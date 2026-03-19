Los máximos goleadores en la historia de la Liga MX - rankeados

En pleno Torneo Clausura 2026 el ranking de los máximos goleadores en la historia de la Liga MX, considerando tanto la fase regular como la Liguilla, sigue liderado por el brasileño Evanivaldo Castro "Cabinho" con 312 goles.

A continuación, se presenta el top 10 histórico más actualizado a febrero del 2026 incluyendo el desempeño del goleador francés de Tigres UANL, André-Pierre Gignac, quien es el único jugador en activo dentro del listado y que se encuentra en la cumbre de su carrera.

10. André-Pierre Gignac - 190 goles

TAndré-Pierre Gignac es el máximo goleador de Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

El único jugador en activo del top. Llegó en 2015 para cambiar la historia de los Tigres UANL, llevándolos a su época dorada y convirtiéndose en el máximo anotador del fútbol regio.



Un delantero moderno con técnica europea, capaz de anotar goles de "otro partido" (voleas, tiros libres) y con un liderazgo absoluto en el campo.



Es el máximo goleador extranjero activo y ha subido rápidamente en la lista histórica, superando a leyendas como Carlos Eloir Perucci.



Además, es el tercer máximo goleador en la historia de las Liguillas con 37 goles, buscando superar la marca de Borgetti y Cardozo en la presente temporada.

9. Carlos Eloir Perucci - 199 goles

Un brasileño sumamente constante que brilló en los años 70 y principios de los 80. Aunque nunca fue campeón de goleo en los 12 años que estuvo en el campeonato mexicano, su regularidad con el Laguna y el Atlético Español lo mantuvo en la cima por años.



El hecho de que nunca ganó el título de máximo goleador se debe principalmente a que jugó su compatriota "Cabinho" casi al mismo tiempo que él, entre 1975 y 1985 y se coronó máximo goleador ocho veces.



Era un atacante potente, muy efectivo en el juego aéreo y con gran capacidad de desmarque.

8. Adalberto "Dumbo" López - 201 goles

🔴 | ADALBERTO "DUMBO" LÓPEZ



📍 Es miembro de la 3️⃣.ª generación de Investidos al Salón de la Fama del Futbol Internacional.



⚽ Fue el primer jugador en superar la marca de 30 goles en una temporada entre los mexicanos. En la Liga Mayor marcó 201 goles en su carrera, siendo… pic.twitter.com/csWH6uiqDx — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) July 4, 2024

Fue la primera gran figura del Club León, equipo con el que ganó tres títulos de goleo. Es el primer jugador en la historia de la liga en superar la barrera de los 200 goles.



Fue el primer jugador en superar la marca de 30 goles en una temporada entre los mexicanos. En su carrera ganó cinco campeonatos de goleo, cantidad que permaneció como la más alta de la liga hasta 1981 cuando Cabinho obtuvo el sexto de sus ocho títulos. Un rematador oportunista con un olfato de gol privilegiado.

7. Luis Roberto Alves "Zague" - 209 goles

¡Feliz cumpleaños a nuestro histórico goleador, Luis Roberto Alves “Zague”! 🥳🎂 pic.twitter.com/DSQGLeoopt — Club América (@ClubAmerica) May 23, 2025

Hijo del "Lobo Solitario", se convirtió en el máximo anotador histórico del Club América. Un estandarte de la época de los años 80 y 90.



Un delantero atípico; muy alto, pero sumamente veloz (zancada larga), que aprovechaba su zancada para ganar la banda izquierda. Además, fue seleccionado nacional de México.

6. Osvaldo Castro "Pata Bendita" - 214 goles

⚽️ Osvaldo Castro “Pata Bendita”

Delantero chileno que enamoró a México con su potencia, precisión y carisma. Un goleador que marcó época.

🇨🇱 Entra al Salón de la Fama, Osvaldo Castro “Pata Bendita”. pic.twitter.com/lZ6gjC1Fwr — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) November 12, 2025

El chileno que llegó al América y dejó huella por su potencia. Su apodo lo dice todo: poseía uno de los disparos de pierna izquierda más potentes de la historia.



