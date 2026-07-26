Los mejores jugadores de la MLS en la Copa del Mundo 2026 - rankeados

El Mundial 2026 fue histórico para la Major League Soccer, con 46 jugadores de la temporada actual de la liga convocados a las selecciones nacionales, lo que la convierte en la liga con mayor representación fuera de las cinco principales competiciones europeas.

Si bien la selección de Estados Unidos, fuertemente influenciada por la MLS, y Canadá solo avanzaron hasta los octavos de final, el torneo brindó actuaciones impresionantes de jugadores de la MLS en equipos de todas las confederaciones, incluida la participación de Argentina con Lionel Messi y Rodrigo De Paul del Inter Miami.

Aquí, Sports Illustrated Fútbol clasifica a los ocho mejores jugadores de la MLS del Mundial 2026, un torneo con el que la liga espera impulsar la popularidad del fútbol en Norteamérica.

8. .Finn Surman — Nueva Zelanda (Portland Timbers)

Finn Surman anotó para Nueva Zelanda contra Egipto | Eurasia Sport Images/GettyImages

Nueva Zelanda emprendió su camino hacia la Copa Mundial de 2026 con la esperanza de lograr su primera victoria en el torneo. Si bien los All Whites no lo consiguieron (empataron con Irán y perdieron contra Bélgica y Egipto), demostraron una gran competitividad en varios partidos.



Con Chris Wood y Elijah Just como figuras destacadas en el ataque, el defensa central de los Portland Timbers, Finn Surman, se convirtió en un nombre conocido en el país gracias a su desempeño defensivo. Impresionó con 16 intervenciones defensivas en el empate 2-2 contra Irán, antes de marcar el gol de la victoria tras un saque de esquina en la derrota final por 3-1 ante Egipto.

7. Mbekezeli Mbokazi — Sudáfrica (Chicago Fire)

Mbekezeli Mbokazi ayudó a Sudáfrica a clasificarse para las fases eliminatorias | Luke Hales/GettyImages

El regreso de Sudáfrica a la Copa del Mundo, por primera vez desde que fue sede en 2010, se produjo con su primer avance a la fase eliminatoria tras una impresionante victoria sobre Corea del Sur en el último partido de la fase de grupos. Si bien su participación en el torneo terminó de forma desgarradora ante Canadá en dieciseisavos de final, el central del Chicago Fire, Mbekezeli Mbokazi, destacó durante toda la competición.



El defensa de 20 años disputó todos los minutos en los cuatro partidos de Bafana Bafana, registrando la impresionante cifra de 26 intervenciones defensivas combinadas contra Corea del Sur y la República Checa, liderando a su equipo en ambos encuentros.

6. Sebastian Berhalter — Selección Nacional de Estados Unidos (Vancouver Whitecaps)

Sebastian Berhalter fue un suplente clave para la selección estadounidense | Alex Grimm/GettyImages

El mejor partido de Sebastian Berhalter con la selección estadounidense se produjo en la derrota ante Turquía en la fase de grupos, donde dio una asistencia tras un saque de esquina antes de marcar desde lejos su primer gol en un Mundial. Aunque no fue titular en los demás partidos de la selección, el centrocampista de los Vancouver Whitecaps fue uno de los suplentes más influyentes.



Contra Bélgica en octavos de final, un disparo lejano casi puso el 3-2 en el marcador apenas unos instantes después de entrar al campo, y en el partido inaugural del torneo, suplió la ausencia de Christian Pulisic en la victoria por 4-1 sobre Paraguay.

5. Steven Moreira — Cabo Verde (Columbus Crew)

Steven Moreira brilló con Cabo Verde en la Copa del Mundo | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Se necesita mucho para detener a una potencia como España. Steven Moreira lo logró con Cabo Verde, impresionando en la defensa de los Tiburones Azules con un empate sin goles contra La Roja en el partido inaugural del Mundial y una derrota por 3-2 en la prórroga contra Argentina en octavos de final.



Si bien su potencial ofensivo fue mínimo en la estrategia defensiva de Cabo Verde, destacó frente al ahora famoso portero Vozinha. El defensor del Columbus Crew neutralizó a Gavi, Pedri y Marc Cucurella contra España con cinco intervenciones defensivas, antes de un esfuerzo relativamente asfixiante contra Thiago Almada, Lautaro Martínez y Enzo Fernández contra Argentina.



