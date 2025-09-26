Los mejores defensas centrales jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
Los defensas centrales son prioridad para el modo carrera del EA Sports FC 26. Al dejar un poco de lado el gameplay buscando realismo y regresando a las bases, un buen zaguero te dará la confianza de defender correctamente y también de poder construir el juego desde la parte baja.
Recapitulamos a los mejores jóvenes en su posición para que logres esto. Cabe resaltar que se toman futbolistas menores de 23 años y que no superen los 45 millones de euros. Por lo tanto, no contemplamos a estrellas como Dean Huijsen, Piero Hincapié o Willian Pacho por costo y nivel.
1. Pau Cubarsí (Barcelona)
El central del Barça apenas entra a lista por su costo de 40.5 millones de euros. No hay mucho que decir sobre la joya culé pues es titular, se convierte en uno de los mejores en su posición pero se requiere mucho de tu presupuesto para ficharle.
Rating: 82
Potencial: 88
2. Castello Lukeba (RB Leipzig)
El francés de 22 años repite la mención pues en el FC 25 también tenía gran potencial. Ha crecido en su club y siendo zurdo, te cubre un perfil muy específico y difícil de encontrar. Es el más caro de esta lista con un valor de 44.5 millones de euros.
Rating: 80
Potencial: 88
3. Finn Jeltsch (Stuttgart)
Con cuatro estrellas de pierna mala, te puede jugar bien ambos perfiles de la zona baja. Su valor de cinco millones de euros lo hacen un fichaje ideal, solo hay que tener paciencia en su crecimiento.
Rating: 72
Potencial: 87
4. Luka Vušković (Hamburgo)
El Tottenham es dueño de su carta, así que tendrás que esperar un año para poderle fichar. Te llevarías a uno de los centrales más altos de esta lista, con 1.93 metros y 81 en precisión de cabeceo, por lo que el juego aéreo está garantizado.
Rating: 72
Potencial: 87
5. Ousmane Diomande (Sporting CP)
Un invitado constante en esta lista año a año, pero para esta edición tiene el plus de ya tener el rostro escaneado. Es un fichaje caro (40 millones de euros), pero si te gusta jugar con línea de tres, te cumplirá perfecta la posición por derecha por su gran velocidad y aceleración.
Rating: 80
Potencial: 87
6. El Chadaille Bitshiabu (RB Leipzig)
Otro francés en la lista, pero a él le puedes pedir a préstamo con opción a compra y así hacerlo crecer, aprovechando un costo más bajo. Tiene 85 de velocidad, pero en el plan de desarrollo tienes que trabajar su baja aceleración. Si lo haces, tendrás un defensa central muy completo.
Rating: 75
Potencial: 87
7. Pietro Comuzzo (Fiorentina)
Un excelente prospecto italiano con rostro escaneado. Por apenas 9.5 millones de euros, te llevas a un central que tiene grandes estadísticas en la cuestión táctica, pero debe de trabajar en lo físico. Todo dependerá de su plan de desarrollo.
Rating: 74
Potencial: 86
8. Matte Smets (KRC Genk)
Este es un fichaje que podría parece económico, pero no lo es. Es un poco extraño que un jugador de la liga de Bélgica esté tan caro, pero si te quieres hacer de sus servicios, cuesta 15.5 millones de euros. Eso sí, el central de 21 años es excelente para la creación de juego en el pase corto.
Rating: 76
Potencial: 86
9. António Silva (Benfica)
Es probable que esta sea la última vez que vemos al portugués en esta lista. Lleva al menos tres años apareciendo, pero no termina por explotar y tampoco sale del Benfica. Su potencial ha bajado, pero por 26.5 millones de euros te llevas un muy buen central para tu modo carrera.
Rating: 78
Potencial: 86
10. Konstantinos Koulierakis (Wolfsburgo)
Hay una generación muy buena de futbolistas griegos. En casi todas sus líneas hay talento joven ey Koulierakis es el pilar de la defensa central. Con 21 años y pierna zurda, tiene que mejorar en sus pases cortos, pero se convierte en un gran fichaje.
Rating: 77
Potencial: 86
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Pau Cubarsí
Barcelona
18
82
88
40.5 mde
Castello Lukeba
RB Leipzig
22
80
88
44.5 mde
Finn Jeltsch
Stuttgart
18
72
87
5 mde
Luka Vušković
Hamburgo
18
72
87
5 mde
Ousmane Diomande
Sporting CP
21
80
87
40 mde
El Chadaille Bitshiabu
RB Leipzig
20
75
87
12.5 mde
Pietro Comuzzo
Fiorentina
20
74
86
9.5 mde
Matte Smets
KRC Genk
21
76
86
15.5 mde
António Silva
Benfica
21
78
86
29.5 mde
Konstantinos Koulierakis
Wolfsburgo
21
77
86
22 mde
*mde: millones de euros.
Menciones especiales
- Leny Yoro (Manchester United)
- Joel Ordoñez (Club Brujas)
- Tomás Araújo (Benfica)
- Giorgio Scalvini (Atalanta)
- Gonçalo Inácio (Sporting CP)
- Asencio (Real Madrid)
- Yarek (PSV)
- Pau Navarro (Villarreal)
- Abdukodir Khusanov (Manchester City)
- Jan-Carlo Simić (Al Ittihad)
