Los mejores mediocampistas en la historia del FC Barcelona - rankeados

La filosofía de juego del FC Barcelona, impulsada por figuras como Johan Cruyff y Pep Guardiola, otorga un papel fundamental a los centrocampistas. Aunque la línea media es crucial en la mayoría de los equipos, el enfoque del Barça prioriza la posesión del balón y la creación de espacios.

Es por ello que en la historia del club catalán, hay figuras predominantes en el medio campo, que hicieron que el club catalán pudiera consagrarse como uno de los mejores equipos de Europa.

El "tiki taka", como se le conoce al juego colectivo que ofrece el Barça, es uno de los modelos de juego más vistosos del fútbol. Fiel a esa filosofía, el FC Barcelona ha tenido épocas memorables en la historia del fútbol.

En ese sentido, en Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 mejores mediocampistas en la historia del cuadro catalán.

15. Frank Rijkaard

Frank Rijkaard ganó la Champions en 2006 como entrenador | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Fue exitoso tanto como jugador como dirigente. Entendió la filosofía del equipo y lo dejó ejemplificado en el terreno de juego. Su etapa fue corta, desde 1995 hasta 1998, pero fue clave en el club. Después regresó a la institución para dirigir y ganó la UEFA Champions League de 2008.

14. Johan Neeskens

Otro holandés que brilló a los servicios del Barça. Su solidez tanto defensiva como ofensiva le hicieron ganarse un nombre entre los mejores de Europa en la década de los 70. Estuvo en el Barcelona desde 1974 hasta 1979, coleccionando 1 Copa del Rey.

13. Iván Rakitić

Iván Rakitić destacaba por su visión de juego | David Ramos/GettyImages

Ganar 4 Ligas y una Champions League es hablar de un jugador que fue muy influyente en el buen juego del Barça. El croata se caracterizaba por ser un jugador con mucha movilidad en el medio del campo y con una visión de juego única. Estuvo en la organización catalana desde 2010 hasta 2014.

12. Deco

Deco llegó al Barça proveniente del FC Porto | Etsuo Hara/GettyImages

El portugués llegó al Barça después de ganar la Champions con el FC Porto en 2004. Su magia para manejar el medio campo destacaba en cada partido, sobre todo cuando compartía con Xavi e Iniesta. Ganó dos Ligas y una UEFA Champions League. Ahora funge como director deportivo de la entidad catalana.

11. Frenkie de Jong

Frenkie De Jong brilla con el Barça desde 2019 | Soccrates Images/GettyImages

Desde el 2019 es el encargado de la creación de juego del FC Barcelona. Tuvo que calzar unos zapatos bien interesantes, sobre todo después del retiro de Andrés Iniesta. Sin embargo, el holandés ha sido un jugador muy comprometido con el club. Sigue escribiendo su historia en el Barça y acaba de renovar con el club.

10. Michael Laudrup

Laudrup fue un gran talento en los 80's y 90's | IMAGO / AFLOSPORT

Llegó al club en 1989 y se marchó en 1994, pero esos años bastaron para reconocer su calidad y grandes pases. La movilidad que le daba al equipo era algo que destacaba en cada fin de semana. También tenía una gran pegada de media y larga distancia. Ganó 4 Ligas consecutivas y 1 Copa de Europa con el club.

9. Luis Suárez Miramontes

Aunque fue un jugador polivalente, que podía jugar también como delantero, Miramontes marcó una época con su elegancia desde 1950 hasta 1961, cuando vistió la camiseta del Barça. Su solvencia para brillar en varias posiciones lo colocaron en un lugar privilegiado de la historia.

8. Josep Samitier

Aunque también jugaba como delantero, Samitier fue uno de los primeros ídolos del club, anotando 361 goles en 504 partidos. Ganó una Liga y cinco Copas del Rey.

7. Guillermo Amor

Guillermo Amor fue clave con su visión de juego | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Enamoró a los aficionados del Barça no solo con su apellido, sino también con su magia dentro del campo. Se dice que fue el primer gran medio surgido desde la cantera del Barça. Ganó 17 títulos, incluyendo 4 Ligas y 1 Champions, y se caracterizó por visión privilegiada de juego.

6. Pep Guardiola

Guardiola fue entrenador y jugador del FC Barcelona | Getty Images/GettyImages

Desde 1990 hasta 2001 maravilló a los aficionados culés con su fútbol creativo. Es de los más grandes emblemas del equipo, ya que luego tuvo una exitosa etapa como entrenador, ganando el recordado triplete. En su rol de jugador ganó la primera Champions del club, 6 Ligas y 2 Copas del Rey.

5. Bernd Schuster

Bernd Schuster es recordado por su gran disparo. Tenía una pegada muy potente, que fue su sello durante su exitosa etapa en el club. Estuvo en el Barça desde 1980 hasta 1988, con 89 goles, ganando una Liga, 3 Copas del Rey y 1 Recopa de Europa.

4. Ronald Koeman

Ronald Koeman marcó 90 goles con el Barça | IMAGO / BSR Agency

Dueño de quizás uno de los goles más importantes en la historia del club, con el que el club consiguió su primera Champions. Era un todoterreno del medio campo. Estuvo desde 1989 hasta 1995 en la institución, en una etapa dorada del equipo. Marcó 90 goles, incluido el de la final de la Champions de 1992.

3. Sergio Busquets

Busquets ganó 3 Champions con el Barça | Power Sport Images/GettyImages

Considerado por muchos como el mejor '5' de Europa, Busquets derrochó elegancia con su visión de juego. Es una institución dentro del club y se retirará después de esta temporada con el Inter Miami. Logró 32 títulos, incluyendo 3 Champions League y 9 Ligas. Para muchos, fue el heredero de Pep Guardiola.



2. Andrés Iniesta

Iniesta ganó todo con el FC Barcelona | LLUIS GENE/GettyImages

Hizo una dupla mágica con Iniesta y vivieron momentos de gloria con el FC Barcelona. Disputó 674 partidos, marcando 57 goles y consiguiendo 32 títulos, entre ellos 4 Champions League y 9 Ligas. Su visión de juego, remate de media distancia y creación de juego fueron sus principales características como jugador.

1. Xavi Hernández

Hernández fue capitán del Barça por varios años | Jasper Juinen/GettyImages

Disputó 767 partidos con el club y en todos brilló por su elegancia y su manera de jugar. Es el cerebro del mejor Barça de la historia. Con 25 títulos, incluyendo 4 Champions League, fue el maestro del medio campo del club catalán. Logró 58 goles y 237 asistencias durante su etapa en el club.