Ahora, junto al ex central del Manchester United, Eric Bailly, en Columbus, la defensa del Crew bien podría llevarlos de nuevo a la lucha por la MLS Cup, impulsados ​​por la notable actuación de Cabo Verde en el Mundial.

4. Stephen Eustáquio — Canadá (LAFC)

Stephen Eustàquio marcó el gol más importante en la historia del fútbol canadiense | Molly Darlington/GettyImages

Aunque su préstamo al LAFC expiró a mitad del torneo, el vicecapitán canadiense Stephen Eustáquio llegó al Mundial como jugador de la MLS antes de regresar al FC Porto de Portugal tras el torneo. Tras impresionar en 14 partidos con el LAFC, elevó su nivel de juego en el escenario mundialista y disputó todos los partidos de Canadá, en los cinco encuentros, que culminaron con la derrota en octavos de final ante Marruecos,



El jugador de 29 años, que lució el brazalete de capitán durante la mayor parte de la trayectoria de Canadá, marcó el gol más importante en la historia del fútbol masculino de su país, anotando el 1-0 de la victoria en el tiempo de descuento en los dieciseisavos de final contra Sudáfrica, asegurando así la primera victoria de Canadá en la fase eliminatoria de un Mundial y su mejor actuación en una Copa Mundial.

3. Rodrigo De Paul — Argentina (Inter Miami)

Rodrigo De Paul contribuyó a que Argentina lograra otra increíble actuación en la Copa del Mundo | Image Photo Agency/GettyImages

Alternando entre suplentes y titulares, la estrella del Inter Miami, Rodrigo De Paul, siguió desempeñando un papel fundamental para Argentina a sus 32 años, tras llegar al torneo en plena forma con el Inter Miami.



Jugando principalmente como mediocampista derecho, luchó contra los defensores para ayudar a generar espacios para la creatividad de Lionel Messi, a la vez que aportaba solidez defensiva sin balón, contribuyendo así a que Argentina alcanzara su segunda final consecutiva de la Copa del Mundo.

2. Andrés Cubas — Paraguay (Vancouver Whitecaps)

Andrés Cubas frustró a Kylian Mbappé y a otros atacantes en el Mundial | Elizabeth Ruiz Ruiz/GettyImages

Andrés Cubas jugó un papel clave en una de las mayores sorpresas del Mundial, neutralizando el mediocampo alemán en la tanda de penaltis de dieciseisavos de final, que eliminó a los tetracampeones. Encargado de marcar a Denis Undav, Kai Havertz, Aleksandar Pavlović, Jamal Musiala y otros en el corazón del ataque alemán, terminó el partido con seis entradas y tres intercepciones, antes de otra sólida actuación defensiva en la derrota por 1-0 ante la Francia de Kylian Mbappé en octavos de final.



El mediocampista de los Vancouver Whitecaps ha demostrado ser uno de los mejores mediocampistas defensivos de la MLS y ha sido fundamental en el inmenso éxito de Vancouver en las últimas dos temporadas, que se ha trasladado directamente al escenario más importante del deporte.

1. Lionel Messi — Argentina (Inter Miami)

Lionel Messi se ha posicionado como candidato al Balón de Oro como superestrella de la MLS | Patrick Smith - FIFA/GettyImages

La actuación estelar de Lionel Messi en el Mundial de 2022 lo convirtió en el primer jugador activo de la MLS en ganar un Balón de Oro, y su aún mayor rendimiento en el Mundial de este verano podría impulsarlo a un noveno título.



Marcó ocho goles y dio cuatro asistencias en los siete partidos previos a la final, una actuación estelar para el vigente MVP y ganador de la Bota de Oro de la MLS, tras liderar al Ubter Miami a la MLS Cup 2025.



Con dos asistencias excepcionales que aseguraron la dramática victoria en semifinales contra Inglaterra y varios goles contra Austria y Argelia en el inicio del torneo, fue, sin duda, el mejor jugador de la MLS en el torneo y se consagró como el mejor jugador de todos los tiempos.