Los jugadores que ganaron el Mundial, la Champions, el Balón de Oro y la Eurocopa o la Copa América - rankeados

La grandeza en el fútbol se mide con logros, ya sean colectivos o individuales. Si bien los récords personales pesan, son los objetivos alcanzados como equipo los que marcan una diferencia y suelen dejar una huella imborrable en las almas de los fanáticos.

A lo largo de la historia hubo jugadores increíbles que ganaron poco, jugadores regulares que integraron equipos brillantes y triunfaron mucho; y otros que están en el tercer grupo: cracks que lo ganaron todo.

La lista es de siete futbolistas y tiene a Rodri, campeón del mundo con España el último domingo, como integrante recién llegado. Repasamos todos los casos.

7. Rodri

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Se trata del más discreto de la lista, aunque no deja de ser un crack de época. Dueño del mediocampo del Manchester City y la selección española, Rodri ha ganado todo lo que se le puso en el camino.



Eurocopa: 2024

Mundial: 2026

UEFA Champions League: 2023

Balón de Oro: 2024

6. Rivaldo

Brazil's Rivaldo (2nd-L) holds the Copa America tr | ANTONIO SCORZA/GettyImages

Portar la camiseta 10 de Brasil es un privilegio que tuvieron unos pocos, y Rivaldo fue uno de los que la honró de la mejor manera en una época dorada de la Canarinha.



Copa América: 1999

Mundial: 2002

UEFA Champions League: 2003

Balón de Oro: 1999

5. Zinedine Zidane

UEFA Euro 2000 - Final - France Vs Italy | Bongarts/GettyImages

Si bien el fútbol francés siempre fue importante, Zizou fue uno de los responsables de hacerlo realmente grande: fue integrante fundamental del equipo campeón del mundo y se posicionó como uno de los mejores mediocampistas de la historia a principios de los 2000.



Eurocopa: 2000

Mundial: 1998

UEFA Champions League: 2003

Balón de Oro: 1999

4. Ronaldinho

ATTENTION EMBARGO - DO NOT USE BEFORE 19 | FRANCK FIFE/GettyImages

La sonrisa gaúcha iluminó al fútbol a principios de los 2000 con un estilo desfachatado que enloqueció a los defensores tanto en Francia como en España e Italia. El Dihno del FC Barcelona fue, sencillamente, inolvidable.



Copa América: 1999

Mundial: 2002

UEFA Champions League: 2006

Balón de Oro: 2005

3. Franz Beckenbauer

1974 FIFA World Cup in Germany Final in Munich: Germany 2 - 1 Netherlands - Captain Franz | ullstein bild/GettyImages

Al día de hoy sigue siendo el estandarte de la excelencia en el fútbol alemán, siendo el capitán del campeón del mundo de 1974 y el entrenador del título del 1990. El hecho de ser dueño del planeta como futbolista y director técnico lo comparte solamente con Mario Zagallo y Didier Deschamps. Leyenda.



Eurocopa: 1972

Mundial: 1974

UEFA Champions League: 1974, 1975 y 1976

Balón de Oro: 1972 y 1976

2. Gerd Müller

1974 FIFA World Cup in Germany Final in Munich: Germany 2 - 1 Netherlands - Gerd Mueller holding up | ullstein bild/GettyImages

Der Bomber fue la máxima referencia a la hora de hablar de un centrodelantero de élite y una capacidad goleadora prácticamente inigualable. Todavía es el máximo artillero de la historia del Bayern Múnich y la selección de Alemania.



Eurocopa: 1972

Mundial: 1974

UEFA Champions League: 1974, 1975 y 1976

Balón de Oro: 1970

1. Leo Messi

FBL-AWARD-BALLON D'OR-2021 | FRANCK FIFE/GettyImages

El mejor de la historia lo ha ganado absolutamente todo y la final perdida ante España no empaña en lo más mínimo su palmarés, brutal por donde se lo mire. Ganó más que todos los anteriores siendo fundamental.



Copa América: 2021 y 2024

Mundial: 2022

UEFA Champions League: 2009, 2011 y 2015

Balón de Oro: 2009, 2010, 2011, 2012, 2015, 2019, 2021 y 2023

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