Famoso por sus goles de tiro libre y disparos de larga distancia que "doblaban" las manos de los porteros.



Era conocido por su potente disparo de pierna izquierda y su gran olfato goleador. En el cómputo de los mayores goleadores de la historia que hace la IFFHS en cuanto a torneos de Primera División, Castro anotó en Chile y México un total de 358 goles en 620 partidos oficiales, por lo que es el futbolista chileno más goleador de la historia.

5. Horacio Casarín - 238 goles

La primera gran superestrella del fútbol mexicano en las décadas de los 40 y 50. Su popularidad era tal que se dice que la quema del Parque Asturias fue provocada por una lesión que le propinaron.



Fue la máxima figura de la primera mitad del siglo XX en el fútbol mexicano. Debutó en 1936 con Necaxa, justo en la época de la dinastía denominada como la de los 11 hermanos. Tras su primera temporada se convirtió en ídolo, incluso de los aficionados rivales.



Además, marcó 52 goles con la selección mexicana, aunque solo 15 de ellos fueron ante selecciones nacionales, único tipo de goles oficialmente reconocidos por FIFA.



Es recordado como un rematador elegante y valiente que jugaba igual de bien con ambos pies.

4. José Saturnino Cardozo - 249 goles

José Saturnino Cardozo con Toluca | MARIO VAZQUEZ/GettyImages

El "Príncipe Guaraní" transformó al Toluca en un equipo de época. Posee el récord de más goles en un torneo corto (29 goles en 17 partidos en el Apertura 2002), una marca que parece imposible de romper.



También mantiene el récord de más goles anotados exclusivamente en fases finales con 43 tantos.



En la temporada 2002-03, fue reconocido como el máximo goleador mundial de Primera División, según la IFFHS. Hizo 58 goles entre el Apertura 2002 y Clausura 2003 jugando para el Deportivo Toluca.



Un delantero completo con técnica individual de 10, visión de juego y una capacidad asociativa que lo hacía ver como un "10" con alma de "9".

3. Jared Borgetti - 252 goles

Jared Borgetti con la selección mexicana | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Conocido como el "Zorro del Desierto". Es el máximo anotador histórico de Santos Laguna con 205 goles. También, ocupa el segundo lugar histórico en Liguilla con 41 goles. Fue el primer mexicano en jugar en la Premier League (Bolton).



Considerado por muchos como el mejor rematador de cabeza en la historia del fútbol mexicano; parecía suspenderse en el aire.



También es el tercer máximo goleador de la selección mexicana con 46 anotaciones, siendo superado por Javier Hernández y Raúl Jiménez.

2. Carlos Hermosillo - 294 goles

Carlos Hermosillo #27 | Aubrey Washington/GettyImages

El "Grandote de Cerro Azul" es el máximo anotador mexicano, acumulando la mayoría de sus goles con Cruz Azul y América. Aunque debutó en las Águilas, se convirtió en la máxima figura de la Máquina Celeste, dándoles el título de 1997 con un penalti histórico sangrando del rostro.



Especialista en el remate de cabeza y juego de poste, aprovechando su gran estatura y presencia física.

1. Evanivaldo Castro "Cabinho" - 312 goles

Evanivaldo Castro "Cabinho" no solo hizo goles, hizo historia. Con Pumas inmortalizó su nombre, rompió récords y marcó el corazón del futbol mexicano. Leyenda eterna del futbol mexicano.#PumasDeLeyenda pic.twitter.com/K6xgwwm9Ey — Retropumasunam (@Retropumasunam) January 23, 2026

Cabinho ostenta el récord absoluto de goles en la historia del fútbol mexicano. El "Cabo" es el goleador más letal que ha visto México. Logró la hazaña de ser ocho veces campeón de goleo (siete consecutivas), cuatro con Pumas y tres con Atlante.



Un delantero de área puro, con una potencia física impresionante y un remate de cabeza impecable. Es el máximo ídolo histórico de Pumas UNAM.

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