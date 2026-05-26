Los jugadores que ganaron más Pichichis en la historia de LaLiga

LaLiga terminó su temporada 2025/26 con el FC Barcelona como campeón y Kylian Mbappé como goleador, que ganó su segundo premio al Pichichi del campeonato español en dos temporadas con la camiseta del Real Madrid.

A lo largo de la historia, el campeonato español tuvo un montón de grandes delanteros que han dejado un legado increíble en sus clubes, ganando reiterados pichichis. A continuación, los repasamos.

6. 2 Pichichis: Kylian Mbappé, Ronaldo, Raúl, Diego Forlán, Amancio y Mario Kempes

Real Madrid CF v UD Las Palmas - La Liga EA Sports | Angel Martinez/GettyImages

El delantero francés logró el premio en esta temporada y llegó a la cifra de dos, quedando a uno de Cristiano Ronaldo e igualando la línea de históricos como Ronaldo Nazario, Raúl González, Forlán, Amancio y Mario Kempes.



En su primera campaña registró 31 tantos en 34 partidos, mientras que en la última anotó 25 en 30, mermando un poco su rendimiento en un Real Madrid que no terminó de engranar.

5. 3 Pichichis: Cristiano Ronaldo, José Garate e Isidro Lángara

Real Madrid CF v Rayo Vallecano de Madrid - La Liga | Gonzalo Arroyo Moreno/GettyImages

El Bicho es uno de los mejores goleadores de la era moderna y no tuvo más premios de este índole solamente por la existencia de Leo Messi. En sus temporadas en el Real Madrid ganó tres veces el Pichichi, igualando la línea de los históricos José Garate e Isidro Lángara.

4. 4 Pichichis: Ferenc Puskas

Ferenc Puskas | Robert Stiggins/GettyImages

Con cuatro aparece otro histórico del Real Madrid, aunque de otra época: Ferenc Puskas fue uno de los goleadores más respetados de la historia, y de hecho el premio al gol del año entregado por la FIFA lleva el nombre del húngaro.



Fue el ganador de este premio en las temporadas 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64.

3. 5 Pichichis: Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez y Quini

Hugo Sanchez Real Madrid 1989 | Getty Images/GettyImages

Con cinco premios aparece uno de los máximos ídolos del Real Madrid como Alfredo Di Stéfano y el mejor mexicano de la historia, Hugo Sánchez. Además, Quini, histórico del Sporting de Gijón y el FC Barcelona, alcanzó la misma marca.

2. 6 Pichichis: Telmo Zarra

Soccer - World Cup Brazil 1950 - Group Two - Spain v Chile - Maracana, Rio de Janeiro | EMPICS Sport - EMPICS/GettyImages

Su nombre es sinónimo de gol, ya que se trata del máximo goleador español de la historia. El premio al artillero español de la temporada lleva su apellido, demostrando así su legado.



El futbolista del Athletic Club fue el ganador del premio en las temporadas 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51 y 1952/53. Solamente fue superado por una persona...

1. 8 Pichichis: Leo Messi

Barcelona v Mallorca - La Liga | Jasper Juinen/GettyImages

Y esa persona es el mejor de la historia, Leo Messi. El rosarino ganó el premio en ocho oportunidades y rompió todas las marcas posibles en el fútbol español, siendo el máximo ídolo de la historia del FC Barcelona.



Sus temporadas de gloria fueron: 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21.

Jugador Pichichis Club Leo Messi 8 FC Barcelona Telmo Zarra 6 Athletic Club Alfredo Di Stéfano 5 Real Madrid Hugo Sánchez 5 Real Madrid Quini 5 FC Barcelona y Sporting de Gijón Ferenc Puskas 4 Real Madrid Cristiano Ronaldo 3 Real Madrid José Garate 3 Atlético de Madrid Isidro Lángara 3 Real Oviedo Kylian Mbappé 2 Real Madrid Ronaldo Nazario 2 Real Madrid Raúl González 2 Real Madrid Diego Forlán 2 Atlético de Madrid Amancio 2 Real Madrid Mario Kempes 2 Valencia

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