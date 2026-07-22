Los jugadores que ganaron el Mundial, la Champions, el Balón de Oro y la Eurocopa o la Copa América - rankeados
La grandeza en el fútbol se mide con logros, ya sean colectivos o individuales. Si bien los récords personales pesan, son los objetivos alcanzados como equipo los que marcan una diferencia y suelen dejar una huella imborrable en las almas de los fanáticos.
A lo largo de la historia hubo jugadores increíbles que ganaron poco, jugadores regulares que integraron equipos brillantes y triunfaron mucho; y otros que están en el tercer grupo: cracks que lo ganaron todo.
La lista es de siete futbolistas y tiene a Rodri, campeón del mundo con España el último domingo, como integrante recién llegado. Repasamos todos los casos.
7. Rodri
Se trata del más discreto de la lista, aunque no deja de ser un crack de época. Dueño del mediocampo del Manchester City y la selección española, Rodri ha ganado todo lo que se le puso en el camino.
Eurocopa: 2024
Mundial: 2026
UEFA Champions League: 2023
Balón de Oro: 2024
6. Rivaldo
Portar la camiseta 10 de Brasil es un privilegio que tuvieron unos pocos, y Rivaldo fue uno de los que la honró de la mejor manera en una época dorada de la Canarinha.
Copa América: 1999
Mundial: 2002
UEFA Champions League: 2003
Balón de Oro: 1999
5. Zinedine Zidane
Si bien el fútbol francés siempre fue importante, Zizou fue uno de los responsables de hacerlo realmente grande: fue integrante fundamental del equipo campeón del mundo y se posicionó como uno de los mejores mediocampistas de la historia a principios de los 2000.
Eurocopa: 2000
Mundial: 1998
UEFA Champions League: 2003
Balón de Oro: 1999
4. Ronaldinho
La sonrisa gaúcha iluminó al fútbol a principios de los 2000 con un estilo desfachatado que enloqueció a los defensores tanto en Francia como en España e Italia. El Dihno del FC Barcelona fue, sencillamente, inolvidable.
Copa América: 1999
Mundial: 2002
UEFA Champions League: 2006
Balón de Oro: 2005
3. Franz Beckenbauer
Al día de hoy sigue siendo el estandarte de la excelencia en el fútbol alemán, siendo el capitán del campeón del mundo de 1974 y el entrenador del título del 1990. El hecho de ser dueño del planeta como futbolista y director técnico lo comparte solamente con Mario Zagallo y Didier Deschamps. Leyenda.
Eurocopa: 1972
Mundial: 1974
UEFA Champions League: 1974, 1975 y 1976
Balón de Oro: 1972 y 1976
2. Gerd Müller
Der Bomber fue la máxima referencia a la hora de hablar de un centrodelantero de élite y una capacidad goleadora prácticamente inigualable. Todavía es el máximo artillero de la historia del Bayern Múnich y la selección de Alemania.
Eurocopa: 1972
Mundial: 1974
UEFA Champions League: 1974, 1975 y 1976
Balón de Oro: 1970
1. Leo Messi
El mejor de la historia lo ha ganado absolutamente todo y la final perdida ante España no empaña en lo más mínimo su palmarés, brutal por donde se lo mire. Ganó más que todos los anteriores siendo fundamental.
Copa América: 2021 y 2024
Mundial: 2022
UEFA Champions League: 2009, 2011 y 2015
Balón de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo