Los mejores delanteros en la historia del Liverpool FC – rankeados

El Liverpool FC es uno de los clubes más grandes del fútbol mundial, acostumbrados a pelear títulos y contar con jugadores de renombre en sus filas. Con más de 140 años de vida, es el más laureado del fútbol inglés con un total de 70 títulos oficiales, incluso entre los clubes de su país es el que tiene la máxima cifra de campeonatos internacionales, algo digno de presumir.



Para poder lograr todo esto, evidentemente el equipo de Anfield ha tenido que contar con futbolistas que marquen diferencia en la pizarra, es decir, delanteros matones que aporten lo más importante en este deporte: el gol. En diferentes épocas, los Reds han tenido romperredes espectaculares, diferenciadores, deslumbrantes, aguerridos y mundialistas, que dejaron su nombre marcado en letras de oro. Es algo complicado poder decidir cuál ha sido el mejor de todos, pero al final, todos fueron importantes en algún momento de la historia del club.



Aquí en Sports Illustrated te dejamos a los mejores delanteros en la historia del club, rankeados:

11. Luis Suárez

Luis Suárez | John Powell/GettyImages

El Pistolero tuvo un paso por Anfield, donde las polémicas no faltaron. Su fichaje con los Reds se dio en el 2011 y rápidamente se convirtió en una de las mayores sensaciones ofensivas en la historia de la Premier League.



El uruguayo, aún en activo con el Inter Miami de la MLS, se ha caracterizado por ser rápido, fuerte, agresivo y capaz de marcar desde cualquier punto.



Uno de los momentos inolvidables del mundialista charrúa fue su triplete frente al Norwich City en el 2013, donde convirtió con un tiro libre, una volea cerca del mediocampo y una media volea al borde del área.



El romperredes jugó 133 duelos, con 82 goles y su temporada 2013-2014 es considerada como una de las mejores a nivel individual en la liga inglesa gracias a sus 43 tantos en 33 cotejos. Al final, sólo pudo hacerse con una Copa de la Liga en el 2012.

10. Fernando Torres

Fernando Torres | Liverpool FC/GettyImages

El Niño fue un delantero temible con el Liverpool, adaptándose muy bien a la Premier League tras haber brillado con el Atlético de Madrid de su país.



Fue la joya del equipo que dirigió Rafael Benítez. El campeón del mundo disputó 142 compromisos y convirtió 81 anotaciones.



El atacante español se convirtió en el elemento de los Reds que más rápido alcanzó los 50 tantos en la liga inglesa.

9. Sadio Mané

Sadio Mané | ANP/GettyImages

Su vivencia en el club fue del 2016 al 2022, llegando como un desconocido y despidiéndose como toda una leyenda de la institución.



El senegalés tuvo 269 apariciones con los Reds, perforando las redes en 120 ocasiones contando todas las competiciones.



Su historia con el Liverpool concluyó cuando firmó con el Báyern Munich de Alemania, pero su recuerdo es imborrable.

8. Michael Owen

Michael Owen | ADRIAN DENNIS/GettyImages

El tres veces mundialista con Inglaterra fue elegido como El Golden Boy de la FIFA, siendo uno de los delanteros más interesantes de su época.



El nacido en Chester ganó el Balón de Oro en el 2001, lo que lo convirtió en el segundo jugador más joven en conseguir dicha distinción, aparte se erigió como el goleador más joven del club, con apenas 17 años de edad.



Del mismo modo, en el 2001, fue clave para levantar la Europa League. Su historia acabó con 158 goles en 297 partidos. Gracias a esto, es uno de los más queridos en la historia del club.

7. Kevin Keegan

Kevin Keegan | Liverpool FC/GettyImages

Apodado cariñosamente por la afición como ‘Mighty Mouse’ o ‘King Kev’, es decir, el ‘Súper Ratón’ o ‘Rey Kev’, respectivamente.



Si bien era un delantero, no sólo se limitaba a ir por el gol sino que hacía otras tareas importantes dentro del campo. Era reconocido por su capacidad de regate y su agilidad implacable, que combinaba a la perfección con su olfato goleador. Debido a su corta estatura de 1.70 metros, el británico tuvo que mostrarse creativo para eludir a las defensivas, además de saltar por encima de los contrarios más altos para cabecear en el área.



