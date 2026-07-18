Los mejores entrenadores de la historia de la selección española - rankeados

Por el banco de la selección de España pasaron 56 entrenadores, pero solo un puñado logró dejar su huella. La Roja atravesó distintas etapas a lo largo de su historia, con momentos de gloria que serán recordados para siempre y otros en los que ni siquiera pudo superar la primera ronda de las competiciones.

A continuación, un repaso de los mejores DT que pasaron por España.

5. Luis Enrique (2018-2022)

Luis Enrique, España | Koji Watanabe/GettyImages

El actual entrenador del PSG pasó por el banco de la selección española entre 2018 y 2022 y, si bien no pudo conseguir ningún título, fue quien comenzó el proceso de renovación generacional de una España que no había encontrado el rumbo después de la Euro 2012. Dirigió 47 partidos, ganó 26, empató 14 y perdió siete. Su mejor resultado fue el subcampeonato de la Nations League 2020/21. La temprana eliminación en el Mundial de Qatar terminó marcando su salida.

4. Luis Aragonés (2004-2008)

Luis Aragones, España | Mike Egerton - EMPICS/GettyImages

Fue el antes y el después para la selección española y el arquitecto de lo que luego se concretó en el Mundial 2010. Después de los malos resultados en la Euro 2004, Aragonés tomó el mando y, tras la eliminación en octavos del Mundial 2006, apostó por una generación de jóvenes que, bajo su conducción, conquistó la Euro 2008. Desde su llegada todo cambió y el rumbo de la selección difícilmente hubiera sido el mismo sin este DT. De los 54 partidos que dirigió, solo perdió cuatro.

3. José Villalonga (1962-1966)

Jose Villalonga, España | Central Press/GettyImages

Fue el entrenador que le dio a España su primer título internacional con la conquista de la Eurocopa 1964. Estuvo al frente de la selección durante cuatro años y dirigió 22 partidos. Aunque solo ganó nueve (40,9%), la consagración europea alcanza para ubicarlo entre los nombres más importantes de la historia de la Roja.

2. Luis de la Fuente (2022-Actualidad)

Luis de la Fuente, España | SOPA Images/GettyImages

Una historia que todavía se está escribiendo, pero que ya lo coloca entre los grandes entrenadores de España. Luis de la Fuente ya había tenido una breve experiencia al frente de la selección cuando reemplazó a Luis Enrique, afectado por COVID-19, en 2021, aunque asumió definitivamente después del Mundial de Qatar 2022.

Tapó más de una boca cuando conquistó su primer título en 2023, la Nations League ante Croacia y, un año después, levantó la Euro 2024. Continuó con la renovación iniciada por el anterior DT y consolidó un plantel repleto de jóvenes. Ahora llevó a la Roja a la segunda final mundialista de su historia y busca seguir extendiendo su palmarés.

1. Vicente del Bosque (2008-2016)

Vicente del Bosque, España | JAVIER SORIANO/GettyImages

Por ahora, el primer puesto se mantiene intacto. Vicente del Bosque es el mejor entrenador que ha tenido España. Le dio a la selección su primer y único Mundial y, dos años después, conquistó la Euro 2012. Sus números son asombrosos ya que es el técnico que más partidos dirigió (113), el que más victorias consiguió (86), con un porcentaje de triunfos del 76,10%, y bajo su mando España marcó 253 goles. Dejó la selección en 2016, después de la eliminación en octavos de final de la Eurocopa, en lo que además fue su retiro como entrenador.