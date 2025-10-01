Sports Illustrated Fútbol

Los mejores laterales izquierdos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Una gran cantidad del talento en esta posición está concentrada en la Premier League.
Miguel Delucio|
Port Vale v Arsenal - Carabao Cup Third Round
Port Vale v Arsenal - Carabao Cup Third Round | Molly Darlington - AMA/GettyImages

A diferencia de los laterales derechos, para el modo carrera del EA Sports FC 26 hay mucho talento joven y con muchísimo potencial. Hay grandes figuras, pero recordemos que en estos listados buscamos que los fichajes sean accesibles.

Entonces, evitamos nombres como Nuno Mendes, que es el mejor del juego y con un valor altísimo, o Álvaro Carreras que también sería un fichaje muy caro. Otros nombres que dejamos fuera son Joško Gvardiol y Balde.

1. Jorrel Hato (Chelsea)

Brentford v Chelsea - Premier League
Brentford v Chelsea - Premier League | Crystal Pix/MB Media/GettyImages

El más reciente fichaje del Chelsea es el futbolista con mayor potencial en su posición. Desde el FC 25 aparecía en esta lista pero ahora tiene el plus de que su rostro ya está escaneado. Eso sí, por 29 millones de euros es un fichaje costoso.

Rating: 78
Potencial: 89

2. Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Myles Lewis-Skelly
Arsenal v Nottingham Forest - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El lateral que irrumpió en las filas de los Gunners la temporada pasada ahora tiene rostro escaneado y si las cosas se acomodan, podrías pedirlo a préstamo. Además, es un lateral muy completo.

Rating: 78
Potencial: 87

3. Lewis Hall (Newcastle)

Lewis Hall
Bournemouth v Newcastle United - Premier League | Nigel French/Allstar/GettyImages

Otro inglés en la lista. Hall es invitado constante en esta lista desde sus épocas en el Chelsea. Sin embargo, con las Urracas se ha convertido en titular y un excelente futbolista que tomará la titularidad inmediatamente. Eso sí, es costoso.

Rating: 80
Potencial: 86

4. Milos Kerkez (Liverpool)

Milos Kerkez
Liverpool v Southampton - Carabao Cup Third Round | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Recién llegado a los Reds, desde la edición del FC 25 ya estaba en esta lista y ahora su fichaje se complica por sueldo y costo. Sin embargo, si eres un equipo con presupuesto, el húngaro es de los mejores laterales izquierdos del videojuego.

Rating: 82
Potencial: 86

5. Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt)

Nathaniel Brown
Eintracht Frankfurt v 1. FC Union Berlin - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

Si te gusta el juego por las bandas para llenar de centros a tu delantero, el alemán será una excelente opción de fichaje. Con 87 de media en aceleración, el joven de 22 años tiene muy buenas cualidades para tomar la posición desde el inicio.

Rating: 77
Potencial: 85

6. Miguel Gutiérrez (Napoli)

Miguel Gutierrez
AC Milan v SSC Napoli - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Recién llegado a la Serie A, no tiene un gran crecimiento pero sí es un fichaje que cumplirá. Para su rating, tiene que mejorar en cuestiones defensivas, que lo puedes hacer con un plan de desarrollo de lateral, y con eso, tendrás un excelente futbolista en tu modo carrera.

Rating: 81
Potencial: 85

7. Diego León (Manchester United)

Diego Leon
Manchester United v ACF Fiorentina - Pre-Season Friendly | Matt McNulty/GettyImages

De los fichajes más accesibles de esta lista. Se puede pedir fácilmente a préstamo y si le das minutos, en una temporada puede llegar a crecer hasta siete de media. 1.8 millones de euros y te haces de los servicios del joven paraguayo.

Rating: 64
Potencial: 85

8. Patrick Dorgu (Manchester United)

Patrick Dorgu
Brentford v Manchester United - Premier League | Richard Pelham/GettyImages

El otro lateral izquierdo de los Red Devils. Dorgu llegó la campaña pasada y no ha explotado, sin embargo, si le das minutos crecerá para ser un gran jugador. Empero, es otro lateral que tiene deficiencias defensivas, así que tendrás que adaptar su plan de desarrollo.

Rating: 74
Potencial: 84

9. Yaimar Medina (KRC Genk)

KRC Genk v Royale Union Saint GilloiseKRC Genk v Royale Union Saint Gilloise - Belgium Pro League Play-Offs
KRC Genk v Royale Union Saint GilloiseKRC Genk v Royale Union Saint Gilloise - Belgium Pro League | ANP/GettyImages

El ecuatoriano de 20 años de edad tiene grandes deficiencias defensivas y de construcción de juego. Sin embargo, por su costo, de 3.7 millones de euros, es un fichaje para llevar poco a poco y que después de una o dos temporadas, tome la titularidad. Eso sí, con 91 de velocidad, tienes alguien que va a recorrer la banda muy rápido.

Rating: 70
Potencial: 84

10. Destiny Udogie (Tottenham)

Destiny Udogie
Tottenham Hotspur v Wolverhampton Wanderers - Premier League | Justin Setterfield/GettyImages

El que fuera uno de los mejores laterales izquierdos del FC 25, para esta edición bajó un poco ya que no cumplió del todo con las expectativas. Aún así, sigue siendo una excelente opción para fichar y tener un lateral que envíe grandes centros a tus atacantes.

Rating: 80
Potencial: 84

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Jorrel Hato

Chelsea

19

78

89

29 mde

Myles Lewis-Skelly

Arsenal

18

78

87

28 mde

Lewis Hall

Newcastle

20

80

86

30.5 mde

Milos Kerkez

Liverpool

21

82

86

41.5 mde

Nathaniel Brown

Eintracht Frankfurt

22

77

85

22.5 mde

Miguel Gutiérrez

Napoli

23

81

85

34.5 mde

Diego León

Manchester United

18

64

85

1.8 mde

Patrick Dorgu

Manchester United

20

74

84

9 mde

Yaimar Medina

KRC Genk

20

70

84

3.7 mde

Destiny Udogie

Tottenham

22

80

84

28.5 mde

Menciones especiales

  • Riccardo Calafiori (Arsenal)
  • Ian Maatsen (Aston Villa)
  • Nico O'Reilly (Manchester City)
  • Harry Amass (Sheffield Wednesday)
  • Quilindschy Hartman (Burnley)
  • Valentín Barco (RC Strasbourg)
  • Šimun Hrgović (Hajduk Split)
  • Lucas Mincarelli (Montpellier)
  • Samuel Dahl (Benfica)
  • El Hadji Malick Diouf (West Ham)
Miguel Delucio
MIGUEL DELUCIO

Growth y Content Manager, papá de Valentín, coach de flag football, hincha de Cruz Azul y fiel creyente de la escuela del Lavolpismo.

