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Sports Illustrated

Los jugadores sub 18 más valiosos tras el Mundial 2026 - rankeados

Dos futbolistas que disputaron la Copa del Mundo subieron notablemente en este ranking.
Bruno Pernigotti|
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026
France v Morocco: Quarter Final - FIFA World Cup 2026 | Rob Newell - CameraSport/GettyImages

Los mundiales suelen ser una puerta de entrada al fútbol grande para muchos jóvenes que buscan hacerse un nombre en este deporte, y algunos han aprovechado sus oportunidades en la edición 2026 del certamen.

En un mundo globalizado y con transferencias cada vez más sorprendentes, el valor de mercado de los Sub 18 se sitúa en niveles altísimos, con futbolistas cada vez mejor valorados y con una edad realmente corta.

A continuación, los 10 Sub 18 más cotizados del mundo.

10. Gilberto Mora

Gilberto Mora
Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

Es el creador de juego del futuro para la selección mexicana e hizo su debut mundialista en el Estadio Azteca, frente a su gente, en el partido inaugural de la Copa del Mundo contra Sudáfrica. Actualmente juega en Xolos de Tijuana, club donde se formó, aunque se espera que de el salto a un gigante de Europa en el próximo mercado de fichajes.

Valor de mercado: 25 millones de euros

9. Nathan De Cat

Nathan De Cat
Belgium Training and Press Conference | Omar Vega/GettyImages

Con un imponente 1,92 de altura, este mediocentro se alza como uno de los pilares de la reconstrucción de la selección de Bélgica. Se formó en el Anderlecht y dio el salto al Hoffenheim en las últimas semanas.

Valor de mercado: 27 millones de euros

8. Max Dowman

Max Dowman
Arsenal v Everton - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

La joyita del Arsenal, nacido a fines de 2009, es un futbolista con características de enganche y ya ha sumado sus primeros minutos con la camiseta de los Gunners en la Premier League, incluso anotando un gol importante para la consagración ante el Everton.

Valor de mercado: 30 millones de euros

7. Ibrahim Mbaye

Ibrahim Mbaye
Paris Saint-Germain FC v Stade Rennais FC - Ligue 1 McDonald's | Xavier Laine/GettyImages

Es un extremo derecho nacido en enero del 2008, representa a Senegal y juega en el París Saint-Germain, donde de a poco se va ganando un lugar a fuerza de buenas actuaciones. Es potente y desequilibra en el 1v1.

Valor de mercado: 30 millones de euros

6. Rio Ngumoha

Rio Ngumoha
Liverpool v Athletic Club Bilbao - Pre-Season Friendly | Liverpool FC/GettyImages

Si Dowman es el joven maravilla del Arsenal, Ngumoha sin dudas es el del Liverpool: se trata de un extremo muy vertical y desequilibrante, con un regate y aceleración totalmente imparables.

Valor de mercado: 30 millones de euros

5. Honest Ahanor

Honest Ahanor
Italy Training Session & Press Conference | Claudio Villa - FIGC/GettyImages

De ascendencia nigeriana y presencia en la selección italiana, Ahanor es uno de los defensores centrales del futuro: tiene un gran físico, velocidad y una gran calidad para salir jugando desde el fondo.

Valor de mercado: 30 millones de euros

4. Konstantinos Karetsas

Konstantinos Karetsas
FC Utrecht v KRC Genk - UEFA Europa League 2025/26 League Phase MD7 | Lars Baron/GettyImages

Nacido en Bélgica pero representante de la selección griega por la ascendencia de sus padres, Karetsas es un mediapunta técnico y creativo, con una forma de jugar vertical y orientada a romper líneas.

Valor de mercado: 35 millones de euros

3. Franco Mastantuono

Franco Mastantuono
Real Madrid CF v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | Florencia Tan Jun/GettyImages

Formado en River Plate y vendido al Real Madrid en una cifra récord, el pibe argentino ya ha demostrado un nivel extraordinario jugando al fútbol de mayores. Es cierto que le ha costado la adaptación al Real Madrid, pero tiene muchísimo para dar.

Valor de mercado: 45 millones de euros

2. Lennart Karl

Lennart Karl
Germany Training Session And Press Conference | Alexander Hassenstein/GettyImages

Otro que ha demostrado grandes cosas entre mayores es Lennart Karl, posicionándose dentro de la rotación del Bayern Múnich junto a grandes figuras del mundo del fútbol.

Valor de mercado: 60 millones de euros

1. Ayyoub Bouaddi

Ayyoub Bouaddi
Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026 | DeFodi Images/GettyImages

El Lille no tiene apuro en venderlo porque tiene contrato hasta 2031, pero parece difícil pensar que lo pueda retener tras el brillante Mundial que hizo. Su Marruecos llegó a cuartos de final y él fue uno de los responsables.

Valor de mercado: 80 millones de euros

Jugador

País

Club

Valor de Mercado

Ayyoub Bouaddi

Marruecos

Lille

80 millones de euros

Lennart Karl

Alemania

Bayern Múnich

60 millones de euros

Franco Mastantuono

Argentina

Real Madrid

45 millones de euros

Konstantinos Karetsas

Grecia

Genk

35 millones de euros

Honest Ahanor

Italia

Atalanta

30 millones de euros

Rio Ngumoha

Inglaterra

Liverpool

30 millones de euros

Ibrahim Mbaye

Senegal

París Saint-Germain

30 millones de euros

Max Dowman

Inglaterra

Arsenal

30 millones de euros

Nathan De Cat

Bélgica

Hoffenheim

27 millones de euros

Gilberto Mora

México

Xolos de Tijuana

25 millones de euros

Fuente: Transfermarkt

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Periodista Deportivo graduado en 2018 | Fotógrafo aficionado, vlogger y generador de contenido | Argentino y de San Lorenzo

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