Los mejores 15 futbolistas brasileños de la historia

En Brasil, el fútbol se siente distinto. Está en la calle, en la playa, en cualquier rincón donde haya una pelota. Se juega desde chicos casi sin darse cuenta, como algo natural. Y con el tiempo se transforma en una manera de expresarse dentro de la cancha. Allí es donde nace ese estilo tan reconocible, tan particular. Creativo como ningún otro.

Esa conexión, esa forma tan especial de sentir y practicar a este deporte, fue dando lugar a jugadores que marcaron épocas y dejaron una huella que va mucho más allá de los títulos. Futbolistas que interpretaron ese juego a su manera y lo llevaron a otro nivel. Entre tantos nombres que podrían entrar en la discusión, hay 15 que lograron destacarse por encima del resto y convertirse en los grandes referentes de esa historia.

15. Rivelino

Soccer - FIFA World Cup Mexico 1970 - Final - Brazil v Italy - Estadio Azteca, Mexico City | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Zurdo, creativo y con una pegada diferencial, Rivelino fue uno de los grandes talentos del fútbol brasileño en los años 60 y 70. Podía conducir, asistir y también definir, pero lo que más lo distinguía era su capacidad para romper defensas con su gambeta. Su famoso “elástico” se volvió una de las jugadas más reconocibles del fútbol, imitada durante décadas.



Dueño de un remate de media distancia sumamente potente y de una gran precisión en los tiros libres, fue parte del Brasil campeón del mundo en 1970, aportando 3 goles y 3 asistencias en cinco partidos.





14. Sócrates

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Con 1,93 de altura y una forma muy característica de moverse, Sócrates rompía con el molde del mediocampista clásico. No destacaba por la velocidad ni por el despliegue físico, pero sí por su lectura del juego y su capacidad para decidir rápido. Jugaba casi siempre a uno o dos toques, con pases precisos que ordenaban al equipo, y tenía como sello el uso del taco, un recurso que convirtió en parte natural de su juego.



En Corinthians fue donde alcanzó el estatus de leyenda. Entre fines de los 70 y mediados de los 80 se transformó en el líder del equipo, con números poco habituales para su posición y un rol central en el funcionamiento colectivo. Ganó tres veces el Campeonato Paulista y fue elegido el mejor futbolista de Sudamérica en 1983.



Con la selección disputó dos Mundiales (1982 y 1986) y fue el capitán del equipo que jugó en España 82, recordado por su propuesta ofensiva. Marcó 22 goles en 60 partidos internacionales. Más allá de lo futbolístico, su figura quedó asociada a la “Democracia Corinthiana”, un movimiento dentro del club donde los jugadores participaban en decisiones internas en plena dictadura. Como dato de color, Sócrates era médico recibido, algo muy poco común en el fútbol profesional.

13. Didi

Fussball-WM 1958 in Schweden: Brasilien - UdSSR; Didi, Kessarew | ullstein bild Dtl./GettyImages

Fue uno de los nombres centrales en la primera gran etapa dorada de Brasil. Ganó los Mundiales de 1958 y 1962 y, en el primero de ellos, fue elegido el mejor jugador del torneo, incluso en un equipo que ya contaba con figuras como Pelé. Su presencia fue clave en la consolidación de una selección que pasó a dominar el fútbol mundial.



A nivel de clubes, dejó su huella en Fluminense y Botafogo, siendo protagonista en equipos muy competitivos de la época. También tuvo un paso por el Real Madrid, algo poco habitual para un futbolista brasileño en esos años. Su nombre quedó asociado al “folha seca”, un tipo de tiro libre que popularizó y que se convirtió en una marca registrada.



Con la selección disputó 64 partidos y fue una referencia en el mediocampo durante varios años, en una época donde Brasil empezaba a construir su identidad a nivel mundial.

12. Jairzinho

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Apodado “El Huracán”, fue uno de los delanteros más explosivos que dio Brasil. Su potencia física, velocidad y capacidad goleadora lo convirtieron en una amenaza constante para cualquier defensa. Su consagración definitiva llegó en el Mundial de 1970, donde logró marcar en todos los partidos, un récord reservados solo para él y el francés Just Fontaine.



