Los máximos anotadores de hat-tricks en la historia de los Mundiales

Lionel Messi hizo historia este martes 16 de junio al anotar un hat-trick frente a Argelia en el primer partido del Grupo J del Mundial 2026. En su partido 200 vistiendo la playera de la selección argentina, el legendario delantero consiguió su gol 16 en las Copas del Mundo, empatando a Miroslav Klose.

Con su actuación ante Argelia, Messi entró a un selecto grupo de futbolistas que han anotado tres goles en un mismo partido mundialista. Solamente 55 jugadores, ya incluyendo al argentino, han logrado este hito.

A continuación te presentamos a los jugadores que han anotado más tripletes en esta competencia y a aquellos que podrían seguir aumentando su cuenta en el Mundial 2026.

10. Pelé (1 hat-trick)

Soccer: Pele | picture alliance/GettyImages

El delantero brasileño es una de las máximas leyendas en la historia de las Copas del Mundo. O Rey anotó su primer y único hat-trick en mundiales en Suecia 1958, en la semifinal entre Brasil y Francia que terminó con victoria por marcador de 5-2 a favor del cuadro sudamericano.

9. Gonçalo Ramos (1 hat-trick)

Portugal v Nigeria - International Friendly | Gualter Fatia/GettyImages

El delantero portugués tiene un hat-trick en su cuenta personal. Ramos anotó tres goles en Qatar 2022 frente a Suiza en la goleada por marcador de 6-1. Fue convocado por Roberto Martínez para el Mundial 2026 y tendrá oportunidad de firmar otro hat-trick en la competencia.

8. Harry Kane (1 hat-trick)

England v Costa Rica - International Friendly | Rich Storry/GettyImages

El delantero inglés anotó un hat-trick en el Mundial de 2018, en la victoria 6-1 sobre Panamá. ¿El goleador de los Tres Leones podría conseguir un segundo triplete en el Mundial de 2026?

7. Cristiano Ronaldo (1 hat-trick)

Portugal v Nigeria - International Friendly | Carlos Rodrigues/GettyImages

Cristiano Ronaldo anotó su primer y único hat-trick, hasta el momento, en el Mundial de 2018. El delantero portugués anotó los tres goles de su selección en el empate 3-3 ante España. El 'Comandante' vivirá su 'último baile' con el cuadro luso este verano y podría conseguir otro triplete en la competencia.

6. Lionel Messi (1 hat-trick)

2026 World Cup - Argentina - Algeria | picture alliance/GettyImages

Messi está jugando el que sería su último mundial... y empezó con el pie derecho con un hat-trick ante Argelia. El legendario futbolista argentino podría sumar otro triplete en la competencia, ya que en la fase de grupos su selección se medirá ante Jordania, una de las escuadras más endebles de todo el campeonato.

5. Kylian Mbappé (1 hat-trick)

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Catherine Ivill/GettyImages

El delantero francés es uno de los dos jugadores que han anotado un hat-trick en una final de Copa del Mundo. Mbappé lo consiguió ante Argentina en Qatar 2022. El futbolista del Real Madrid arrancó el Mundial 2026 con el pie derecho y podría aumentar su registro de hat-tricks en este certamen.

4. Sandor Kocsis (2 hat-tricks)

Sandor Kocsis | Gianni Ferrari/GettyImages

El delantero húngaro es uno de los cuatro futbolistas que consiguieron marcar dos hat-tricks en la historia de los mundiales. Kocsis consiguió su primer triplete en la goleada 9-0 sobre Corea del Sur en la Copa del Mundo de 1954. Su segundo hat-trick lo consiguió ante Alemania Federal en el triunfo por marcador de 8-3 en la fase de grupos del mismo mundial.

3. Gabriel Batistuta (2 hat-tricks)

Gabriel Batistuta | Stu Forster/GettyImages

Gabriel Batistuta es historia viva de las Copas del Mundo. El delantero argentino es el único futbolista que ha conseguido marcar hat-trick en dos mundiales. En 1994, anotó tres de los cuatro goles con los que la Albiceleste venció a Grecia. En 1998, 'Batigol' anotó tres en la victoria 5-0 sobre Jamaica en fase de grupos.

2. Gerd Müller (2 hat-tricks)

Gerd Mueller, Bayern Muenchen | ullstein bild/GettyImages

Gerd Müller, uno de los máximos anotadores en la historia de los mundiales, anotó dos hat-tricks en el Mundial de México1970. El futbolista alemán anotó su primer triplete en la victoria 5-2 ante Bulgaria en la fase de grupos, y repitió la dosis ante Perú en el triunfo 3-1 sobre Perú.

1. Just Fontaine (2 hat-tricks)

Soccer World Cup : The French Players Douis, Lerond, Fontaine And Vincent 1958 | Keystone-France/GettyImages

El legendario delantero francés marcó dos hat-tricks. El primero lo hizo en la victoria 7-3 ante Paraguay en la fase de grupos del Mundial de 1958, y el segundo en la goleada sobre Alemania Federal por marcador de 6-3, en el mismo mundial.