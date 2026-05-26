Los jugadores que ganaron más Pichichis en la historia de LaLiga
LaLiga terminó su temporada 2025/26 con el FC Barcelona como campeón y Kylian Mbappé como goleador, que ganó su segundo premio al Pichichi del campeonato español en dos temporadas con la camiseta del Real Madrid.
A lo largo de la historia, el campeonato español tuvo un montón de grandes delanteros que han dejado un legado increíble en sus clubes, ganando reiterados pichichis. A continuación, los repasamos.
6. 2 Pichichis: Kylian Mbappé, Ronaldo, Raúl, Diego Forlán, Amancio y Mario Kempes
El delantero francés logró el premio en esta temporada y llegó a la cifra de dos, quedando a uno de Cristiano Ronaldo e igualando la línea de históricos como Ronaldo Nazario, Raúl González, Forlán, Amancio y Mario Kempes.
En su primera campaña registró 31 tantos en 34 partidos, mientras que en la última anotó 25 en 30, mermando un poco su rendimiento en un Real Madrid que no terminó de engranar.
5. 3 Pichichis: Cristiano Ronaldo, José Garate e Isidro Lángara
El Bicho es uno de los mejores goleadores de la era moderna y no tuvo más premios de este índole solamente por la existencia de Leo Messi. En sus temporadas en el Real Madrid ganó tres veces el Pichichi, igualando la línea de los históricos José Garate e Isidro Lángara.
4. 4 Pichichis: Ferenc Puskas
Con cuatro aparece otro histórico del Real Madrid, aunque de otra época: Ferenc Puskas fue uno de los goleadores más respetados de la historia, y de hecho el premio al gol del año entregado por la FIFA lleva el nombre del húngaro.
Fue el ganador de este premio en las temporadas 1959/60, 1960/61, 1962/63, 1963/64.
3. 5 Pichichis: Alfredo Di Stéfano, Hugo Sánchez y Quini
Con cinco premios aparece uno de los máximos ídolos del Real Madrid como Alfredo Di Stéfano y el mejor mexicano de la historia, Hugo Sánchez. Además, Quini, histórico del Sporting de Gijón y el FC Barcelona, alcanzó la misma marca.
2. 6 Pichichis: Telmo Zarra
Su nombre es sinónimo de gol, ya que se trata del máximo goleador español de la historia. El premio al artillero español de la temporada lleva su apellido, demostrando así su legado.
El futbolista del Athletic Club fue el ganador del premio en las temporadas 1944/45, 1945/46, 1946/47, 1949/50, 1950/51 y 1952/53. Solamente fue superado por una persona...
1. 8 Pichichis: Leo Messi
Y esa persona es el mejor de la historia, Leo Messi. El rosarino ganó el premio en ocho oportunidades y rompió todas las marcas posibles en el fútbol español, siendo el máximo ídolo de la historia del FC Barcelona.
Sus temporadas de gloria fueron: 2009/10, 2011/12, 2012/13, 2016/17, 2017/18, 2018/19, 2019/20 y 2020/21.
Jugador
Pichichis
Club
Leo Messi
8
FC Barcelona
Telmo Zarra
6
Athletic Club
Alfredo Di Stéfano
5
Real Madrid
Hugo Sánchez
5
Real Madrid
Quini
5
FC Barcelona y Sporting de Gijón
Ferenc Puskas
4
Real Madrid
Cristiano Ronaldo
3
Real Madrid
José Garate
3
Atlético de Madrid
Isidro Lángara
3
Real Oviedo
Kylian Mbappé
2
Real Madrid
Ronaldo Nazario
2
Real Madrid
Raúl González
2
Real Madrid
Diego Forlán
2
Atlético de Madrid
Amancio
2
Real Madrid
Mario Kempes
2
Valencia
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Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo