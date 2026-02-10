Los mejores delanteros en la historia de la Liga MX - rankeados

Desde tiempos inmemoriales han llegado o se han formado en el futbol mexicano un sin fin de delanteros de élite. Hombres que viven del gol como pocos y que aman hacer levantar de sus asientos a los fanáticos, escribiendo con letras de oro sus nombres en la historia de la Liga MX.

Este conteo reúne a los atacantes que no solo rompieron redes, sino que definieron estilos, levantaron títulos y dejaron huella en la memoria colectiva del balompié azteca. Hablaremos de los hombres que impactaron y marcaron época, artilleros que entendieron que con carácter y determinación, llegarían a lo más alto.

10. Enrique Borja

Borja fue uno de los primeros fichajes polémicos en el futbol mexicano y es que era un jugador canterano de los Pumas de la UNAM, quien brilló con luz propia a tal grado de llegar a solicitar un aumento de sueldo a los directivos, pero al no lograrse esto, decidió marcharse y vestir la camiseta del América.



Con los azulcremas logró dos campeonatos de Liga MX, una Copa México, un Campeón de Campeones y otro más de CONCACAF Champions League, además de haber sido máximo goleador de liga en tres ocasiones.

9. Humberto Suazo

El legado del 'Chupete' no solo se quedó en la Sultana del Norte, sino que llegó a todo México y es que basta con decir que para los Rayados del Monterrey es tan importante, que decidieron retirar el dorsal 26 en su honor.



Si bien no es el máximo goleador, récord que ostenta Rogelio Funes Mori, ostenta ser el segundo más ganador de títulos en la institución, ya que logró levantar dos veces el trofeo de Liga MX y tres Concachampions consecutivas, marcando goles en cada una de ellas.

8. Luis Roberto Álves 'Zague'

Pasan los años, pasan los jugadores y ninguno puede destronar o siquiera acercársele a lo que logró 'Zague' enfundado en la camiseta del Club América y es que en sus 12 campañas como azulcrema logró 188 goles.



Ganó ocho títulos con el equipo de sus amores y dejó intacto el legado que ya habia dejado en la institución su padre, el 'Lobo Solitario' quien también rompió la barrera del centenar de anotaciones.

7. Adalberto López

Junto a Casarín, este fue uno de los mejores artilleros de los primeros años de profesionalización del balompié azteca. Jugaba con el León y ahí logró marcar una época de ensueño para los Esmeraldas.



El conocido como 'Dumbo' fue el primer futbolista en romper la barrera de los 30 goles en una sola campaña, además de ganar cinco campeonatos de goleo y múltiples blasones con los Panzas Verdes y con el Atlas unos años antes de su retiro.

6. Horacio Casarín

Este hombre es uno de los fundadores del futbol mexicano. Fue figura en el Atlante y el Necaxa en los años cuarenta y fue uno de los primeros ídolos de la gente en aquellos entonces.



Logró 241 anotaciones en toda su carrera, récord que pudo ser superado por Cabinho hasta la década de los ochenta y posteriormente por Cardozo y Hermosillo en los noventa.

5. Jared Borgetti

Cómo olvidar aquel gol de cabeza del 'Zorro del Desierto' contra Italia, sin lugar a dudas la especialidad de la casa. Acorde a los registros de la IFFHS, este hombre figuró como el noveno goleador activo en ligas de primera división, ya que pudo obtener un acumulado de 250 anotaciones en aquel momento.



Entre sus logros está ser el máximo goleador de Santos Laguna, tener más goles anotados en una sola liguilla con nueve, ser el único futbolista mexicano en anotar más de 200 goles para un solo club en todas las competiciones oficiales o haberse convertido en el máximo goleador de cabeza del balompié mexicano.

4. Carlos Hermosillo

En Cruz Azul se convirtió en emblema, líder y referente absoluto en los años noventa. Era potente, dominante en el juego aéreo y sabía que para ganar había que dejar el alma en la cancha, para muestra el penal decisivo contra León en donde David Comizzo le propinó una patada que lo hizo cobrar con el rostro ensangrentado.



El 'Grandote de Cerro Azul' es el máximo goleador mexicano de la liga y es el sexto máximo romperedes de la selección mexicana, sólo detrás de Javier Hernández, Jared Borgetti, Raúl Jiménez ,Cuauhtémoc Blanco y Luis Hernández.

3. André Pierre Gignac

La historia más reciente ubica a este futbolista francés en la élite del futbol mexicano y es que en una década logró transformar la percepción de que los europeos no tenían cabida en México.



Ostenta diez títulos con los Tigres de la UANL y le bastaron unos años para convertirse en el máximo goleador de la institución, superando por más de una centena de dianas a Tomás Boy, quien convirtió 104 anotaciones.

2. José Saturnino Cardozo

El 'Principe Guaraní' llegó a México para quedarse. Fue el artífice de la grandeza que hoy ostenta el Toluca gracias a su combinación de técnica depurada y olfato de gol. Dentro del área hay pocos hombres como él.



En los 90 le dio vida propia al balompié azteca, a tal grado que salió campeón 4 veces con dicho equipo y también logró ser el máximo goleador de todos los tiempos con 249 anotaciones.

1. Evanivaldo Castro 'Cabinho'

Hablar de Cabinho es hablar del gol como signo de vida. El brasileño convirtió México en su territorio de caza durante los años setenta y ochenta, principalmente con Pumas y Atlante.



Sus 312 goles lo mantienen como el máximo anotador histórico del cartamen liguero, una cifra que no es solo estadística, es historia pura. Fue campeón de goleo en múltiples ocasiones y su regularidad lo volvió un estándar. No dependía de rachas, vivía de ellas.

