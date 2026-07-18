Los mejores entrenadores de la historia de la selección argentina - rankeados

Argentina es la selección más ganadora del fútbol. Tiene en su palmarés tres Mundiales, una Copa Confederaciones, dos Copas de Campeones Conmebol-UEFA, 16 Copas América y un Campeonato Panamericano. Para lograrlo contó con grandes entrenadores que formaron equipos de mentalidad ganadora y un nivel de juego exquisito.

Ahora, a pocas horas de disputar una nueva final de la Copa del Mundo, repasamos a los mejores DT que dirigieron a la Albiceleste.

5. Alejandro Sabella (2011-2014)

Alejandro Sabella, Argentina | Nick Potts - EMPICS/GettyImages

Quedará para siempre en el corazón de los argentinos, especialmente por devolver a la selección a una final del Mundial en 2014, luego de 24 años de ausencia. Ese día la victoria se le escapó de las manos en los últimos minutos ante una Alemania que encontró el gol en el alargue.

4. Alfio Basile (1991-1994 / 2006-2008)

Alfio Basile, Argentina | Stewart Kendall/Allstar/GettyImages

Ganó la Copa América después de 32 años de sequía y lo hizo en dos ediciones consecutivas (1991 y 1993). También conquistó la Copa Confederaciones 1992 y llegó al Mundial 1994 con una selección que tenía todo para pelear el título, incluso con un Maradona ilusionado por conquistar su segunda Copa del Mundo. Sin embargo, una serie de sucesos desafortunados llevaron a una temprana eliminación y a su posterior renuncia.

En su segundo ciclo pudo dirigir a Lionel Messi, convirtiéndose en el único entrenador en dirigir a los dos mejores futbolistas de la historia de Argentina, aunque esa etapa pasó sin pena ni gloria.

3. César Luis Menotti (1974-1982)

Cesar Luis Menotti, Argentina | Ben Speck/GettyImages

Menotti le dio a Argentina su primera Copa del Mundo, nada más y nada menos que en su propio país. Tanta fue su influencia que su idea de juego, el "Menottismo", basada en un fútbol técnico, estético y de posesión, sigue siendo replicada por numerosos entrenadores de todo el mundo. Renunció después de la eliminación temprana en España 1982, pero dejó una huella imborrable porque fue el DT que ubicó a la selección entre la élite del fútbol mundial.

2. Carlos Bilardo (1983-1990)

Carlos Bilardo, Argentina | David Cannon/GettyImages

Durante años fue considerado el mejor entrenador de la Selección Argentina, por los títulos y por la influencia que tuvo en el fútbol. Ganó el Mundial de 1986 y llevó al equipo al subcampeonato en Italia 1990, donde cayó sobre el final ante Alemania. Su estilo de juego, el "Bilardismo", opuesto al de Menotti, fue disruptivo, vanguardista y, como suele definirse coloquialmente, "resultadista".

1. Lionel Scaloni (2018-Actualidad)

Lionel Scaloni, Argentina | JUAN MABROMATA/GettyImages

Dos Copas América, una Finalissima, un Mundial y a horas de dirigir una nueva final del mundo. Scaloni se convirtió, en apenas ocho años, en el entrenador más ganador de la historia de la Selección Argentina. El "joven inexperto" llegó en medio de miles de críticas después del papelón de Rusia 2018, renovó por completo el plantel y le devolvió la gloria a la Albiceleste luego de 28 años sin títulos.