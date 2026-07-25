Los jugadores sub 18 más valiosos tras el Mundial 2026 - rankeados
Los mundiales suelen ser una puerta de entrada al fútbol grande para muchos jóvenes que buscan hacerse un nombre en este deporte, y algunos han aprovechado sus oportunidades en la edición 2026 del certamen.
En un mundo globalizado y con transferencias cada vez más sorprendentes, el valor de mercado de los Sub 18 se sitúa en niveles altísimos, con futbolistas cada vez mejor valorados y con una edad realmente corta.
A continuación, los 10 Sub 18 más cotizados del mundo.
10. Gilberto Mora
Es el creador de juego del futuro para la selección mexicana e hizo su debut mundialista en el Estadio Azteca, frente a su gente, en el partido inaugural de la Copa del Mundo contra Sudáfrica. Actualmente juega en Xolos de Tijuana, club donde se formó, aunque se espera que de el salto a un gigante de Europa en el próximo mercado de fichajes.
Valor de mercado: 25 millones de euros
9. Nathan De Cat
Con un imponente 1,92 de altura, este mediocentro se alza como uno de los pilares de la reconstrucción de la selección de Bélgica. Se formó en el Anderlecht y dio el salto al Hoffenheim en las últimas semanas.
Valor de mercado: 27 millones de euros
8. Max Dowman
La joyita del Arsenal, nacido a fines de 2009, es un futbolista con características de enganche y ya ha sumado sus primeros minutos con la camiseta de los Gunners en la Premier League, incluso anotando un gol importante para la consagración ante el Everton.
Valor de mercado: 30 millones de euros
7. Ibrahim Mbaye
Es un extremo derecho nacido en enero del 2008, representa a Senegal y juega en el París Saint-Germain, donde de a poco se va ganando un lugar a fuerza de buenas actuaciones. Es potente y desequilibra en el 1v1.
Valor de mercado: 30 millones de euros
6. Rio Ngumoha
Si Dowman es el joven maravilla del Arsenal, Ngumoha sin dudas es el del Liverpool: se trata de un extremo muy vertical y desequilibrante, con un regate y aceleración totalmente imparables.
Valor de mercado: 30 millones de euros
5. Honest Ahanor
De ascendencia nigeriana y presencia en la selección italiana, Ahanor es uno de los defensores centrales del futuro: tiene un gran físico, velocidad y una gran calidad para salir jugando desde el fondo.
Valor de mercado: 30 millones de euros
4. Konstantinos Karetsas
Nacido en Bélgica pero representante de la selección griega por la ascendencia de sus padres, Karetsas es un mediapunta técnico y creativo, con una forma de jugar vertical y orientada a romper líneas.
Valor de mercado: 35 millones de euros
3. Franco Mastantuono
Formado en River Plate y vendido al Real Madrid en una cifra récord, el pibe argentino ya ha demostrado un nivel extraordinario jugando al fútbol de mayores. Es cierto que le ha costado la adaptación al Real Madrid, pero tiene muchísimo para dar.
Valor de mercado: 45 millones de euros
2. Lennart Karl
Otro que ha demostrado grandes cosas entre mayores es Lennart Karl, posicionándose dentro de la rotación del Bayern Múnich junto a grandes figuras del mundo del fútbol.
Valor de mercado: 60 millones de euros
1. Ayyoub Bouaddi
El Lille no tiene apuro en venderlo porque tiene contrato hasta 2031, pero parece difícil pensar que lo pueda retener tras el brillante Mundial que hizo. Su Marruecos llegó a cuartos de final y él fue uno de los responsables.
Valor de mercado: 80 millones de euros
Jugador
País
Club
Valor de Mercado
Ayyoub Bouaddi
Marruecos
Lille
80 millones de euros
Lennart Karl
Alemania
Bayern Múnich
60 millones de euros
Franco Mastantuono
Argentina
Real Madrid
45 millones de euros
Konstantinos Karetsas
Grecia
Genk
35 millones de euros
Honest Ahanor
Italia
Atalanta
30 millones de euros
Rio Ngumoha
Inglaterra
Liverpool
30 millones de euros
Ibrahim Mbaye
Senegal
París Saint-Germain
30 millones de euros
Max Dowman
Inglaterra
Arsenal
30 millones de euros
Nathan De Cat
Bélgica
Hoffenheim
27 millones de euros
Gilberto Mora
México
Xolos de Tijuana
25 millones de euros
Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo