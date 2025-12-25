Los mejores futbolistas en la historia de las Chivas - rankeados

La historia del Club Deportivo Guadalajara es muy extensa y llena de gloria que se remonta al siglo pasado con la época dorada del Campeonísimo (entre los 50's y 60's), aunque en el siglo XXI han remado contra corriente y los éxitos deportivos no han sido los deseados ni tan fructíferos como la gran cantidad de aficionados esperaría.

A continuación, en la siguiente lista hacemos un ranking de los 10 mejores futbolistas en la historia del Rebaño Sagrado considerando factores como títulos ganados, goles, impacto en el club, longevidad y legado.

10. Benjamín Galindo

Jugó en Chivas de 1994 a 1997 y 1999, disputando unos 150 partidos y anotando más de 40 goles. Ganó una Liga MX (Verano 1997). Era apodado como "El Maestro" por su precisión en tiros libres y pases.



Su huella radica en su visión, goles clave y liderazgo en los 80s-90s, siendo un mediocampista talentoso que elevó el juego en épocas difíciles, y luego como DT del club (2013), inspirando con su elegancia y conexión con la afición.

9. Ignacio "Cuate" Calderón

📸 @Chivas ​ homenajeó al medio tiempo del duelo ante @Tuzos ​a Ignacio "Cuate" Calderón ganador de tres títulos de Liga con el rebaño. pic.twitter.com/JjaFhq7TuB — Telemundo Deportes (@TelemundoSports) February 18, 2018

Fue portero de Chivas de 1962 a 1975 (13 años), jugando más de 300 partidos. Ganó tres títulos de Liga MX (1963-64, 1964-65, 1969-70), dos Copas México y un Campeón de Campeones.



Reconocido como el noveno mejor portero de Concacaf en el siglo XXI. Hermano gemelo de Carlos Calderón, su legado incluye suceder a "Tubo" Gómez con atajadas espectaculares y liderazgo, combinando su carrera futbolística con estudios en odontología, simbolizando la inteligencia y don de mando en la portería rojiblanca durante la transición post-Campeonísimo.

8. José "Jamaicón" Villegas

A historic player who will always be part of our history 🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆🏆



🐐 His name was José 'Jamaicon' Villegas

👉🏻 https://t.co/DZqUffxC3l pic.twitter.com/aaEKx1YEKj — CHIVAS (@ChivasEN_) December 25, 2024

Nacido el 20 de junio de 1934 en Guadalajara y fallecido el 24 de diciembre de 2021 a los 87 años, fue lateral izquierdo en Chivas de 1952 a 1972, jugando más de 400 partidos.



Ganó ocho títulos de Liga MX (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65, 1969-70), sumando un total de 21 trofeos con el club.



Su huella es la de un defensor implacable y versátil, capaz de marcar a estrellas como Garrincha, representando lealtad absoluta (20 años en el equipo) y siendo uno de los más ganadores en la historia rojiblanca, un pilar del Campeonísimo y ejemplo de longevidad.

7. Jaime "Tubo" Gómez

Fue portero de Chivas de 1949 a 1964, disputando más de 300 partidos. Ganó siete títulos de Liga MX (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65), una Copa México y un Campeón de Campeones.



Conocido por su seguridad y atajadas clave, su legado incluye impulsar la rivalidad del Clásico Tapatío (como la icónica foto leyendo un periódico en un partido contra Atlas en 1955) y ser el guardián del Campeonísimo, un ídolo por su longevidad y rol en la dinastía ganadora.

6. Héctor Hernández

🇦🇹 Te seguimos recordando con mucho cariño y admiración, Héctor Hernández 🏆🏆🏆🏆🏆🏆



5️⃣ Datos de la grandeza de 'El Chale' 👉🏻 https://t.co/EigSaYxHmR pic.twitter.com/oO5hVe6C5n — CHIVAS (@Chivas) December 6, 2025

El apodado "El Chale", fue un delantero que llegó a Chivas en 1957 tras destacar en el Oro (donde fue campeón de goleo en 1955-56 con 25 tantos). Jugó hasta 1967, anotando más de 100 goles en el club y participando en unos 200 partidos. Ganó siete títulos de Liga MX, una Copa México y un Campeón de Campeones.



Su huella radica en su elegancia, efectividad y dupla letal con "Chava" Reyes en el Campeonísimo, convirtiéndose en un ídolo por su talento y contribución a la era más gloriosa, con momentos memorables que lo inmortalizaron en la historia rojiblanca.

