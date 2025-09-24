Historial de enfrentamientos Atlético de Madrid vs Real Madrid: estadísticas, cara a cara y más

El derbi madrileño regresa este 27 de septiembre de 2025 con un duelo vibrante entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid en el Riyadh Air Metropolitano. Los de Simeone buscarán hacerse fuertes en casa y mantener su solidez defensiva, liderados por Oblak, Llorente y Julián Álvarez, mientras que el conjunto blanco de Xabi Alonso llega con la pólvora de Vinícius, Mbappé y Bellingham como principales amenazas. Más que tres puntos, está en juego el orgullo y el golpe anímico en la lucha por LaLiga. Se espera un partido intenso, de máxima rivalidad y con un ambiente eléctrico en las gradas.

Cara a cara: Atlético de Madrid vs Real Madrid

El enfrentamiento entre el Atlético de Madrid y Real Madrid ha sido históricamente intenso. En su último encuentro, en el mes de marzo, el equipo merengue, se impuso a su rival en la tanda de penaltis y consiguieron avanzar de ronda en la Champions League.

Este duelo no es nuevo en cuanto a tensión se refiere. En temporadas anteriores, tuvieron que disputar la final de la Champions League en la que se impusieron también los merengues, aunque el partido de octavos de final de la Copa del Rey 2024, fue para el lado de los colchoneros con un contundente resultado de 4-2 en campo del Atlético de Madrid.

Atlético de Madrid vs Real Madrid | Florencia Tan Jun/GettyImages

Este enfrentamiento promete ser otro capítulo en la larga historia de rivalidad entre el Atlético de Madrid y el Real Madrid. Los aficionados esperan con ansias un encuentro interesante que se sume a la larga lista de grandes partidos entre ambos equipos.

Récord histórico del Atlético de Madrid vs Real Madrid

A continuación, veamos cómo está el historial entre estos dos equipos:

Atlético de Madrid Empate Real Madrid 63 63 118

