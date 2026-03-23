Los mejores mediocampistas en la historia de la Liga MX - rankeados

A través de sus más de 100 años de historia, el balompié mexicano ha tenido un sin fin de jugadores que han dominado el medio campo a placer, hombres que además de capacidad física, necesitan esa chispa para poder definir una jugada o servir al equipo cuando así se les necesita.

Por la Liga MX han pasado nombres históricos como el de Carlos Reinoso, 'Beto' García Aspe y más recientemente el de Álvaro Fidalgo, quien llegó a territorio mexicano a entregarlo todo y darle una sonrisa a los seguidores del Club América.

10. Ramón Ramírez

Ramon Ramirez #7... | Brian Bahr/GettyImages

Volante zurdo de gran visión y capacidad de análisis. Convirtió la banda izquierda en un pasillo de pura fantasía durante su paso por clubes como Chivas, Santos Laguna, Club América y Tigres de la UANL, siendo el Rebaño Sagrado en el único equipo en el que pudo campeonar en el Verano 1997.



Fue tanto su amor por los colores del chiverío, que tras un paso pletórico por México, decidió emigrar a la Major League Soccer con el proyecto de Chivas USA, mismo que fracasó, pero no borró el legado del 'Nayarita' en el balompié azteca.

9. Christian Giménez

America v Cruz Azul - Playoffs Torneo Apertura 2017 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

El 'Chaco' llegó a México para dejar huella en Pachuca y luego en Cruz Azul, donde se transformó en líder, capitán y símbolo. Era un volante con llegada, disparo potente y mucho carácter, fue pieza clave en el título del Clausura 2007 con los Tuzos y en la obtención de la Copa Sudamericana en 2006.



Este es otro de esos jugadores que tuvo la mala fortunada de pertenecer a la escuadra cementera cuando no ganaban nada, pero aún así es un histórico del balompié azteca.

8. Álvaro Fidalgo

America v Toluca - Final Torneo Clausura 2025 Liga MX | Hector Vivas/GettyImages

En la época más reciente apareció un español para dominar a placer el futbol mexicano y conseguir un triplete con el Club América, mismo que siempre será recordado por propios y extraños.



Fidalgo no llegó para quedarse con los brazos cruzados y esperar a que las cosas sucedieran, las hizo suceder. Así como los Tigres repatriaron a André Pierre Gignac, las Águilas lo hicieron con el ibérico, quien hoy ya no está en el club, pero siempre será recordado.

7. Gerardo Torrado

Cruz Azul's Gerardo Torrado reacts in de | LUIS ACOSTA/GettyImages

Nació en los Pumas y después de una buena carrera de cinco años en el futbol de España, volvió para convertirse en un estandarte del Cruz Azul en donde ganó una Copa MX y una CONCACAF Champions League, siendo esto auténtico oro ya que esos años los cementeros vivieron una importante sequía.



Siempre será recordado por su entrega, su valor y esa combinación tan importante para un mediocampista de recuperación entre el músculo y el cerebro.

6. Manuel Negrete

Soccer - World Cup Mexico 86 - Second Round - Mexico v Bulgaria | Peter Robinson - EMPICS/GettyImages

Es complicado olvidar aquel gol acrobático cuando vestía la camiseta de México en el Mundial de 1986, pero también es complicado de dejar pasar su andar por la Liga MX al ser campeón en cinco ocasiones con los Pumas de la UNAM y una vez más con el Atlante en 1993.



Tuvo un breve paso por el Sporting de Lisboa en Portugal y el Sporting Gijón en España, pero siempre le profesó amor a la Universidad Nacional y fue así que volvió para escribir su historia con letras de oro.

5. Andrés Guardado

Clasico Zapopan 2005 - U.A.G. Tecos vs Atlas - July 17, 2005 | Andy. Mead/GettyImages

Aunque su carrera está marcada por su gran paso por Europa, en la Liga MX dejó huella profunda con el Atlas y más tarde con Club León. En los Rojinegros fue el joven prodigio que no le tenía miedo al éxito, con los Esmeraldas, se convirtió el veterano que aportó experiencia y liderazgo en la búsqueda de protagonismo.



Si el 'Principito' aparece justo en medio de esta lista, es porque para cualquier mexicano y para cualquier seguidor del futbol más allá de estas fronteras, este hombre es uno de los mejores jugadores que ha salido del balompié azteca.

4. Benjamín Galindo

Soccer - World Cup Qualifier - USA v Mexico | Neal Simpson - EMPICS/GettyImages

El 'Maestro' no recibió ese apodo solo porque sí. En el Club Deportivo Guadalajara y en Cruz Azul impartió clases de control orientado, visión y golpeo a balón parado. Comenzó su racha ganadora con Chivas en 1987 y de ahí le siguieron los títulos con Santos, la Máquina Celeste y también el Pachuca.



Galindo era el tipo de jugador que bajaba revoluciones en el caos y encontraba líneas entre defensas que solo un tipo de esa calidad podía ver. Era líder y un artista con la pelota en los pies.

3. Pavel Pardo

Club America v Manchester City | Kevin C. Cox/GettyImages

Antes de dar el salto al balompié alemán en donde ganó una Budesliga, el 'Bebé' Pardo hizo de las suyas en México. Ganó cinco títulos con el América y labró un camino como rojinegro, en donde estuvo cerca de salir campeón en la década de los 90.



Tenía disparo de media distancia, cobro de falta y lectura táctica como pocos para aquella época. Siempre fue el equilibrio y el engranaje perfecto entre el medio campo y una delantera llena de grandes figuras a las que él hizo grandes.

2. Alberto García Aspe

SOC-COPAM-URUGUAY-MEXICO | OMAR TORRES/GettyImages

Lo que le entregó 'Beto' García Aspe al futbol mexicano carece de reflectores. Con Pumas logró un campeonato en sus primeros años, pero después hizo historia al echarse al hombro a un modesto Necaxa que sacudió la década de los 90 en territorio mexicano.



Era un volante con llegada, carácter fuerte y liderazgo natural. Aspe representó al mediocampista mexicano de temple recio y capacidad decisiva desde el punto penal, no por nada hasta la fecha le apodan 'El Capitán'.

1. Carlos Reinoso

Fußball-WM '74: Deutschland - Chile 1:0 (in Berlin) | picture alliance/GettyImages

Hablar de Reinoso es hablar de elegancia. El chileno transformó el mediocampo azulcrema en un escenario poco alentador para su época. Fue campeón con el América en seis ocasiones y hoy podríamos decir que fue el arquitecto de una historia que no tiene comparación.



Tuvo una carrera de 10 años en la Liga MX, en donde logró casi 400 partidos disputados, además de haber marcado 102 goles en total. Además de ser águila, también vistió la camiseta de Toros Neza por un corto tiempo.

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