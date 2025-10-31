Los mejores mediocampistas en la historia del Real Madrid - rankeados

El Real Madrid es el equipo más laureado del mundo y ningún club puede presumir los éxitos que tiene el equipo español. A lo largo de su historia, el equipo merengue ha tenido mediocampistas que han colaborado a hacer que la historia del club sea la más rica del mundo.

Desde la época de Alfredo Di Stefano, pasando por Zinedine Zidane hasta llegar a Luka Modric, son muchísimas las leyendas que han estado en el medio del campo, repartiendo juego y siendo el cerebro de sus distintas generaciones.

A continuación, en Sports Illustrated Fútbol repasamos a los 15 mejores mediocampistas en la historia del Real Madrid.

15. Isco Alarcón

Isco es muy querido en la afición del Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

La magia de Isco Alarcón todavía es extrañada en el Bernabéu. Fue clave en la racha de tres conquistas de la UEFA Champions League del equipo blanco y su control, regate y desequilibro marcaron una época en Europa. Ganó 19 títulos en su carrera con el Madrid.

14. Raymond Kopa

Mediocampista francés, de gran visión de juego y que tenía una gran pegada de media y larga distancia. Jugó desde el 56 al 59 con el conjunto blanco, pero fue suficiente para observar su calidad. Ganó 3 Copas de Europa, 2 Ligas y dejó un legado.

13. Federico Valverde

Valverde tiene dos UEFA Champions League en su carrera | Angel Martinez/GettyImages

Desde el 2018, forma parte de la institución y es uno de los futbolistas que más ha evolucionado en las últimas campañas. Su coraje y fuerza para defender y su pegada de media y larga distancia lo colocan entre los mejores jugadores del mundo. En su palmarés tiene 2 Ligas de Campeones, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Mundiales de Clubes, 2 Supercopas de Europa, 3 Supercopas de España.

12. Uli Stielike

Jugó para el cuadro merengue desde 1977 hasta 1985. Fue un mediocampista alemán con mucha inteligencia y con la capacidad para hacer jugar a sus compañeros. Con el club ganó 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 2 Copas de la UEFA.

11. Manuel Velázquez

Velázquez brilló en los años 60 con la camiseta del Madrid | -/GettyImages

Fue clave en la década de los 60 y en principios de los 70. Su estilo de juego era muy interesante, porque hacía jugar a sus compañeros y era considerado como el cerebro de su equipo en esa época. Luego se convirtió en un técnico exitoso.

10. Claude Makélélé

Makélélé juega con el equipo de leyendas del club | Marc Atkins/GettyImages

El francés es considerado como uno de los mejores mediocampistas defensivos en la historia del club. Era un jugador tímido, pero cuando estaba en el terreno de juego, no daba ninguna pelota por perdida. El orden y disciplina eran parte de su filosofía.

9. Santiago Bernabéu

Antes de su exitosa etapa como presidente del club, fue figura del Real Madrid en los años 20 y 30. Su visión de juego era una de las más adelantadas de su época. Es una leyenda del club y el estadio lleva su nombre por todo lo que significó para la institución.

8. Guti

Guti es una leyenda del cuadro merengue | Etsuo Hara/GettyImages

Uno de los mediocampistas más laureados en la historia del club. Guti fue parte de una generación de jugadores que ganó todo con el club. Aunque no siempre contó con la titularidad, siempre destacaba cuando entraba al terreno de juego. Ganó 15 títulos, de los cuales 5 fueron de Liga, 4 de Supercopa de España, 3 de Champions League, 2 Intercontinentales y 1 Supercopa de Europa.

7. Fernando Redondo

Fernando Redondo es recordado por su elegancia | Clive Mason/GettyImages

Aunque su etapa en el club fue relativamente corta, dejó una huella por su elegancia, solvencia y capacidad para brillar en el medio del terreno de juego. El argentino estuvo en el club desde 1994 hasta el 2000, siendo clave en las conquistas de su equipo. Ganó 2 Ligas de Campeones, 2 Ligas, 1 Copa Intercontinental.

6. José María "Pirri"

Fue capitán, ídolo y símbolo de un Real Madrid combativo. Estuvo desde 1960 hasta 1984 con el conjunto de la capital española, siendo figura clave en cada una de las temporadas en las que jugó. En su palmarés tiene 10 Ligas, 4 Copas del Rey, 1 Copa de Europa.

5. Casemiro

Casemiro era elegancia pura en el medio campo | Power Sport Images/GettyImages

Romper juego era su ley y cuando estaba en el medio campo, pocos jugadores podían pasarle. El brasilero fue preciso con sus pases pero también con sus intervenciones para salvar al Real Madrid. Ganó 5 Ligas de Campeones, 3 Ligas, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de Europa, 3 Mundiales de Clubes, 3 Supercopas de España.

4. Alfredo Di Stéfano

Alfredo Di Stéfano lo ganó todo con el Real Madrid | STAFF/GettyImages

Jugó en varias zonas del terreno de juego, pero cuando lo hizo como mediocampista, también brilló. Su labor era generar juego para sus compañeros y lo hizo de tal manera que ahora es una leyenda del club. Ganó cinco Copas de Europa con el club merengue.

3. Toni Kroos

Toni Kroos es leyenda del Real Madrid | Diego Souto/GettyImages

Kroos llegó al Real Madrid con algunas dudas de parte de la afición y salió como todo un ídolo. Sus pases increíbles deleitaron a los parciales madridistas por mucho tiempo. Se despidió del club después de haber ganado 6 Ligas de Campeones, 4 Ligas, 1 Copa del Rey, 5 Mundiales de Clubes, 4 Supercopas de Europa, 4 Supercopas de España.

2. Zinedine Zidane

Zidane fue uno de los llamados "Galácticos" | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Zidane es uno de los mediocampistas más elegantes de todos los tiempos. Su visión de juego era impresionante y se tradujo en éxito tanto para sus equipos como para la selección francesa. Ganó 1 Liga de Campeones, 1 Liga, 1 Supercopa de Europa, 1 Copa Intercontinental con la camiseta blanca.

1. Luka Modrić

Luka Modrić se despidió del Madrid en el Mundial de Clubes de 2025 | Eurasia Sport Images/GettyImages

Luka Modrić se mantuvo en el equipo Blanco desde 2012 hasta 2025, siendo clave en la era más importante en la historia del equipo. Su visión de juego hizo que el equipo se consagrara en Europa y su legado será eterno. Logró 6 Ligas de Campeones, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 5 Mundiales de Clubes, 5 Supercopas de Europa, 5 Supercopas de España.

Más noticias sobre el Real Madrid en nuestro canal de Whatsapp