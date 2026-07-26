Campeón del mundo en 2022, campeón de las Copas América 2021 y 2024, subcampeón del mundo en 2026. De la mano de Lionel Scaloni, la selección argentina escribió el mejor ciclo de toda su historia. Pero nada es eterno y toda etapa llega a su fin. Al menos transitoriamente.

Sin Messi (tendrá 43 años en el próximo mundial), sin Otamendi, posiblemente sin el Dibu Martínez si es que no revierte su decisión de retirarse de la selección, el equipo tendrá un lógico recambio. Pero también ya cuenta con una base que servirá de punto de partida para lo que viene.

A continuación, analizamos quiénes serán los protagonistas ya conocidos del seleccionado argentino y quiénes tienen grandes chances de convertirse en inamovibles.

Los jugadores que serán la base de la selección Argentina en 2030

1. Santiago Beltrán

Argentina v Iceland - International Friendly | Andrew J. Clark/ISI Photos/GettyImages

El Dibu sembró dudas sobre su continuidad al frente del arco argentino y el 1 de River viene dando sobradas muestras de que tiene con qué ocupar ese lugar. Martínez tendrá 37 años en España 2030, mientras que Beltrán estará en su plenitud con 25.

2. Cristian Romero

Argentina v Cabo Verde: Round of 32 - FIFA World Cup 2026 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Por personalidad, por lo que transmite y por el peso que tiene dentro del plantel, hay Cuti Romero para rato. El defensor del Tottenham ya cuenta con dos mundiales encima y podrá tener un tercero.

3. Lisandro Martínez

FBL-WC-2026-MATCH86-ARG-CPV | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

El compañero de dupla del Cuti en este Mundial pasa por una situación similar. Por nivel es indiscutible. La única duda pasa por su físico. Licha ha tenido varias lesiones en los últimos años, algunas de gravedad. Si se mantiene, es una fija en la selección.

4. Valentín Barco

FBL-WC-2026-MATCH70-JOR-ARG | ARIC BECKER/GettyImages

Antes del Mundial muchas voces ponían al ex-Boca como el "Enzo Fernández de Qatar 2022", haciendo una analogía con el 'tapado' que iba a tener un rol relevante. No fue el caso, pero Barco tiene la capacidad y la personalidad para aprovechar las oportunidades que le lleguen y ser cada vez más protagonista en la nueva Argentina.

5. Alexis Mac Allister

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El volante del Liverpool llegará a 2030 con 31 años, totalmente vigente. Por su experiencia en la selección, su importancia en el equipo y su versatilidad para adaptarse a diferentes posiciones, será uno de los ejes del equipo.

6. Enzo Fernández

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

Autor de dos goles clave en este Mundial ante Egipto e Inglaterra, Enzo es otro de los pilares sobre los cuales se formará el equipo de cara al Mundial 2030. Un jugador de elite, buscado por los más importantes de Europa, con una mentalidad diferente y una capacidad que no deja de sorprender.

7. Giuliano Simeone

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Buda Mendes/GettyImages

El hijo del Cholo fue una de las caras nuevas de la selección en 2026 gracias a su hambre, sus ganas y su innegociable entrega. Llegará a 2030 con 27 años, edad ideal para ir en busca de la gloria que se le negó en New Jersey.

8. Nicolás Paz

Nico Paz of Argentina seen in action during FIFA World Cup | SOPA Images/GettyImages

Nadie le exigirá que reemplace a Messi porque Lionel es irremplazable. Pero el reemplazante natural del 10 es Nico Paz, quien tuvo su primera experiencia mundialista en Estados Unidos y llegará a la próxima Copa como uno de los mejores jugadores de Europa con 25 años.

9. Julián Álvarez

Argentina v Switzerland: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Sin Messi, gran parte de la responsabilidad ofensiva recaerá sobre la Araña. Con dos mundiales encima, Julián ya demostró de lo que es capaz. No brilló en Estados Unidos como en Qatar, pero es un jugador top que todos quieren. En 2030 tendrá 30 años.

10. Lautaro Martínez

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

El goleador argentino llegará con 32 años a la próxima cita mundialista. Figura y capitán del Inter, a su etapa en la selección argentina le queda una Copa en la que sea verdaderamente protagonista.