Los mejores jugadores del mercado que son agentes libres y pueden firmar con cualquier equipo

El mercado de fichajes siempre guarda oportunidades inesperadas, más allá de haberse cerrado la ventana veraniega en las grandes ligas del fútbol europeo.

Es que al margen de las operaciones millonarias, en cada inicio de temporada hay jugadores experimentados y con talento contrastado que se encuentran sin equipo y disponibles para firmar como agentes libres en cualquier momento. Pues para los clubes del viejo continente, especialmente aquellos con presupuestos ajustados, estos futbolistas significan refuerzos inmediatos sin necesidad de pagar altas sumas en un traspaso.

De hecho, actualmente resaltan alrededor de una docena de figuras con bagaje reciente en la élite, pero sin ataduras laborales, motivo por el que pueden recalar en cualquiera escuadra que les otorgue una oportunidad.

12. Lorenzo Insigne

Lorenzo Insigne, un histórico del Napoli y quien acaba de desvincularse del Toronto FC | Dan Hamilton-Imagn Images

El atacante italiano, campeón y pieza importante de La Nazionale en la Eurocopa 2021, decidió poner fin a su etapa en la MLS con Toronto FC tras cuatro ejercicios.



Ahora con 34 años de edad, difícilmente exhiba el nivel con el que hizo historia en el Napoli; no obstante, sigue desequilibrando en el uno contra uno y en su pegada, lo que debería facilitar su regreso a la Serie A o a alguna liga de peso.

11. Patrick Bamford

El centro-delantero inglés terminó contrato con el Leeds United, club con el que vivió tanto ascensos como descensos en la Premier League, totalizando 61 dianas en siete cursos.



Con 32 años, aporta juego aéreo, capacidad de asociación y gol, especialmente si es utilizado como alternativa saliendo desde el banco o en plan de recurso para escuadras necesitadas de un "9" de área.

10. Samuel Umtiti

Samuel Umtiti fue figura en el Mundial que ganó Francia en 2018 | Witters Sport-Imagn Images

Quien ingresara en el XI ideal del Mundial FIFA 2018, mismo que ganó con Francia, sufrió un bajón descomunal desde entonces, motivado a una lesión crónica de rodilla, la cual le llevó a ser despreciado por el Barcelona, donde era titularísimo en el centro de la zaga, al punto de ser prestado al Lecce de Italia en 2022 y liberado de contrato posteriormente para unirse al Lille de su país.



De igual forma, el nacido en Camerún tampoco mostró regularidad con Les Dogues, tanto que apenas participó en 13 cotejos en las recientes dos justas, originando que se quedara sin empleo este verano. Eso sí, Umtiti tiene 31 años, por lo que no se debe descartar que reciba una última oportunidad en el máximo nivel.

9. Rafinha Alcántara

A sus 32 primaveras, el habilidoso volante ofensivo hispano-brasileño, formado en La Masia, se encuentra disponible luego de actuar en las recientes tres campañas en el Al-Arabi de Qatar.



Su calidad contrastada en base a una técnica depurada y su inteligencia táctica lo mantienen como un jugador útil en entornos competitivos. No en vano ha pasado por el Inter de Milán, Celta de Vigo, PSG y Real Sociedad, además de, evidentemente, el Barça.

8. Juan Bernat

📣🔵 OFICIAL | Juan Bernat deja de pertenecer al Getafe.



👋 El lateral termina su vinculación contractual tras 15 partidos en los que dio una asistencia. pic.twitter.com/dsScpIkYpv — Sp_ | Getafe (@Sp_Getafe) June 30, 2025

El lateral izquierdo español es probablemente la mejor opción para la oncena que desee reforzar dicho carril, considerando la experiencia y jerarquía que ostenta y recordando que jugó para Bayern Múnich, PSG y Benfica, entre otros, aunado a coleccionar 19 títulos en su carrera y 11 apariciones con La Roja.



Con 32 años, el canterano del Valencia y quien representara a Villarreal y Getafe a lo largo de la 2024/2025 aporta salida limpia desde la banda y mucha experiencia en competiciones europeas.