El Balón de Oro en la temporada 1978-1979 militó en el club de 1971 a 1977, registrando cien anotaciones, alzando tres ligas, una FA Cup, dos Charity Shield, dos Copa de la UEFA y una Champions League.

6. Robbie Fowler

Robbie Fowler | Offside/GettyImages

El mundialista con Inglaterra en Corea-Japón 2002 era tan bueno, que la afición del equipo lo apodo como ‘Dios’, viviendo dos etapas, de 1993 al 2001 y del 2006 al 2007.



Era un delantero excéntrico, con un gran temperamento, pero también tenía un talento por encima de la media. El actual entrenador registró 183 tantos, siendo uno de los romperredes más prolíficos que pasó por Anfield.



Su época de lucidez fue en los años 90, estableciéndose como el noveno máximo anotador en la historia del Liverpool.

5. Kenny Dalglish

Kenny Dalglish | Mark Leech/Offside/GettyImages

El escocés dejó su huella en Anfield, era letal en el uno contra uno y tenía muy buen juego aéreo, incluso muchos analistas lo consideran como el mejor jugador en la historia del equipo, pero también es visto del mismo modo en otros conjuntos como el Celtic y la selección de Escocia.



El nacido en Glasgow disputó 515 cotejos, logró 172 dianas y conquistó tres Champions League, además de seis Premier League, una FA Cup, cuatro Carabao Cup, una Supercopa de Inglaterra, cuatro Charity Shield y una Supercopa de Europa.

4. Gordon Hodgson

Gordon Hodgson | PA Images Archive/GettyImages

El atacante fichó con el Liverpool el 14 de diciembre de 1925, aportando 241 tantos en 377 partidos, de 1925 a 1936, para luego seguir su carrera en otros equipos.



El mundialista inglés tenía fama de ser un delantero generoso que destacaba en el juego de conexión, aunque eso no le impidió erigirse en uno de los máximos goleadores del cuadro de Anfield.



Era excepcionalmente fuerte con el balón y poseía un disparo tremendo con ambas piernas, lo que unido a su altura, cabeceo, ritmo, control y tiro lo convertían en una gran fuerza a la ofensiva, tanto que estaba establecido como el tercer máximo anotador de la institución hasta que fue rebasado por Mohamed Salah. Lamentablemente no pudo ganar títulos.

3. Mohamed Salah

Mohamed Salah | Liverpool FC/GettyImages

El egipcio podría estar viviendo sus últimos partidos con la casaca del Liverpool, ya que no está del todo a gusto al no ser titular, aunque siempre ha mostrado un profundo amor por la institución porque rechazó ofertas por mantenerse. El mundialista lo ha ganado todo con el equipo y sigue siendo uno de los futbolistas más influyentes en el plantel.



Por ahora marcha como el tercer máximo anotador del club con sus 250 anotaciones y el primero en la era de la Premier League.



El romperredes ha ganado dos Premier Legue, dos Carabao Cup, una FA cup, una Community Shield, una Champions League, una Supercopa de la UEFA y un Mundial de Clubes.

2. Roger Hunt

Roger Hunt | Liverpool FC/GettyImages

Cuando el campeón del mundo en 1966 militaba en las filas del Liverpool, el equipo solamente había conquistado cuatro títulos de liga, aparte destacó del resto porque jugó con los Reds en la segunda división y tras ascender, le daría al club dos títulos de Liga y su primera FA Cup.



El dos veces mundialista con Inglaterra registró 285 goles en 492 encuentros, algo que fue decisivo para cambiar la historia de la institución, que posteriormente dominó al fútbol inglés y Europa durante dos décadas.



En total se adjudicó el título de la Segunda División, dos ligas, tres Community Shield y una FA Cup. Llegó a ser el máximo goleador del club hasta que en los años 80 y 90 apareció Ian Rush.

1. Ian Rush

Ian Rush | Mark Leech/Offside/GettyImages

Es considerado el mejor delantero en la historia de los Reds, después de lograr 346 anotaciones, la cifra más alta para el club.



Aparte de tener un gran olfato goleador, el británico tenía un fuerte liderazgo y formó parte de la selección de Gales entre los años 1980 y 1990, siendo hasta el 2018 el máximo anotador del combinado.



El galés tuvo dos etapas en el club, entre 1980 y 1996. En su currículum se apuntó cinco Premier League, tres FA CUP y dos UEFA Champions League, aunque en general se hizo con 20 trofeos.

