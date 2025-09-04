Los mejores jugadores en la historia del Real Madrid - rankeados

Hablar del Real Madrid es hablar de grandeza, historia y leyendas que marcaron para siempre el fútbol mundial. Desde sus inicios, el club blanco fue el hogar de futbolistas que no solo brillaron en el Santiago Bernabéu, sino que dejaron una huella imborrable en el deporte. Goleadores letales, defensores implacables, magos del mediocampo y arqueros inolvidables han vestido la camiseta merengue, contribuyendo a forjar una de las instituciones más exitosas de todos los tiempos.

En esta lista repasamos y rankeamos a los mejores jugadores en la historia del Real Madrid, evaluando su impacto, títulos, calidad futbolística y el legado que dejaron en la Casa Blanca. Un recorrido por distintas épocas para revivir momentos históricos y recordar a quienes hicieron posible la leyenda madridista.

20. Thibaut Courtois

Thibaut Courtois | Imag

El portero belga llegó al Real Madrid en 2018 procedente del Chelsea. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores porteros del mundo. Sus reflejos, agilidad y dominio del área lo han convertido en un muro infranqueable para la portería blanca.

19. Fernando Hierro

Fernando Hierro | Imag

Defensor y mediocampista, Hierro fue conocido por su liderazgo y capacidad para anotar goles importantes, contribuyendo en gran medida al éxito del equipo en los años 90.

18. Karim Benzema

Karim Benzema | Imag

El delantero francés ha sido una constante amenaza ofensiva para el Real Madrid, y con los años se ha consolidado como uno de los mejores atacantes del club.

17. Gareth Bale

Gareth Bale | Imag

El galés ha sido crucial en múltiples títulos de Champions League, incluyendo su espectacular gol en la final de 2018 contra el Liverpool. Se trata de uno de los jugadores más infravalorados en la historia del Real Madrid.

16. Ronaldo Nazário

Ronaldo Nazário | Imag

Aunque las lesiones limitaron su tiempo en el Real Madrid, Ronaldo mostró su brillantez y capacidad goleadora durante su estancia en el club. Su mejor nivel lo mostró en el Barcelona.

15. Luis Figo

Luis Figo | Imag

El portugués fue un maestro en el centro del campo, ganando el Balón de Oro en 2000 y siendo una pieza clave en el Real Madrid de los Galácticos. Recordado por sus logros deportivos y por sus polémicas extradeportivas.

14. Dani Carvajal

Dani Carvajal | Imag

Su velocidad, potencia y capacidad de ataque lo han convertido en un jugador fundamental para el equipo blanco. Carvajal ha ganado seis Champions League con el Real Madrid y ha sido uno de los jugadores más importantes en la última década del club.

13. Hugo Sánchez

Hugo Sánchez | Imag

El delantero mexicano fue un prolífico goleador durante su tiempo en el Real Madrid, conocido por sus espectaculares goles de chilena.

12. Roberto Carlos

Roberto Carlos | Imag

El lateral izquierdo brasileño redefinió su posición con su increíble capacidad ofensiva y potentes disparos desde larga distancia. Para muchos el mejor lateral izquierdo de todos los tiempos.

11. Sergio Ramos

Sergio Ramos | Imag

El defensor central ha sido una roca en la defensa del Real Madrid y ha anotado goles cruciales, especialmente en finales de Champions League. Candidato a mejor defensa de la historia.





10. Francisco Gento

Francisco Gento | Imag

El único jugador en la historia que ha ganado seis Copas de Europa, Gento fue un extremo rápido y habilidoso que marcó una era en el club. Es uno de los miembros del club de las seis Champions con los merengues.

9. Iker Casillas

Iker Casillas | Imag

Considerado uno de los mejores porteros de todos los tiempos, Casillas fue fundamental en los éxitos del club en la década de 2000, incluyendo tres Champions League.

8. Toni Kroos

Iker Casillas | Imag

El centrocampista alemán llegó al Real Madrid en 2014 procedente del Bayern Múnich. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores mediocampistas del mundo. Su visión de juego, pase preciso y control del balón son fundamentales para el estilo de juego del equipo blanco. Kroos ha sido clave en la conquista de cuatro Champions League con el Real Madrid, siendo uno de los jugadores más importantes en la historia del club.

7. Luka Modric

Luka Modric | Imag

El croata llegó al Real Madrid en 2012 procedente del Tottenham Hotspur. Desde entonces, se ha convertido en uno de los mejores jugadores del mundo. Su talento, calidad técnica y capacidad para leer el juego lo han convertido en un líder dentro y fuera del campo. Modrić ha ganado el Balón de Oro en 2018 y ha sido clave en la conquista de seis Champions League con el Real Madrid.

6. Kylian Mbappé

Kylian Mbappé | Imag

A pesar de haber llegado tan solo hace un año, Mbappé arribó al Real Madrid para hacer historia. Sus números hablan por si solos: se convirtió en el jugador que más goles convirtió en su primera temporada con 39 tantos, superando a Iván Zamorano, Cristiano Ronaldo, Ronaldo, y más.

5. Zinedine Zidane

Zinedine Zidane | Imag

Uno de los mediocampistas más elegantes y talentosos, Zidane marcó el gol de la victoria en la final de la Champions League de 2002 y posteriormente llevó al equipo a varios títulos como entrenador.

4. Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo | Imag

Máximo goleador histórico del club, Cristiano Ronaldo transformó al Real Madrid con su capacidad goleadora y llevó al equipo a cuatro Champions League durante su estancia. Ídolo.

3. Ferenc Púskas

Ferenc Púskas | Imag

El delantero húngaro formó una formidable pareja con Di Stéfano y fue vital en los éxitos europeos del club en los años 50 y 60. Jugador histórico que se ha quedado grabado en la retina de los grandes amantes al fútbol

2. Raúl González

Raúl González | Imag

Símbolo del madridismo, Raúl es el segundo máximo goleador del club y representó al Real Madrid con clase y elegancia durante más de 15 años.

1. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano | Imag

Considerado uno de los mejores futbolistas de todos los tiempos, Di Stéfano es una leyenda del Real Madrid. Condujo al club a cinco Copas de Europa consecutivas en la década de 1950.



Estos jugadores no solo han dejado su marca en el club, sino que han contribuido significativamente a construir la rica historia del Real Madrid, llenando de gloria al Santiago Bernabéu y consolidando su legado en el fútbol mundial.