El club de su vida fue el Botafogo, conjunto con el que entre 1959 y 1973 alzó 8 títulos, aunque posiblemente el más recordado haya sido la Libertadores que consiguió con el Cruzeiro en 1976.

11. Rivaldo

Germany V Brazil, FIFA World Cup Final Match 2002 | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Zurdo, alto y con una técnica poco común para su físico, Rivaldo fue un jugador que marcó los fines de los 90' y comienzos de los 2000'. Su mejor etapa se dio en el Barcelona, pero también el Depor lo vio brillar. Ganó el Balón de Oro en 1999 y dejó actuaciones que todavía se recuerdan, como aquel hat-trick ante el Valencia en 2001 para clasificar a la Champions, coronado con una chilena desde afuera del área en el último minuto. Era un delantero más de jugadas que de partidos. No incidía tanto en el desarrollo del juego. Lo suyo eran intervenciones puntuales que cambiaban por completo la ecuación.



Tenía un remate potente y preciso, gran capacidad para definir de media distancia y una facilidad especial para perfilarse y sacar disparos rápidos con la izquierda. Además, era muy efectivo en tiros libres y llegaba mucho al gol pese a no ser un delantero de área. En el Barça llegó a marcar 130 tantos.



Fue clave en el Mundial 2002, aportando 5 goles en la campaña hacia el último título brasileño y formando una gran sociedad junto a Ronaldo y Ronaldinho.

10. Garrincha

Fußball WM 1962 - Brasilien - Tschechoslowakei 3:1 | picture alliance/GettyImages

La vida de Garrincha fuera de la cancha estuvo marcada por los excesos y las dificultades. Su historia personal fue caótica, con problemas con el alcohol y una vida desordenada que terminó afectándolo profundamente. Murió joven, a los 49 años, dejando la sensación de que su talento y su vida nunca fueron por el mismo camino.



Pero dentro del campo era otra cosa. Garrincha fue, simplemente, uno de los jugadores más talentosos que existieron. Dueño de una gambeta impredecible, hacía lo que quería con los defensores. Era imparable. Con él, el espectáculo estaba garantizado.



Fue clave en los títulos mundiales de Brasil en 1958 y 1962, en este último asumiendo un rol protagónico tras la lesión de Pelé. Dentro del campo y con un balón en los pies, transmitía alegría. Más allá de todo lo que rodeó su vida, quedó en la historia como una de las expresiones más puras del talento brasileño.

9. Kaká

Brazil v Ivory Coast -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

El pico de su carrera no duró lo suficiente como para escalar más alto en este ranking, pero sí uno de los más brillantes que se recuerden. En su mejor versión jugando para el Milán fue, sin exageraciones, el mejor jugador del mundo. Lo coronó con el Balón de Oro en 2007, año en el que lideró al equipo italiano hacia la Champions League siendo además el máximo goleador del torneo.



Tenía unas características poco habituales que combinaban potencia física, elegancia para conducir y una técnica que le permitía definir o asistir con la misma naturalidad. Sus arrancadas desde mitad de cancha eran su sello distintivo, dejando rivales en el camino con una simpleza asombrosa. Cuando aceleraba, era prácticamente imposible de frenar.



Su paso por el Real Madrid no terminó de estar a la altura de lo que se esperaba, en gran parte por las lesiones que le quitaron continuidad. Aun así, lo que hizo en su mejor momento alcanza para ubicarlo entre los grandes.

8. Roberto Carlos

FUSSBALL: SUPERCUP 2002, REAL MADRID - FEYENOORD ROTTERDAM 3:1 | Vladimir Rys/GettyImages

Considerado por muchos como el lateral izquierdo más ofensivo de la historia, Roberto Carlos cambió la forma de entender esa posición. Era un arma constante en ataque. Velocidad explosiva, desborde, centros venenosos y un potentísimo remate de media distancia.