7. Karl Toko Ekambi

El camerunés Karl Toko Ekambi es un delantero con buen bagaje europeo | Yukihito Taguchi-Imagn Images

Lejos de su mejor versión, aquella que le llevó a marcar buenas cuotas de goles en Villarreal, en LaLiga, y el Lyon en la Ligue 1, el camerunés cerró su travesía en el Al-Ettifaq de Arabia Saudí recientemente.



Claro está, mantiene velocidad y olfato de cara a puerta, que juntado a su amplia experiencia internacional, incluso mundialista, lo convierten en una alternativa para equipos que buscan profundidad y variantes en ataque.

6. Dele Alli

🚨🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 NOTICIA. Dele Alli no entra en los planes del Como para la próxima temporada y está pensando en retirarse a los 29 años. [Gazetta] pic.twitter.com/Qdah75CmN2 — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) August 2, 2025

Uno de los grandes talentos perdidos del fútbol inglés y europeo. En efecto, tras brillar en el Tottenham con apenas 20 años, su carrera cayó en picada, al punto que ha deambulado en entidades como Everton, el Besiktas turco y el Como italiano, con los que apenas accionó en un partido en la temporada pasada.



No obstante y aunque hay rumores de retiro prematuro, el volante titular con la selección de los Tres Leones en la Euro 2016 y el Mundial 2018 ostenta 29 años, así que todavía podría revitalizar su trayectoria profesional.

5. Alex Oxlade-Chamberlain

Formado en el Southampton y con buenos momentos en Arsenal y Liverpool, el centrocampista británico viene de un paso irregular por el mismo Besiktas.



Sigue siendo un futbolista versátil, capaz de jugar en distintas posiciones en la medular y hasta de extremo; en consecuencia y recordando que posee 32 años de edad, aportaría energía, dinamismo y veteranía a la entidad que desee ficharlo.

4. Sergio Reguilón

🚨🇪🇸 Sergio Reguilón, assessing options on the market as he’s available as free agent with several clubs making contact.



Movements already started after former Real Madrid and Man United left back said goodbye to Spurs. pic.twitter.com/68AGsduNfT — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 31, 2025

El canterano del Real Madrid ha sido uno de los laterales más decepcionantes del último lustro, ya que tras salir de la Casa Blanca como una perla que brilló, prestado, en el Sevilla, resultó inoperante en Tottenham Hotspur, Atlético y Manchester United.



Eso sí, sus 28 años de edad y sus buenos modos ofensivos le permiten conservar esperanzas de conseguir un club en el cual se sienta importante.

3. Takehiro Tomiyasu

El versátil japonés defendió durante cuatro cursos al Arsenal | Geoff Burke-Imagn Images

Sorprendentemente sin equipo después de finalizar contrato con el Arsenal, el polivalente defensor japonés sabe accionar en cualquiera de los dos laterales y de central.



Su problema es que, con apenas 26 años, viene de sufrir una delicada operación de rodilla que lo limitó a apenas un encuentro en la 2024-2025. Claro que, si logra dejar atrás dicho inconveniente, puede ser una ganga en pleno mercado de jugadores libres.

2. Christian Eriksen

Eriksen estuvo tres temporadas en el Manchester United | Lucas Peltier-Imagn Images

El fino volante danés, recordado por su notable etapa en el Tottenham y su milagroso regreso al fútbol tras el colapso sufrido en la Euro 2021, terminó contrato con el Manchester United en junio pasado, así que con 33 almanaques intentará mantenerse a una competición elitista.



Quien también representara al Ajax, Inter de Milán y al Brentford de la Premier League destaca gracias a su visión de juego, igual que en el pase filtrado y en la ejecución de las faltas.

1. Hakim Ziyech

La estrella de la selección de Marruecos atrae a algunos clubes de LaLiga | Yukihito Taguchi-Imagn Images

El talentoso extremo marroquí culminó un ciclo complicado en el Galatasaray turco, y el Al-Duhaail catarí, donde las lesiones y la irregularidad limitaron su impacto una vez que salió del Chelsea.



Sin embargo, su calidad técnica, golpeo de balón, experiencia y jerarquía lo posicionan en el radar de clubes de ligas importantes como la española, tanto que suena para incorporarse libre al Sevilla, Mallorca y Elche.

Más noticias sobre el mercado de fichajes