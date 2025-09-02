Los mejores extremos izquierdos del EA Sports FC 25 - ratings confirmados

Un zurdo habilidoso que tenga dribbling o un diestro que sepa recortar y mandar un buen centro, siempre van a ser de vital importancia en un equipo de futbol y en el EA Sports FC 25 no es la excepción. Así que si tienes en tu plantilla a un extremo izquierdo de calidad, vas a ser de los mejores.

Ahora que ya salieron a la luz todos los rankings de jugadores que veremos este 27 de septiembre en el lanzamiento del videojuego de futbol más popular del mundo, hemos decidido enumerar quiénes son los mejores por la banda izquierda, para así darte noción de a quienes debes tener sí o sí en tu plantilla de Ultimate Team o Modo Carrera.

Tal y como lo es en la vida real, Vinicius Junior está en lo más alto de la tabla de esta posición dentro del EA FC 25 con 90 puntos de clasificación. Al futbolista brasileño del Real Madrid le siguen Guro Reiten, jugadora del Chelsea y Neymar Jr., quien siempre aparece en la cima de estos ránkings pese a no atravesar un gran momento futbolístico en su paso por el Al-Hilal de la liga de Arabia Saudita.

Valencia CF v Real Madrid CF - La Liga EA Sports | Aitor Alcalde/GettyImages

Algunas de las características que destacan al habilidoso delantero brasileño son sus 95 puntos de velocidad, 95 de aceleración, 94 de agilidad, 93 de conducción de balón y 90 de control de balón. Todo eso que vemos en la vida real, lo tiene este jugador en la consola.

Los mejores extremos izquierdos del EA Sports FC 25