Desafiando las leyes del tiempo, ciertos futbolistas han logrado trascender los límites de la edad para seguir siendo relevantes en estadíos profesionales. En un deporte en el que desgaste, exigencia física y ritmo de juego suelen dictar el final del camino mucho antes de los cuarenta, hoy existen talentos que aún se mantienen vigentes, brillando por experiencia, técnica, liderazgo y constancia.



Este artículo reúne a los jugadores mayores de 40 años que siguen activos en el mundo del fútbol, destacando no solo cuánto tiempo han logrado prolongar sus carreras, sino también su impacto tangible en sus equipos, ligas o selecciones.

Al ranquearlos, atendemos a una mezcla de criterios: minutos jugados, nivel de exigencia de la liga, rendimiento reciente, influencia en el juego —táctica, mentalidad, fama de referentes— y capacidad para reinventarse o adaptarse físicamente. Aunque es imposible equiparar a un veterano con un futbolista en su pico de juventud, estos jugadores demuestran que la capacidad física no lo es todo; también cuenta la disciplina, la inteligencia en la cancha, la experiencia y el compromiso.

Los mejores jugadores mayores de 40 años en activo en el mundo del fútbol - rankeados

10. José de Jesús Corona

Tijuana v Cruz Azul - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Jam Media/GettyImages

Si bien no debería estar en este ranking, su retiro fue tan reciente que vale la pena incluirlo: a sus 43 años, dijo adiós al fútbol profesional en un partido entre Xolos de Tijuana y Cruz Azul el pasado 28 de septiembre por la Liga MX.

9. Ashley Young

Bromley v Ipswich Town - Carabao Cup First Round | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El histórico defensor inglés que supo jugar copas del mundo y noches de UEFA Champions League sigue vigente, jugando en el Ipswich Town.

8. Paolo Guerrero

Alianza Lima v Universidad Catolica - Copa CONMEBOL Sudamericana 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

El delantero peruano sigue en la máxima élite del fútbol de su país, siendo el capitán de Alianza Lima. En esta temporada alcanzó los cuartos de final de la Copa CONMEBOL Sudamericana.

7. Dante

OGC Nice v FC Nantes - Ligue 1 McDonald's | Neal Simpson/Allstar/GettyImages

Debutó en primera división en Juventude en 2002 y se mantiene en la élite del fútbol europeo con más de 40 años, siendo el capitán del Niza. Su mejor etapa fue en el Bayern Múnich.

6. Kazuyoshi Miura

Yuta Minami Testimonial | Hiroki Watanabe/GettyImages

King Kazu hizo su primera aparición en la temporada número 40 de su carrera profesional (a los 58 años) como suplente en un partido con Atlético Suzuka. Una leyenda viviente.

5. Roque Santa Cruz

FBL-LIBERTADORES-SAOPAULO-LIBERTAD | NELSON ALMEIDA/GettyImages

Tiene 43 años y sigue en lo más alto del fútbol sudamericano, sumando minutos valiosos en el Libertad de Paraguay jugando Copa CONMEBOL Libertadores.

4. Óscar Cardozo

Libertad v Jorge Wilstermann - Copa CONMEBOL Libertadores 2020 | Pool/GettyImages

Compañero de Roque, conforman la delantera más longeva del mundo en el club Gumarelo.

3. Santi Cazorla

Real Oviedo v Levante UD - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

En el tramo final de su carrera logró el ascenso con el Real Oviedo y hoy brilla en LaLiga, sumando los minutos que puede pero mostrándose en plenitud.

2. Luka Modric

Juventus FC v AC Milan - Serie A | Stefano Guidi/GettyImages

Tras irse del Real Madrid despedido con honores, firmó con el AC Milan para seguir mostrando su magia a los 41 años.

1. Cristiano Ronaldo

TOPSHOT-FBL-KSA-NASSR-RIYADH | FAYEZ NURELDINE/GettyImages

El Bicho es el ejemplo máximo de vigencia en el fútbol mundial y con 40 años sigue siendo el capitán de la selección de Portugal. Va camino a los 1000 goles y no se pone plazos.