Los jugadores que han disputado más finales de una Copa del Mundo

Alcanzar una final de la Copa del Mundo es un privilegio reservado para muy pocos. Repetir la experiencia es incluso más difícil. Y llegar a tres finales es directamente una hazaña reservada para las mayores leyendas de la historia del fútbol.

Con su presencia en la final del Mundial 2026, Lionel Messi se suma a ese exclusivo grupo de futbolistas que disputaron tres finales de la Copa del Mundo. El capitán argentino iguala una marca histórica que durante décadas estuvo al alcance de muy pocos y vuelve a escribir un nuevo capítulo en una carrera repleta de récords.

Los jugadores que más finales mundialistas disputaron

1. Pelé (Brasil): 1958, 1962 y 1970

World Cup final 1970 | Mirrorpix/GettyImages

O Rey es el único futbolista que levantó tres Copas del Mundo. Fue la gran figura de la final de Suecia 1958, donde marcó dos goles ante el local con apenas 17 años. En Chile 1962 una lesión sufrida en la fase de grupos le impidió volver a jugar, por lo que estuvo ausente de la final que Brasil le ganó a Checoslovaquia. Ocho años más tarde regresó a lo más alto con una actuación brillante en la victoria 4-1 sobre Italia, marcando un gol y completando una carrera irrepetible.

2. Cafú (Brasil): 1994, 1998 y 2002

Foot : Final / Germany - Brazil / Wc 2002 | Tim de Waele/GettyImages

El único jugador que jugó tres finales consecutivas. En Estados Unidos 1994 comenzó el partido en el banco e ingresó en el segundo tiempo para celebrar el título frente a Italia. En Francia 1998 fue titular en la derrota contra el anfitrión y cuatro años después levantó la Copa como capitán tras el triunfo 2-0 sobre Alemania en Corea-Japón 2002.

3. Ronaldo Nazário (Brasil): 1994, 1998 y 2002

Ronaldo of Brazil | David Cannon/GettyImages

También estuvo presente en tres finales consecutivas. En 1994 integró el plantel campeón, pero siendo un joven de 17 años no disputó ningún minuto durante el torneo. En 1998 ya era una estrella mundial y fue titular en la final perdida ante Francia, marcada por el episodio de salud que sufrió horas antes del encuentro. Tuvo su revancha en 2002, cuando anotó los dos goles del triunfo sobre Alemania y conquistó su segundo Mundial como máximo goleador del certamen.

4. Lothar Matthäus (Alemania): 1982, 1986 y 1990

WM 1990 Finale Deutschland vs. Argentinien | United Archives/GettyImages

El mediocampista alemán vivió todos los resultados posibles en una final. En España 1982 ingresó desde el banco en la derrota frente a Italia. Cuatro años después fue titular en la caída ante la Argentina de Diego Maradona en el Estadio Azteca. Y finalmente en Italia 1990 levantó el trofeo como capitán tras vencer justamente a la Albiceleste por 1-0. Cerró su trayectoria con un título mundial y el récord (ya batido) de cinco Copas del Mundo disputadas.

5. Pierre Littbarski (Alemania): 1982, 1986 y 1990

WM 1990 Finale Westdeutschland vs Argentinien | United Archives/GettyImages

Fue uno de los jugadores más importantes de Alemania Occidental durante la década del 80 y disputó las tres finales consecutivas junto a Matthäus. En 1982 ingresó desde el banco en la derrota contra Italia, mientras que en 1986 y 1990 fue titular. Perdió la final frente a Argentina en México, pero consiguió la revancha cuatro años más tarde al conquistar el título en Roma.

6. Lionel Messi (Argentina): 2014, 2022 y 2026

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Michael Regan - FIFA/GettyImages

El mejor de todos los tiempos alcanzó su primera final en Brasil 2014, donde Argentina cayó en el tiempo suplementario frente a Alemania. Ocho años después logró la consagración más esperada al liderar a la Albiceleste hacia el título en Qatar 2022, con dos goles en la inolvidable final ante Francia. Ahora con 39 años y tras un Mundial fuera de serie, va frente a España por su segunda corona y la gloria eterna.