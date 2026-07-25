Los jugadores que serán la base de la selección española en el Mundial 2030

España es la nueva campeona del mundo. El mejor equipo de la Copa fue un justo triunfador y logró bordar la segunda estrella en su camiseta desplegando un fútbol dominante e implacable en lo defensivo. El desafío para Luis de la Fuente y sus jugadores será sostener a esta camada de grandísimos jugadores en el nivel mostrado en los Estados Unidos.

La Roja se presentó con un promedio de edad de 26,5 años. Una 'vejez' justa, con muchos futbolistas en su máximo esplendor. En cuatro años la historia será distinta y habrá un proceso de renovación, pero muchos jóvenes de este equipo ya asoman como la base del próximo plantel.

Los jugadores que serán la base de España en 2030

1. Joan García

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Marvin Ibo Guengoer - GES Sportfoto/GettyImages

Unai Simón fue elegido el mejor arquero del Mundial y llegaría con 33 años al próximo Mundial, una edad que no representa un problema para un arquero. Pero el del Athletic Club ya ha dicho que no se ve mucho tiempo más jugando en el máximo nivel y su reemplazo natural, por capacidad y edad, es el portero del Barça.

2. Pau Cubarsí

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Alex Pantling - FIFA/GettyImages

Elegido como el mejor jugador joven de la Copa del Mundo 2026, Cubarsí es un jugador que marcará una época. Llegará a 2030 con 23 años y como uno de los ejes del equipo, además de un posible capitán dada su voz de mando. Y luego le quedarán no menos de 2 mundiales más.

3. Dean Huijsen

Portugal v Spain - UEFA Nations League 2025 Final | DeFodi Images/GettyImages

Laporte sería uno de los que difícilmente lleguen al 2030, y en la zaga son muchos los candidatos a acompañar a Cubarsí. Elegimos al del Real Madrid, quien ya fue considerado por Luis de la Fuente y en la próxima Copa tendrá 25 años.

4. Marc Bernal

Spain v Iraq - International Friendly | Diego Souto/GettyImages

Si Rodri se mantiene vigente, tiene muchas chances de seguir siendo el 5 de este equipo. Pero el que aparece justo por detrás del capitán es este enorme jugador del Barcelona, quien formó parte de la prelista mundialista y tendrá 23 años en 2030.

5. Pedri

France v Spain: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Tiene 23 años, pero transmite la sensación de un experimentado de larguísima trayectoria. En este Mundial alternó con Fabián, pero no hay dudas de que será uno de las figuras de España en los años que vienen y en el próximo Mundial.

6. Gavi

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Dan Mullan/GettyImages

Con 21 años ya levantó una Copa del Mundo. Si bien no tuvo el protagonismo que él hubiera deseado (fue titular en el primer partido y solo jugó 5' ante Austria), el mediapunta del Barça será cada vez más importante en este proceso gradual de renovación.

7. Fermín López

France v Spain: Gold Medal Match: Men's Football - Olympic Games Paris 2024: Day 14 | Alex Pantling/GettyImages

Fermín hubiera sido parte de la España campeona del muno de no haber sido por una inoportuna lesión que lo dejó fuera a días del comienzo. Medallista de oro en París 2024, es otro de los culés con un lugar asegurado en los próximos desafíos de La Roja.

8. Lamine Yamal

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | Justin Setterfield/GettyImages

La estrella de esta España y de las que están por venir. Tiene 19 años recién cumplidos y ya levantó una Euro y un Mundial, siendo determinante en ambas. El equipo se construye alrededor de su figura y al Mundial 2030 llegará siendo, muy posiblemente, el mejor jugador del planeta.

9. Nico Williams

Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

El del Athletic perdió protagonismo con respecto al jugador determinante que fue en la Euro, pero todo apunta a que seguirá siendo el dueño de uno de los extremos, haciendo una dupla letal con su amigo Lamine.

10. Samu Omorodion

Spain v Switzerland - UEFA Nations League 2024/25 League A Group A4 | Quality Sport Images/GettyImages

Ferran Torres fue el héroe de la final y llegará a 2030 con 30 años, una edad en la que todavía podrá mantenerse en la elite. Por detrás emerge el 9 del Porto, quien ya tiene 4 partidos disputados con España y contará con 25 años en la próxima Copa del Mundo.