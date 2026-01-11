Los mejores futbolistas en la historia del América - rankeados

El Club América no nació para caerle bien a todos, y quizá por eso nunca ha pasado desapercibido. Surgió en 1916, cuando el futbol en México todavía era una promesa, pero desde temprano entendió algo que otros tardaron décadas en aprender: "Ódiame más" sería algo más que un lema, sería su mantra de por vida.

Por sus vestidores pasaron figuras que entendieron que aquí no bastaba con jugar bien, había que soportar mucho ruido. Cada campeonato reforzó esa narrativa incómoda pero efectiva, por eso su historia no se cuenta solo en trofeos, sino también en polémicas, remontadas, villanos y héroes en el terreno de juego.

10. Guillermo Ochoa

Philadelphia Union v Club America - CONCACAF Champions League 2021 | Mitchell Leff/GettyImages

La historia de este guardameta mexicano comenzó a gestarse desde las fuerzas básicas del América, en donde brilló con luz propia hasta llegar al primer equipo para así convertirse hoy por hoy en uno de los mejores porteros aztecas que han existido.



Si bien su historia se ha desarrollado fuera de su país, cuando ha vestido la camiseta Tricolor lo ha hecho de manera sobresaliente. Muchos afirman que después de Jorge Campos, es el mejor guardavallas mexicano en la historia. Podría convertirse en el primer jugador en aparecer en seis copas del mundo si llegar a la que se desarrollará en Estados Unidos, México y Canadá este año.



Palmarés con Club América



Liga MX: 1

Copa MX: 2

9. José Alves 'Zague'

🇧🇷🦅 Hoy recordamos con respeto y admiración a José Alves “Zague”, letal delantero brasileño que marcó una época con su olfato goleador y carisma en las canchas mexicanas.

Su legado vive en el corazón del futbol y en el Salón de la Fama. ⚽🕊️ pic.twitter.com/ckBGOqDrKb — Salón de la Fama del Futbol Internacional (@famasalon) August 10, 2025

La historia de la familia Alves comenzó con José, un hombre que militó en Botafogo, Corinthians y Santos de Brasil, tres de los mejores equipos de aquel país, pero en donde realmente brilló fue en el Club América, en donde logró salir campeón en repetidas ocasiones y así comenzar un legado como pocos en la institución.



El 'Lobo Solitario' fue el primer futbolista extranjero en convertirse en máximo anotador de la institución. Llegó en 1961 a petición explícita de Emilio Azcárraga Milmo y solo dos años después logró levantar su primer trofeo.



Palmarés con Club América



Liga MX: 1

Copa MX: 2

8. Henry Martin

Inter Miami CF v America - Preseason Friendly | Ethan Miller/GettyImages

La carrera de la 'Bomba' aún no termina y si bien sus últimas temporadas no han sido las mejores de su carrera, este hombre ya puede ser considerado uno de los mejores de la historia del americanismo, por su aporte goleador y en cuanto a títulos se refiere.



Llegó de Xolos de Tijuana en donde marcó poco más de 10 goles en tres años, pero en donde realmente ha lucido es con el conjunto azulcrema, en donde ya es el cuarto máximo anotador histórico sumando 116 anotaciones en todas las competencias oficiales en las que ha participado.



Palmarés con Club América



Liga MX: 4

Copa MX: 1

Campeón de Campeones: 1

Supercopa MX: 1

7. Antonio Carlos Santos

International Soccer Hall Of Fame Induction Gala | Jam Media/GettyImages

Hoy por hoy está inmerso constantemente en polémicas en redes sociales, pero cuando de futbol se trata, hablar de Antonio Carlos Santos es hablar de calidad y de un talento como pocos. Llegó al América luego de jugar en Brasil.



Salió campeón de liga con las Águilas en su primera temporada como futbolista del club, situación que repitió una ocasión más. Su clase lo llevó a explorar el futbol de Europa con el Porto, pero al no tener éxito volvió al equipo de sus amores en donde ya no tuvo mayor ingerencia y fue así que salió para a la postre darle fin a su carrera.



Palmarés con Club América



Liga MX: 2

Copa MX: 1

Campeón de Campeones: 2

Concachampions: 1

6. Enrique Borja

Cumpleaños # 80 de la leyenda mexicana 🇲🇽 Enrique Borja, quien brillara en los mundiales Inglaterra 66 y México 70, y que también es un ícono americanista; ya en su faceta de directivo, hizo al @ClubNecaxa ser el equipo más triunfador de #LigaMx en la década de los años 90 🇲🇽 pic.twitter.com/FjetzZeu0d — Ginés Sanchez 🇲🇽 🇪🇦 (@ginesacapulco) December 31, 2025

Una de las llegadas más polémicas en la historia de la institución fue la que gestó Borja, ya que pasó de ser futbolista de los Pumas de la UNAM a vestir la camiseta americanista, algo que para aquellos tiempos era poco peor que mal visto, aunque un año después de su llegada, consiguió levantar su primera copa.