Su zurda quedó en la memoria del fútbol. Marcó goles espectaculares, pero hay uno que quedó en la memoria de todos. Aquel tiro libre ante Francia en 1997, donde logró una parábola imposible con el exterior del pie desde larga distancia. Una jugada que al día de hoy sigue siendo analizada y recordada como una de las más increíbles de todos los tiempos.



También fue un defensor firme, rápido en el cruce y difícil de superar en el uno contra uno. Su combinación de potencia, técnica y agresividad lo convirtió en un jugador completo, capaz de influir en todas las facetas del juego.

7. Neymar Jr.

TOPSHOT-FBL-WC-2014-MATCH33-CMR-BRA | PEDRO UGARTE/GettyImages

Neymar fue y sigue siendo uno de los futbolistas más desequilibrantes de su generación. Surgido en el Santos, explotó desde muy joven con jugadas que dieron la vuelta al mundo y rápidamente dejó en claro que estaba destinado a lo más alto.



Su salto a Europa con el Barcelona lo llevó a formar, junto a Lionel Messi y Luis Suárez, uno de los tridentes más letales de la historia. Durante esos años fue, para muchos, el segundo mejor jugador del mundo. Luego llegó su traspaso al Paris Saint-Germain en 2017, que hasta hoy sigue siendo el fichaje más caro de todos los tiempos. En Francia ganó títulos y mantuvo su nivel, aunque nunca terminó de alcanzar la dimensión que parecía destinada.



Las lesiones fueron un factor clave en su carrera. Le quitaron continuidad y, probablemente, también la posibilidad de pelear más fuerte por el lugar de mejor jugador del mundo. Aun así, su impacto es innegable. Es el máximo goleador histórico de Brasil y uno de los jugadores más talentosos que dio el país en las últimas décadas. Con la mira puesta en el Mundial 2026, todavía tiene una última oportunidad para cerrar su historia a la altura de lo que su fútbol supo prometer.

6. Cafu

WC2002-GER-BRA-CAFU CUP-KISS | ANTONIO SCORZA/GettyImages

En un país que siempre se destacó por producir grandes laterales, Cafú fue el mejor de todos. Dueño de una resistencia física impresionante, recorrió la banda derecha como pocos en la historia, con una intensidad constante que lo hacía determinante tanto en defensa como en ataque.



Su carrera a nivel de clubes también estuvo marcada por el éxito, especialmente en Europa, donde brilló con la Roma y Milán. A su despliegue le sumaba técnica, inteligencia y una gran capacidad para leer el juego desde su posición.



Con la selección brasileña fue un líder indiscutido. Capitán en el Mundial 2002, levantó la Copa y se convirtió en el único jugador en disputar tres finales consecutivas (1994, 1998 y 2002). Su regularidad, su mentalidad y su impacto en ambos lados de la cancha lo colocan no solo como el mejor lateral brasileño de la historia, sino también como uno de los más grandes que dio el fútbol.

5. Romario

Soccer - Champions League | Phil O'Brien - EMPICS/GettyImages

El Chapulín tenía algo especial dentro del área. Una mezcla de intuición, frialdad y precisión que lo hacía letal. No necesitaba muchas oportunidades ni grandes espacios, le alcanzaba una sola jugada para definir con su clase tan particular.



Su carrera fue un recorrido constante de goles. Brilló en el PSV Eindhoven, dejó su huella en el Barcelona y también pasó por clubes como Valencia, Flamengo y Vasco da Gama. Y en todos esos equipos dejó su magia y sus gritos en la red.



Con la selección fue igual de determinante. Marcó 55 goles en 70 partidos y fue la gran figura en el título del Mundial 1994. Un delantero hecho para definir partidos.

4. Zico

FIFA World Cup 1982 | Mark Leech/Offside/GettyImages

No por nada fue llamado el “Pelé blanco”. Zico fue uno de los futbolistas más completos y talentosos que dio Brasil, un jugador capaz de dominar todos los aspectos del juego ofensivo. Tenía una visión privilegiada para encontrar pases que otros no veían, una técnica que le permitía sacarse rivales de encima con facilidad y una inteligencia única para manejar los tiempos del partido.



