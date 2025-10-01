Los mejores laterales izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

A diferencia de los laterales derechos, para el modo carrera del EA Sports FC 26 hay mucho talento joven y con muchísimo potencial. Hay grandes figuras, pero recordemos que en estos listados buscamos que los fichajes sean accesibles.

Entonces, evitamos nombres como Nuno Mendes, que es el mejor del juego y con un valor altísimo, o Álvaro Carreras que también sería un fichaje muy caro. Otros nombres que dejamos fuera son Joško Gvardiol y Balde.

1. Jorrel Hato (Chelsea)

El más reciente fichaje del Chelsea es el futbolista con mayor potencial en su posición. Desde el FC 25 aparecía en esta lista pero ahora tiene el plus de que su rostro ya está escaneado. Eso sí, por 29 millones de euros es un fichaje costoso.



Rating: 78

Potencial: 89

2. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

El lateral que irrumpió en las filas de los Gunners la temporada pasada ahora tiene rostro escaneado y si las cosas se acomodan, podrías pedirlo a préstamo. Además, es un lateral muy completo.



Rating: 78

Potencial: 87

3. Lewis Hall (Newcastle)

Otro inglés en la lista. Hall es invitado constante en esta lista desde sus épocas en el Chelsea. Sin embargo, con las Urracas se ha convertido en titular y un excelente futbolista que tomará la titularidad inmediatamente. Eso sí, es costoso.



Rating: 80

Potencial: 86

4. Milos Kerkez (Liverpool)

Recién llegado a los Reds, desde la edición del FC 25 ya estaba en esta lista y ahora su fichaje se complica por sueldo y costo. Sin embargo, si eres un equipo con presupuesto, el húngaro es de los mejores laterales izquierdos del videojuego.



Rating: 82

Potencial: 86

5. Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Si te gusta el juego por las bandas para llenar de centros a tu delantero, el alemán será una excelente opción de fichaje. Con 87 de media en aceleración, el joven de 22 años tiene muy buenas cualidades para tomar la posición desde el inicio.



Rating: 77

Potencial: 85

6. Miguel Gutiérrez (Napoli)

Recién llegado a la Serie A, no tiene un gran crecimiento pero sí es un fichaje que cumplirá. Para su rating, tiene que mejorar en cuestiones defensivas, que lo puedes hacer con un plan de desarrollo de lateral, y con eso, tendrás un excelente futbolista en tu modo carrera.



Rating: 81

Potencial: 85

7. Diego León (Manchester United)

De los fichajes más accesibles de esta lista. Se puede pedir fácilmente a préstamo y si le das minutos, en una temporada puede llegar a crecer hasta siete de media. 1.8 millones de euros y te haces de los servicios del joven paraguayo.



Rating: 64

Potencial: 85

8. Patrick Dorgu (Manchester United)

El otro lateral izquierdo de los Red Devils. Dorgu llegó la campaña pasada y no ha explotado, sin embargo, si le das minutos crecerá para ser un gran jugador. Empero, es otro lateral que tiene deficiencias defensivas, así que tendrás que adaptar su plan de desarrollo.



Rating: 74

Potencial: 84

9. Yaimar Medina (KRC Genk)

El ecuatoriano de 20 años de edad tiene grandes deficiencias defensivas y de construcción de juego. Sin embargo, por su costo, de 3.7 millones de euros, es un fichaje para llevar poco a poco y que después de una o dos temporadas, tome la titularidad. Eso sí, con 91 de velocidad, tienes alguien que va a recorrer la banda muy rápido.



Rating: 70

Potencial: 84

10. Destiny Udogie (Tottenham)

El que fuera uno de los mejores laterales izquierdos del FC 25, para esta edición bajó un poco ya que no cumplió del todo con las expectativas. Aún así, sigue siendo una excelente opción para fichar y tener un lateral que envíe grandes centros a tus atacantes.



Rating: 80

Potencial: 84

Nombre Club Edad Rating Potencial Valor Jorrel Hato Chelsea 19 78 89 29 mde Myles Lewis-Skelly Arsenal 18 78 87 28 mde Lewis Hall Newcastle 20 80 86 30.5 mde Milos Kerkez Liverpool 21 82 86 41.5 mde Nathaniel Brown Eintracht Frankfurt 22 77 85 22.5 mde Miguel Gutiérrez Napoli 23 81 85 34.5 mde Diego León Manchester United 18 64 85 1.8 mde Patrick Dorgu Manchester United 20 74 84 9 mde Yaimar Medina KRC Genk 20 70 84 3.7 mde Destiny Udogie Tottenham 22 80 84 28.5 mde

Menciones especiales