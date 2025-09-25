Los máximos goleadores del Real Madrid en los derbis frente al Atlético de Madrid

La historia entre Merengues y Colchoneros lleva años de grandísimos enfrentamientos y este sábado sumarán un nuevo capítulo: se verán las caras en el Metropolitano por la séptima jornada de LaLiga.

El Real Madrid llega al encuentro como el máximo líder del campeonato con puntaje perfecto tras golear al Levante a domicilio, mientras que el Atlético arrancó la temporada con dudas y todavía está en mitad de tabla, aunque cuenta con gran margen para mejorar.

Aprovechando este partido, veamos quiénes son los jugadores del Madrid que le han marcado más goles al Atleti a lo largo de la historia.

5. Ferenc Puskás - 13 goles

Uno de los delanteros más temibles de la historia tiene su merecido lugar en el listado, ya que el Atlético Madrid supo recibir goles suyos en reiteradas oportunidades, 13 en total.



No por nada el premio al gol del año entregado por la FIFA lleva su nombre.

4. Santillana - 15 goles

Otro gran delantero de la historia del Real Madrid, con 14 títulos locales, dos internacionales y 15 goles marcados al Aleti entre 1971 y 1988.



Santillana fue un referente del Madrid en la década de los 70 y de los 80, y estuvo 17 temporadas en el conjunto blanco.

3. Alfredo Di Stéfano - 17 goles

Su nombre está grabado en lo más alto de la historia del Real Madrid, con varias dependencias del club nombradas en su honor. Lo ganó absolutamente todo.



A día de hoy muchas de sus marcas siguen vigentes, como este tercer puesto en el listado de máximos goleadores en los derbis frente a los rojiblancos.

2. Santiago Bernabéu - 17 goles

Si el estadio del mismísimo Real Madrid lleva su nombre es por algo: como futbolista ganó once títulos en la década del 10', pero su máximo legado fue como presidente del club donde alzó 33 trofeos.



Como goleador, le propinó 17 tantos al Atleti en solamente 19 encuentros frente a los rojiblancos.

1. Cristiano Ronaldo - 22 goles

Una verdadera máquina de ganar y anotar, posicionándose como uno de los futbolistas más exitosos de la historia y como el máximo goleador del Real Madrid en sus 123 años de existencia.



El Atlético de Madrid fue una de sus víctimas favoritas durante su estancia en el Santiago Bernabéu.

Los máximos goleadores Merengues en el Derbi

Jugador Derbis jugados Goles Cristiano Ronaldo 31 22 Santiago Bernabéu 19 17 Alfredo Di Stéfano 26 17 Santillana 36 15 Ferenc Puskás 17 13

