Zidane Francia Juventus 2002 Ronaldo Brasil Real Madrid 2006 Fabio Cannavaro Italia Real Madrid

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