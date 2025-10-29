Los mejores defensas en la historia del Real Madrid - rankeados

La defensa gana campeonatos y si hablamos del equipo más laureado en la historia del fútbol, el Real Madrid, hay que reconocer a los grandes defensores que pasaron por la institución blanca.

Desde Manolo Sanchís, pasando por Fernando Hierro, hasta llegar a Pepe o Sergio Ramos, el historial de grandes defensores en el Madrid es muy largo. Se habla de que el sello del equipo es construir su juego a partir de la defensa y ese ha sido un sello de calidad del club durante varias décadas.

Ramos, por ejemplo, le dio el empate agónico al Madrid en aquella final de UEFA Champions League ante el Atético de Madrid, que determinó otra conquista de la Copa de Europa para los merengues.

Eso habla de la importancia que tienen los defensas en la historia de la institución. En Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 mejores defensores del cuadro merengue.

15. Antonio Rüdiger

Más allá de sus actuaciones formidables con el equipo desde 2022, su personalidad ha sido destacada tanto por sus compañeros como por los aficionados. El ímpetu que muestra en cada jugada y el desgasta es impresionante. El alemán, aunque ha jugado pocas temporadas en el club, ha dejado su huella.

14. Gregorio Benito

Fue un central duro y de gran salida, desde 1969 hasta 1982. Se caracterizaba por su liderazgo. El central ganó 6 Ligas y 5 Copas del Rey, en una época en la que el Madrid no destacaba en Europa, pero si en el torneo local.

13. José Santamaría

Estuvo en el equipo desde 1943 hasta 1953, siendo un defensor aguerrido, con una polivalencia interesante para ocupar casi todas las posiciones de la defensa. El urguayo mostraba desde muy temprano la garra charrúa que caracteriza al fútbol de este país. Comenzó su carrera con Nacional de Montevideo y después pasó al cuadro merengue.

12. Chendo

Si hablamos de laterales histórico del Real Madrid, Chendo tiene que estar entre los mejores de la historia. Estuvo en el club entre 1982 y 1998, siendo clave en varias conquistas. Ganó una UEFA Champions League y siete campeonatos de LaLiga.

11. Marquitos Alonso

Fue un lateral de época, en la primera era de consecución de Copas de Europa del cuadro merengue. Su despliegue entre ataque y defensa fue clave en los títulos y conquistas del equipo de la capital española. Estuvo desde 1954 hasta 1962 con el club.

10. Raphaël Varane

El francés tuvo una destacada actuación con el Real Madrid mientras estuvo en la institución, desde 2011 hasta 2021. Después de su salida del cuadro merengue, su carrera se fue apagando. Con su elegancia, el Madrid ganó 4 Ligas de Campeones y 3 Ligas.

9. José Antonio Camacho

Su carácter y liderazgo llevaron al Madrid a tener una de las épocas más exitosas de su historia. Tenía mucho temperamento y eso hacía que sus compañeros se contagiaran. Ganó 9 Ligas y 5 Copas del Rey.





8. Nacho Fernández

Es uno de los jugadores más laureados en la historia del club, conquistando 26 campeonatos, que lo colocan en el primer puesto entre los más ganadores en la historia. Siempre supo mantenerse en el club y en su última etapa, llegó a ser capitán. Ganó 6 Champions y 4 Ligas.

7. Daniel Carvajal

Carvajal ha sido tan influyente en los últimos años para el Real Madrid, que ha estado en la discusión por el Balón de Oro, un premio que rara vez se le otorga a un defensa. Es el actual capitán del cuadro merengue, con una inteligencia y liderazgo para jugar que le ha permitido seguir en el más alto nivel. Ha ganado 6 Ligas de Campeones y 4 Ligas.

6. Pepe

Reconocido por su dureza y su potencia física para defender, el central portugués tuvo un exitoso paso por el equipo blanco. Llegó en la temporada del 2007 y salió del equipo en 2017, cumpliendo una década llena de títulos. Conquistó 3 Ligas de Campeones y 3 Ligas.

5. Manolo Sanchís

Era un defensor típico de la vieja escuela: rudo, con mucha potencia y con liderazgo. Jugó desde 1983 hasta el 2001, cumpliendo casi dos décadas de buen juego en la institución. Sus títulos incluyen 2 Ligas de Campeones, 8 Ligas y 2 Copas del Rey.

4. Roberto Carlos

Revolucionó el lateral izquierdo, no solo en el Real Madrid, sino en el fútbol mundial. La potencia de su pegada, sumada a su velocidad e inteligencia para marcar, lo hicieron, por muchos años, el mejor carrilero zurdo del mundo. Ganó 3 Ligas de Campeones y 4 Ligas.

3. Fernando Hierro

Central elegante para jugar e inteligente para liderar a uno de los mejores equipos del mundo. Estuvo en el club desde 1989 y se despidió con una carrera llena de éxitos en 2003. También fue parte de la selección española por muchos años. Ganó 3 Ligas de Campeones y 5 Ligas.

2. Marcelo

Cuando nadie pensaba que se podía superar a Roberto Carlos, Marcelo hizo una carrera pletórica, considerada una de las mejores para defensor alguno en la institución. El lateral izquierdo fue clave para que el cuadro merengue conquistara 5 Ligas de Campeones y 6 Ligas. Es una leyenda del club.

1. Sergio Ramos

El liderazgo que mostró Sergio Ramos en el centro de la defensa del Real Madrid pocos jugadores lo han conseguido en la historia del fútbol. El sevillano logró darle confianza a su equipo desde la defensa y eso se tradujo en éxitos para el club. Ganó 4 Ligas de Campeones, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 3 Supercopas de Europa y 4 Mundiales de Clubes.