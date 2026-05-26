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Sports Illustrated

Los jugadores que ganaron más Pichichis en la historia de LaLiga

Estos futbolistas han logrado ganar más de una vez el premio al máximo goleador del campeonato español de primera división.
Bruno Pernigotti|
Barcelona v Deportivo La Coruna - La Liga
Barcelona v Deportivo La Coruna - La Liga | Alex Caparros/GettyImages

LaLiga terminó su temporada 2025/26 con el FC Barcelona como campeón y Kylian Mbappé como goleador, que ganó su segundo premio al Pichichi del campeonato español en dos temporadas con la camiseta del Real Madrid.

A lo largo de la historia, el campeonato español tuvo un montón de grandes delanteros que han dejado un legado increíble en sus clubes, ganando reiterados pichichis. A continuación, los repasamos.

6. 2 Pichichis: Kylian Mbappé, Ronaldo, Raúl, Diego Forlán, Amancio y Mario Kempes

Kylian Mbappe
Real Madrid CF v UD Las Palmas - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El delantero francés logró el premio en esta temporada y llegó a la cifra de dos, quedando a uno de Cristiano Ronaldo e igualando la línea de históricos como Ronaldo Nazario, Raúl González, Forlán, Amancio y Mario Kempes.

En su primera campaña registró 31 tantos en 34 partidos, mientras que en la última anotó 25 en 30, mermando un poco su rendimiento en un Real Madrid que no terminó de engranar.

5. 3 Pichichis: Cristiano Ronaldo, José Garate e Isidro Lángara

Cristiano Ronaldo
Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El Bicho es uno de los mejores goleadores de la era moderna y no tuvo más premios de este índole solamente por la existencia de Leo Messi. En sus temporadas en el Real Madrid ganó tres veces el Pichichi, igualando la línea de los históricos José Garate e Isidro Lángara.

4. 4 Pichichis: Ferenc Puskas

Ferenc Puskas
Ferenc Puskas | Robert Stiggins/GettyImages

Con cuatro aparece otro histórico del Real Madrid, aunque de otra época: Ferenc Puskas fue uno de los goleadores más respetados de la historia, y de hecho el premio al gol del año entregado por la FIFA lleva el nombre del húngaro.

Fue el ganador de este premio en las temporadas 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64.

3. 5 Pichichis: Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez y Quini

Hugo Sanchez
Hugo Sanchez Real Madrid 1989 | Getty Images/GettyImages

Con cinco premios aparece uno de los máximos ídolos del Real Madrid como Alfredo Di Stéfano y el mejor mexicano de la historia, Hugo Sánchez. Además, Quini, histórico del Sporting de Gijón y el FC Barcelona, alcanzó la misma marca.

2. 6 Pichichis: Telmo Zarra

Soccer - World Cup Brazil 1950 - Group Two - Spain v Chile - Maracana, Rio de Janeiro
Soccer - World Cup Brazil 1950 - Group Two - Spain v Chile - Maracana, Rio de Janeiro | EMPICS Sport - EMPICS/GettyImages

Su nombre es sinónimo de gol, ya que se trata del máximo goleador español de la historia. El premio al artillero español de la temporada lleva su apellido, demostrando así su legado.

El futbolista del Athletic Club fue el ganador del premio en las temporadas 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51 y 1952/53. Solamente fue superado por una persona...

1. 8 Pichichis: Leo Messi

Lionel Mess
Barcelona v Mallorca - La Liga | Jasper Juinen/GettyImages

Y esa persona es el mejor de la historia, Leo Messi. El rosarino ganó el premio en ocho oportunidades y rompió todas las marcas posibles en el fútbol español, siendo el máximo ídolo de la historia del FC Barcelona.

Sus temporadas de gloria fueron: 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21.

Jugador

Pichichis

Club

Leo Messi

8

FC Barcelona

Telmo Zarra

6

Athletic Club

Alfredo Di Stéfano

5

Real Madrid

Hugo Sánchez

5

Real Madrid

Quini

5

FC Barcelona y Sporting de Gijón

Ferenc Puskas

4

Real Madrid

Cristiano Ronaldo

3

Real Madrid

José Garate

3

Atlético de Madrid

Isidro Lángara

3

Real Oviedo

Kylian Mbappé

2

Real Madrid

Ronaldo Nazario

2

Real Madrid

Raúl González

2

Real Madrid

Diego Forlán

2

Atlético de Madrid

Amancio

2

Real Madrid

Mario Kempes

2

Valencia

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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