Debutó en un Clásico Nacional en el que el Rebaño Sagrado se llevó la victoria, pero eso no mermó sus aspiraciones a convertirse en leyenda del club, a tal grado que en su segunda campaña como azulcrema consiguió salir campeón de goleo.



Palmarés con Club América



Liga MX: 2

Copa MX: 1

Campeón de Campeones: 2

Concachampions: 1

5. Cuauhtémoc Blanco

Cuactemoc Blanco of Mexico's Club America soccer t | Vince Bucci/GettyImages

Pese a que sus condiciones de mediocampista no lo hacían ser un goleador dominante, su gran calidad con la pelota en los pies y sin ella, le otorgaron ser el segundo máximo goleador del América en su historia, además de representar los colores del equipo de sus amores en cinco etapas, algo pocas veces visto en el futbol mundial.



Si bien comenzó siendo centro delantero, poco a poco fue ajustándose como volante de ataque y fue así que se convirtió en un bastión, porque además de tener gol, jugaba para que sus compañeros brillaran. No fue conocido por su gran aporte en títulos, pero sí en calidad.



Palmarés con Club América



Liga MX: 1

Campeón de Campeones: 1

Concachampions: 2

4. Luis Roberto Alves 'Zaguinho'

Luis Roberto Alves | Simon Bruty/GettyImages

El hijo de la leyenda brasileña también conocido como 'El Lobo Solitario' no dejó en mal al apellido y en más de 400 partidos disputados con la camiseta azulcrema, logró ser considerado el máximo goleador histórico del club, marcando en 188 ocasiones en todos los torneos que tuvo la gracia de disputar.



'Zaguinho' además ostenta otras glorias, ya que es máximo anotador en liguillas con 19 tantos y cuarto jugador con más encuentros disputados con 454 apariciones. Sumado a esto, es el máximo goleador en juegos oficiales dentro del Estadio Azteca con 159 dianas.



Palmarés con Club América



Liga MX: 2

Campeón de Campeones: 2

Concachampions: 3

Copa Interamericana: 1

3. Carlos Reinoso

¡Feliz cumpleaños al Maestro, a la leyenda! 🦅🎉



¡Una felicitación para Carlos Reinoso! 🥳🎂 pic.twitter.com/htmKG7FmmM — Club América (@ClubAmerica) March 7, 2024

Nació en el Audax Italiano de su país, pero se hizo grande con la escuadra americanista. A su llegada a México se ganó el mote de 'Maestro' debido a su grandísima calidad con la pelota en los pies, misma que lo ha llevado a ser considerado el mejor futbolista chileno de su país.



Llegó en 1970 a las Águilas y en ese mismo año logró salir campeón por primera ocasión en su historia, a partir de ahí la gloria lo iba a perseguir y fue así que consiguió seis títulos oficiales.



Palmarés con Club América



Liga MX: 2

Copa MX: 1

Campeón de Campeones: 1

Concachampions: 1

Copa Interamericana: 1

2. Alfredo Tena

En el América no se juega por jugar, se juega por la gloria.



-Alfredo Tena. pic.twitter.com/8mh84jUb5L — Saint-Guzman🇫🇷 TRI🏆🏆🏆 (@GuzmanCA1916) May 25, 2025

El llamado 'Capitán Furia' es un ídolo azulcrema que siempre será recordado por su gran jerarquía mostrada desde la zaga defensiva americanista. Su debut lo hizo en un partido de alto calibre en la Concachampions frente al Cruz Azul y desde ese momento se sabía por qué iba a ser considerado un estandarte del Club América.



En su prolífera carrera siempre se le recordará por marcar el gol con el que sentenció la llamada "Final del Siglo" del balompié mexicano y es que en aquel duelo frente a las Chivas de Guadalajara puso el 2-0 que a la postre sería definitivo.



Palmarés con Club América



Liga MX: 6

Campeón de Campeones: 3

Concachampions: 3

Copa Interamericana: 2

1. Cristóbal Ortega

Con un bajo perfil, este hombre es considerado el máximo futbolsita que ha vestido la camiseta azulcrema, la portó durante toda su carrera desde 1974 a 1992, siendo el futbolista que más encuentros disputó con este club en todas las competencias con 662 apariciones, poco más de cien arriba de Alfredo Tena que es el segundo puesto oficial.



Debutó frente al Tampico Madero en un torneo de Copa en 1974 y un año más tarde comenzó su obtención de títulos a diestra y siniestra, razón por la cual es el más ganador junto a Alfredo Tena.



Palmarés con Club América



Liga MX: 6

Campeón de Campeones: 3

Concachampions: 3

Copa Interamericana: 2