5. Guillermo "Tigre" Sepúlveda

Se nos fue el defensa más importante en la historia del Club Deportivo Guadalajara, El Gigante Guillermo “Tigre” Sepulveda QEPD junto con los Gloriosos Campeonísimos que se encuentran en el cielo. @Chivas



“CON ESTA TIENEN” pic.twitter.com/xYChPefsQ1 — El Campeonísimo (@Gaspar_Sparco) May 20, 2021

Fue un defensor central que jugó en Chivas de 1952 a 1966, participando en más de 300 partidos.



Ganó seis títulos de Liga MX (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64), una Copa México y un Campeón de Campeones, además de representar a México en dos Mundiales (1958, 1962).



Su legado es el de un "felino" implacable en la zaga, símbolo de garra, liderazgo y defensa férrea durante el Campeonísimo, representando el arquetipo del jugador chiva: leal, mexicano y comprometido con la identidad del club.

4. Ramón Ramírez

👊🏻 El nayarita que se ganó el corazón de los ChivaHermanos 😍



🇦🇹 Les dejo 7️⃣ datos de nuestro ídolo, Ramón Ramírez 👉🏻 https://t.co/QEdZsXuLaw pic.twitter.com/41f0qEpyR0 — CHIVAS (@Chivas) December 5, 2025

Jugó en Chivas en dos periodos (1994-1998 y 2002-2004), disputando más de 200 partidos y anotando alrededor de 30 goles.



Ganó una Liga MX (Verano 1997) y fue clave en finales, como el gol en semifinales del Clausura 2004.



Conocido por su zurda exquisita, visión de juego y polivalencia como mediocampista o lateral, su huella es la de un "maestro" de la técnica que enamoró a la afición en los 90s, siendo un pilar en épocas de transición y promocionando al club en la MLS con Chivas USA.



Es considerado uno de los mejores mediocampistas en la historia rojiblanca por su elegancia y liderazgo.

3. Javier "Chicharito" Hernández

Javier "Chicharito" Hernández | Simon Barber/GettyImages

Debutó con Chivas en 2006 y tuvo dos etapas (2006-2010 y 2024-2025), jugando unos 100 partidos y anotando cerca de 40 goles en total con el club. Ganó una Interliga (2010) y dejó huella con goles clave en su primer paso, antes de su explosión internacional.



Su legado en Chivas es el de un ídolo de la cantera que elevó el prestigio global del club con sus éxitos en Europa (Manchester United, Real Madrid), regresando como símbolo de inspiración para jóvenes, aunque su segunda etapa fue un fracaso y decepción que terminó en diciembre de 2025 tras fallar un penal decisivo y problemas físicos.

2. Omar Bravo

Omar Bravo es el máximo goleador del club | HECTOR GUERRERO/GettyImages

Debutó con Chivas en 2001 y tuvo tres etapas en el club (2001-2008, 2009-2010, 2014-2017), acumulando alrededor de 330 partidos y 160 goles en todas las competencias, lo que lo hace el máximo goleador histórico de Guadalajara.



Ganó una Liga MX (Apertura 2006), una Copa MX (2015) y una Supercopa MX (2016), además de ser campeón de goleo en Clausura 2007 con 11 tantos (el primero de un jugador de Chivas desde 1961).



Su huella radica en su entrega, liderazgo y capacidad para marcar en momentos clave, rompiendo el récord de "Chava" Reyes en 2015 y convirtiéndose en un referente moderno de la cantera y la garra rojiblanca, inspirando a generaciones con su regreso triunfal al club.

1. Salvador "Chava" Reyes

Salvador Reyes Monteón nació el 20 de septiembre de 1936, en el barrio de Mezquitán, en Guadalajara, Jalisco. #CR8 #HistoriaSagrada pic.twitter.com/v6LbiA0ZH9 — CHIVAS (@Chivas) September 20, 2016

Fue un delantero icónico que debutó con Chivas en 1956 y jugó allí hasta 1970 (con breves pasos por otros equipos al final).



Participó en 262 partidos oficiales, anotando 154 goles en total (122 en Liga MX, 20 en Copa México, tres en Campeón de Campeones y nueve en Concacaf), lo que lo convierte en el segundo máximo goleador histórico del club.



Formó parte del "Campeonísimo", ganando siete títulos de liga (1956-57, 1958-59, 1959-60, 1960-61, 1961-62, 1963-64, 1964-65), una Copa México, un Campeón de Campeones y una Concacaf.



Representó a México en tres Mundiales (1958, 1962, 1966). Su legado es el de máximo ídolo rojiblanco: un símbolo de lealtad, olfato goleador y humildad, que incluso jugó un partido simbólico a los 71 años en 2008. Es recordado como la leyenda más grande de Chivas por su rol en la era dorada y su conexión con la afición tapatía.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026