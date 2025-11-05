Los mejores defensas en la historia del FC Barcelona - rankeados

El FC Barcelona es un equipo rico en historia, con un modelo de juego que se basa en la creación de juego mediante pases cortos y esa filosofía comienza desde la defensa. Bajo este patrón, han conseguido 5 UEFA Champions League, 28 Ligas y 32 Copas del Rey.

A lo largo de su historia, el cuadro catalán ha tenido defensas emblemáticos, que han dejado todo en el terreno de juego para evitar los goles de los rivales. Desde Carles Puyol, pasando por Gerard Piqué hasta la actualidad con Pau Cubarsí, el Barça es un equipo que ha contado con grandes exponentes de las posiciones defensivas.

En Sports Illustrated Fútbol repasamos los mejores 15 defensas en la historia del club catalán, uno de los equipos más importantes del mundo.

15. Albert Ferrer

Albert Ferrer se desempeñaba como lateral derecho | Stu Forster/GettyImages

Símbolo de dureza, entrega y sacrificio en la zaga defensiva. Fue canterano del club y ganó 5 Ligas, 2 Copas del Rey y 1 Champions League. El español fue parte de aquel Dream Team que ganó la primera Copa de Europa del equipo, en 1992. Fue internacional con su selección y uno de los defensas que marcó una época en el Barça.

14. Joan Segarra

Uno de los capitanes más emblemáticos del equipo en su historia. Demostró liderazgo en la defensa, en los años que estuvo en la institución culé. Ganó 4 Ligas y 6 Copas del Rey desde 1949 hasta 1964. Es de esos jugadores que dejaba todo en el terreno de juego.

13. Ferran Olivella

Olivella fue uno de los grandes ídolos de la afición culé, desde 1956 hasta 1969. En esas 13 temporadas demostró que era uno de los mejores defensas no sólo del club, sino también de la época. Ganó 2 Ligas y 4 Copas del Rey, gracias a su liderazgo y su comando de la zona defensiva.

12. José Ramón Alexanko

Fue el capitán de aquel recordado Dream Team de principios de los noventa, que es considerado uno de los mejores equipos del Barça en su historia. Ganó una Champions League, 4 Ligas y 4 Copas del Rey. Su liderazgo fue clave y su comunicación con el entrenador Johan Cruyff era notable.

11. Juliano Belletti

Juliano Belletti consiguió un gol histórico en la final de la Champions de 2006 | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Juliano Belletti tuvo una corta pero exitosa etapa en el FC Barcelona, ganando la Champions League de 2006 gracias a su recordado gol en París. Dueño de un gran regate y de mucha velocidad, el brasileño brilló más a nivel de clubes que en su selección. Estuvo en el Barça de 2004 hasta 2007.

10. Ronald Araujo

Araujo es parte del equipo actual del FC Barcelona | Soccrates Images/GettyImages

El defensor uruguayo debutó con el equipo en 2018 y desde entonces se ha ganado un puesto en el centro de la defensa. Muy sólido en el juego aéreo y con el ADN charrúa, Araujo ha tenido grandes momentos en el club, aunque también etapas de muchas lesiones.

9. Rafael Márquez

Márquez es considerado el mejor defensor mexicano de la historia | Christian Liewig/GettyImages

Fue figura clave en el Barça de Pep Guardiola y formó una pareja de centrales de lujo con Carles Puyol. Su liderazgo y solvencia defensiva ayudaron al Barça en una de las mejores épocas del club. Con el equipo catalán ganó 4 Ligas y 2 Champions League.

8. Abelardo

Abelardo llegó a ser capitán del FC Barcelona | Phil Cole/GettyImages

Fue un defensor sólido, con carácter, que comandó a un Barça en una época complicada para el club. Estuvo en el club desde 1994 hasta 2002, siendo un fijo en el centro de la defensa. Con su liderazgo, el conjunto catalán ganó 2 Ligas y una Copa del Rey.

7. Sergi Barjuán

Sergi Barjuán fue capitán del FC Barcelona | Firo Foto/GettyImages

Lateral izquierdo como pocos. La velocidad del zurdo era notable cada vez que se le veía jugar. Fue un jugador que marcó una época, en la década de los 90. Estuvo hasta 2002 en la institución catalana y ganó 3 Ligas y 2 Copas del Rey.

6. Ronald Koeman

Ronald Koeman es un emblema del FC Barcelona | IMAGO / BSR Agency

Aunque podía jugar como mediocampista defensivo, el holandés también fue defensor central del Barça y consiguió el recordado gol que le dio la UEFA Champions League al conjunto blaugrana en 1992. Ganó una Copa de Europa, 4 Ligas y una Copa del Rey.

5. Jordi Alba

Alba fue uno de los mejores socios de Lionel Messi | Fran Santiago/GettyImages

Uno de los mejores laterales en la historia. El carrilero marcó una época, sobre todo por ser uno de los mejores socios de Lionel Messi. Su amor con el Barça comenzó en 2012 y terminó en 2023. Ganó 6 Ligas, 5 Copas del Rey y 1 Champions League, sumando un total de 18 títulos con el club.

4. Miguel Bernardo "Migueli"

Debutó con el FC Barcelona en 1973 y estuvo en el club hasta 1988. Su entrega por el equipo, fortaleza física y don de liderazgo lo convirtieron en uno de los mejores defensores de la historia del club. Disputó 549 partidos oficiales, marcó 27 goles y ganó 2 Ligas, 4 Copas del Rey y 2 Recopas de Europa.

3. Dani Alves

Alves tuvo dos etapas con el FC Barcelona | Jasper Juinen/GettyImages

Es, sin duda alguna, el mejor lateral derecho en la historia del Barça y uno de los mejores del mundo. Ganó 6 Ligas, 4 Copas del Rey, 3 Champions League y 3 Mundiales de Clubes. Anotó 25 goles en sus dos etapas en el club. Sólido en defensa y muy colaborador en ataque, Alves es uno de los mejores defensas en la historia del club.

2. Gerard Piqué

Piqué ganó tres Champions League con el Barça | Etsuo Hara/GettyImages

Formado en las categorías inferiores del Barça, Piqué volvió después de ir al Zaragoza y al Manchester United. Con Puyol, formó una pareja de centrales inolvidable, que todavía se extraña en el Camp Nou. Su palmarés habla por sí solo: disputó 616 partidos y consiguió 31 títulos, incluyendo 9 Ligas y 3 Champions League.

1. Carles Puyol

Puyol es uno de los mejores defensores en la historia del fútbol | Etsuo Hara/GettyImages

Puyol debutó en 1999 y se fue del equipo en 2014, siendo el defensa más sólido y comprometido en la historia del club. El canterano demostraba la energía que todo líder debe tener. En 15 temporadas conquistó 6 Ligas, 3 Champions League, 2 Copas del Rey y 2 Mundiales de Clubes, entre otros títulos.