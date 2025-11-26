Los mejores mediocampistas en la historia del Liverpool - rankeados

El Liverpool es sinónimo de grandeza, por la gran historia que tiene el club, considerado como uno de los más importantes de Inglaterra. Por sus filas han pasado grandes figuras, pero los mediocampistas siempre han destacado sobre el resto.

Determinar quiénes son los mejores jugadores del medio campo en un equipo por el que han pasado tantas estrellas es un ejercicio facinante pero a la vez complicado. Basta con revisar el palmarés del club para darse cuenta de la influencia que han tenido ciertos jugadores.

Los Reds tienen una vitrina con 20 títulos de la Premier League, seis UEFA Champions Leagues y 8 FA Cups. Con eso claro, repasamos a los 15 mejores mediocampistas en la historia del club, considerando a los que fueron más determinantes en la obtención de todos esos títulos.

15. Alexis Mac Allister

Alexis Mac Allister | Anadolu/GettyImages

El argentino se unió al club en la temporada 2023, y ha brillado en una organización donde ha ganado la Copa de la Liga en la temporada 2023-2024 y la Premier League en la 2024-2025. Aunque todavía no tiene el palmarés de otros jugadores, su liderazgo, compromiso y relación con los aficionados del club lo colocan en este conteo. Seguramente su vitrina seguirá llenándose de trofeos en los próximos años.

14. Gary McAllister

Gary McAllister | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Su período en el Liverpool fue tan corto como exitoso. Llegó en el 2000 y se despidió en 2002, pero su impacto fue notable para la organización. Se vistió con la camiseta de los Reds con 35 años de edad, pero fue parte del triplete de copas de la temporada 2001, siendo clave con algunos goles en momentos cruciales, que lo colocan en la historia del club.

13. Fabinho

Fabinho | Richard Heathcote/GettyImages

Fue un mediocampista que maravilló a Jürgen Klopp, por su capacidad para leer e interpretar el juego, muy fiel al estilo que quería implementar el entrenador alemán. Fue clave en la primera Premier League que ganó el estratega, también logró la Champions League, una FA Cup y la Copa de la Liga. Estuvo en el club desde 2018 hasta 2023, saliendo del equipo como toda una leyenda.

12. Georgino Wijnaldum

Georgino Wijnaldum | Visionhaus/GettyImages

Fue un jugador todoterreno, capaz de sacrificarse para que su equipo ganara. Jugó en este club desde 2016 hasta 2021 y se convirtió en uno de los favoritos de la afición, por la entrega que demostraba en el terreno de juego. Fue clave en el equipo que ganó la UEFA Champions League en 2019 y también la Premier League de ese año.

11. Emlyn Hughes

Emlyn Hughes | Central Press/GettyImages

Le apodaban el "Caballo Loco", por su intensidad para cortar juego de los rivales. Fue muy versátil, ya que podía desempeñarse en varias posiciones del medio campo y colaboraba tanto en ataque como en defensa. Estuvo en el equipo desde 1967 hasta 1979 y fue capitán en gran parte de ese período. Ganó dos Copas de Europa y dos Copas de la UEFA. Cabe destacar que fue el primer capitán del club en levantar la ahora llamada Champions League.

10. Ray Houghton

Ray Houghton | Getty Images/GettyImages

El mediocampista estuvo en el Liverpool desde 1987 hasta 1992, dejando un gran legado, gracias a la energía que mostraba siempre cada vez que saltaba al terreno de juego. Consiguió goles importantes, con el de la final de la FA Cup de 1989, un tanto que todavía está grabado en los aficionados de aquella época. Ganó dos títulos de Premier League y dos FA Cup.

9. Sammy Lee

Sammy Lee | Getty Images/GettyImages

Es quizás uno de los mejores productos de la cantera del Liverpool, que dio muestras de su gran talento en el terreno de juego, a pesar de su baja estatura. Jugó con el cuadro rojo desde 1976 hasta 1986, consiguiendo cuatro títulos de Premier League y dos Copas de Europa. Es parte quizás del mejor Livepool de la historia y tiene un puesto entre los mejores jugadores de esa gran generación.

8. Didi Hamann

Didi Hamann | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Era un mediocampista defensivo alemán que brilló gracias a su capacidad para cortar juego. La defensa era su mayor virtud, aunque también echaba una mano en ataque si se le necesitaba. Jugó desde 1999 hasta 2006 con el equipo, siendo parte del triplete de copas de la temporada de 2001. También fue clave en aquel equipo que remontó y ganó en la final de la UEFA Champions League de 2005, ante el AC Milán.

7. John Barnes

John Barnes | Ross Kinnaird/GettyImages

Aunque tuvo una etapa como extremo, la mayor parte de su carrera la trabajó en el medio campo. Fue uno de los jugadores más versátiles y hábiles de su época. Jugó en el club desde 1987 hasta 1997, en una década fantástica, en la que ganó dos títulos de Liga y dos FA Cup. Sus goles fueron claves en varios títulos.

6. Xabi Alonso

Xabi Alonso | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

El ahora entrenador del Real Madrid vivió su mejor momento como futbolista con la camiseta del Liverpool, siendo clave para obtener la UEFA Champions League de 2005, en esa épica remontada contra el AC Milán. Llegó al equipo en 2004 y se despidió en 2009 como todo un ídolo. También ganó una FA Cup y una Supercopa de Europa.

5. Jordan Henderson

Jordan Henderson | Stu Forster/GettyImages

Henderson fue el líder del equipo desde 2011 hasta 2023, siendo capitán y figura de peso en la plantilla. Su liderazgo era notable y colaboró para levantar la UEFA Champions League de 2019, un título ansiado para el club y para la afición. También ganó la FA Cup y la Copa de la Liga con la camiseta de los Reds. Su ética de trabajo lo convirtieron en un ejemplo a seguir para las nuevas generaciones.

4. Jan Molby

Jan Molby | Getty Images/GettyImages

El jugador danés estuvo en el equipo desde 1984 hasta 1996, siendo uno de los mediocampistas más elegantes, con una visión de juego increíble y con un remate certero que enamoró a la afición de Anfield. Ganó tres títulos de Liga, dos FA Cup y una Copa de la Liga. En total anotó 61 tantos en 292 apariciones. Fue un jugador muy táctico, que era reconocido por los entrenadores que tuvo como un cerebro dentro del campo.

3. Terry McDermott

Terry McDermott | Getty Images/GettyImages

Los historiadores lo consideran uno de los mejores jugadores del club, por lo que ofreció entre 1974 y 1982, siendo clave para que el equipo conquistara seis títulos de Liga, tres Copas de Europa y tres Copas de la Liga. Ganó varios premios individuales en Inglaterra como el mejor jugador de la temporada y su visión de juego era una de las más destacadas de la época.

2. Graene Souness

Es considerado uno de los mejores jugadores de Escocia de todos los tiempos. Estuvo en el club desde 1978 hasta 1984, siendo un jugador muy táctico pero también temperamental. Ganó cinco Ligas, tres Copas de Europa y tres Copas de la Liga. Después de retirado, el escocés regresó al club pero en el rol de entrenador.

1. Steven Gerrard

Steven Gerrard | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

No solo es el mejor mediocampista en la historia del Liverpool, sino el mejor jugador de todos los tiempos en el club. Llegó en 1998 y se despidió en 2015 como toda una leyenda. Ganó la UEFA Champions League de 2005, dos FA Cups, tres Copas de la Liga, una Copa de la UEFA y una Supercopa de la UEFA. Es el cuarto máximo goleador del equipo, siendo mediocampista. Tenía una gran pegada desde la larga distancia.

