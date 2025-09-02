Sports Illustrated Fútbol

Los mejores extremos izquierdos del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

Vini Jr domina esta lista.
Real Sociedad v Real Madrid CF - La Liga EA Sports
Real Sociedad v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

Un zurdo habilidoso que tenga dribbling o un diestro que sepa recortar y mandar un buen centro, siempre van a ser de vital importancia en un equipo de futbol y en el EA Sports FC 25 no es la excepción. Así que si tienes en tu plantilla a un extremo izquierdo de calidad, vas a ser de los mejores.

Ahora que ya salieron a la luz todos los rankings de jugadores que veremos este 27 de septiembre en el lanzamiento del videojuego de futbol más popular del mundo, hemos decidido enumerar quiénes son los mejores por la banda izquierda, para así darte noción de a quienes debes tener sí o sí en tu plantilla de Ultimate Team o Modo Carrera.

Tal y como lo es en la vida real, Vinicius Junior está en lo más alto de la tabla de esta posición dentro del EA FC 25 con 90 puntos de clasificación. Al futbolista brasileño del Real Madrid le siguen Guro Reiten, jugadora del Chelsea y Neymar Jr., quien siempre aparece en la cima de estos ránkings pese a no atravesar un gran momento futbolístico en su paso por el Al-Hilal de la liga de Arabia Saudita.

Vinicius Junior
Valencia CF v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Algunas de las características que destacan al habilidoso delantero brasileño son sus 95 puntos de velocidad, 95 de aceleración, 94 de agilidad, 93 de conducción de balón y 90 de control de balón. Todo eso que vemos en la vida real, lo tiene este jugador en la consola.

Los mejores extremos izquierdos del EA Sports FC 25

Jugador(a)

Equipo

Rating

Vinicius Jr.

Real Madrid

90

Guro Reiten

Chelsea

88

Neymar

Al-Hilal Saudi

87

Mallory Swanson

Chicago Red Stars

87

Rafael Leão

Milan

86

Alejandro Grimaldo

Bayer Leverkusen

86

Lauren Hemp

Manchester City

86

Caitlin Foord

Arsenal

85

Khvicha Kvaratskhelia

Napoli

85

Nico Williams

Athletic Club

85