Pero si hubo algo en lo que se destacó por encima del resto fue en el gol. Y especialmente en los tiros libres. Considerado el mediocampista más goleador de la historia, anotó 507 tantos a lo largo de su carrera, muchos de ellos con la camiseta de Flamengo, el club de su vida. De esos goles, 101 llegaron directamente desde pelota parada.



Más allá de no haber podido coronarse con un Mundial (disputó los de 1978, 1982 y 1986), fue el líder de una generación brillante y uno de los grandes responsables de que el fútbol brasileño mantuviera su identidad ofensiva y creativa.

3. Ronaldinho

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BARCELONA-BENFICA | CESAR RANGEL/GettyImages

Si Brasil hizo del fútbol un espectáculo, Ronaldinho fue su máxima expresión. El 'jogo bonito' hecho jugador. Alegría, creatividad y una relación con la pelota sencillamente mágica. Cada vez que entraba a la cancha, daba la sensación de que podía pasar cualquier cosa. Y muchas veces pasaba.



Era capaz de tirar un sombrero sin mirar, dejar rivales en el camino con su clásico “elástico” o sacar un remate imposible con la parte externa del pie. Eficacia y espectáculo, todo en uno. Hacía fácil lo que para otros era impensado y, sobre todo, lograba que el fútbol se sintiera como un juego, incluso en la máxima exigencia.



Campeón del mundo en 2002 y Balón de Oro en 2005, Ronaldinho marcó una época. Siempre con una sonrisa en la cara, transmitía algo distinto dentro de la cancha. En un fútbol cada vez más estructurado, su estilo libre y espontáneo se volvió aún más valioso con el paso del tiempo. Fue, simplemente, un jugador que hizo feliz a la gente.

2. Ronaldo

Ronaldo | ullstein bild/GettyImages

Cuando hoy se nombra a 'Ronaldo' todo el mundo piensa inmediatamente en CR7. Pero antes de él y de Messi, hubo un delantero que parecía de otro planeta. Un futbolista que combinaba potencia y habilidad como nadie, capaz de llevarse puestos a los defensores como si fuera un jugador de rugby o dejarlos desparramados con gambetas completamente fuera de serie. Un talento distinto a todo lo que se había visto hasta entonces. Y también uno que, injustamente, tuvo que convivir con lesiones que marcaron su carrera.



En su mejor versión, fue simplemente imparable. Tenía velocidad, fuerza, técnica y una definición quirúrgica. No por nada muchos lo consideran el delantero más temible de la historia.



Más allá de los problemas físicos, su carrera está llena de momentos inolvidables. Sin jugar fue campéon del mundo en Estados Unidos 1994. Ya era una figura planetaria cuando cayó ante Zidane en Francia 1998, pero tuvo su revancha cuatro años más tarde en Corea-Japón, siendo la figura absoluta del pentacampeón. Barcelona, el Inter y Real Madrid lo vieron brillar en todo su esplendor. Un crack de aquellos.

1. Pelé

AS Photo Archive | Alessandro Sabattini/GettyImages

Pelé aseguró haber marcado 1283 goles entre clubes y selección a lo largo de su carrera, una cifra que lo colocaría como el máximo goleador de la historia. Más allá del debate sobre ese número, de lo que no quedan dudas es de su increíble talento y su espectacular capacidad goleadora. Pelé no solo fue uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, sino también el más icónico.



De él se puede afirmar sin ningún tipo de discusión que fue la primera gran superestrella global del fútbol en tiempos donde no existían las redes y los medios de comunicación disponían de muchos menos recursos. Convirtió a Brasil en una referencia mundial, brilló con un Santos que recorrió el mundo en las décadas del 50 y 60, y fue el líder indiscutido de una selección que marcó una era, dominando el fútbol internacional como pocas veces se ha visto.



Su legado se sostiene, entre otras cosas, en los títulos. Ganó tres Copas del Mundo (1958, 1962 y 1970), un logro que ningún otro jugador ha podido igualar hasta hoy.