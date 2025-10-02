Sports Illustrated Fútbol

Los mejores medios centrales defensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26

Talentosas joyas de algunos de los equipos más grandes del mundo que explotarán en tu club.
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Alex Grimm/GettyImages

El primer escudo de tu defensa. El mediocampista de contención que se dedica a destruir, pero también a dar ese primer pase inteligente y preciso para arrancar un ataque. En el modo carrera para el EA Sports FC 25, los MCD son primordiales y por ello, te creamos esta lista.

Cabe recordar que consideramos futbolistas de 23 años de edad o menos y que tengan un valor menor a los 45 millones de euros. Por lo tanto, nombres como Moisés Caicedo y Ryan Gravenberch quedan fuera.

1. Jorthy Mokio (Ajax)

Jorthy Mokio
AFC Ajax v NAC Breda - Eredivisie | BSR Agency/GettyImages

Uno de los 35 mejores futbolistas y baratos lidera esta lista. El futbolista del Ajax apenas tiene 17 y eso hará que tenga muchísimo potencial para crecer. Con un valor de 3.8 millones de euros, es un excelente fichaje para un equipo con bajo presupuesto.

Rating: 70
Potencial: 89

2. Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich)

TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga
TSG Hoffenheim v FC Bayern München - Bundesliga | Jürgen Fromme - firo sportphoto/GettyImages

Las cosas en la lista se empiezan a poner caras. El alemán de 21 años de edad vale 37 millones de euros, pero sabe jugar bien con ambos perfiles y su único problema será la velocidad. Ajusta su plan de desarrollo y tendrás una estrella.

Rating: 79
Potencial: 87

3. Carlos Baleba (Brighton)

Carlos Baleba
Brighton & Hove Albion v Tottenham Hotspur - Premier League | Alex Pantling/GettyImages

El que fuera pretendido por el Manchester United en el último mercado de fichajes, es un jugadorazo. Si entras a su rating, realmente todo lo hace de bien a muy bien. Es probablemente el mejor MCD que FC26.

Rating: 81
Potencial: 87

4. Johnny Cardoso (Atlético de Madrid)

Johnny Cardoso
Atletico de Madrid v Elche CF - LaLiga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

Recién llegado al Atlético de Madrid, el estadounidense es la esperanza de un gran mediocampista para su nación. Excelente defendiendo, pero de nuevo, un fichaje muy caro pues tiene un valor de 37.5 millones de euros.

Rating: 81
Potencial: 87

5. Marc Casadó (Barcelona)

Marc Casado
Real Oviedo v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El club blaugrana tiene el mediocampo más completo del videojuego. Buenos veteranos, jóvenes promesas y muchas estrellas. Casadó podría salir en préstamo si tu modo carrera se acomoda y de ahí puedes aprovechar su crecimiento con una opción a compra.

Rating: 79
Potencial: 86

6. Archie Gray (Tottenham)

Archie Gray
Tottenham Hotspur v Doncaster Rovers - Carabao Cup Third Round | Mike Hewitt/GettyImages

La ventaja con el joven inglés es que te puede ocupar muchísimas posiciones, hasta defensa central o lateral derecho. Su plurifuncionalidad más su potencial de desarrollo lo hacen en una gran opción para tu modo carrera.

Rating: 75
Potencial: 86

7. Adam Wharton (Crystal Palace)

Crystal Palace v Liverpool - Premier League
Crystal Palace v Liverpool - Premier League | Sebastian Frej/GettyImages

Otro futbolista inglés que tiene gran potencial. No por nada lo pretendió el Real Madrid en el mercado de fichajes.

Para el FC 26 ya tiene rostro escaneado, subió su rating un par de medidas, pero eso sí, sigue siendo muy lento. Hay que desarrollarlo con el plan de medio de contención extremo.

Rating: 79
Potencial: 86

8. Ardon Jashari (AC Milan)

Ardon Jashari
AC Milan v US Cremonese - Serie A | Image Photo Agency/GettyImages

Ahora está lesionado, pero el suizo es de los más veloces en su posición. Su fichaje ya es un poco más accesible, con valor de 22.5 millones de euros, pero los vale, sobre todo por su 91 de stamina que te dará un jugador que correrá los 90 minutos sin problema alguno.

Rating: 77
Potencial: 86

9. Zeno Debast (Sporting CP)

Zeno Debast
GD Estoril Praia v Sporting CP - Primeira Liga | Eurasia Sport Images/GettyImages

Belga de 21 años de edad que ya tiene rostro escaneado. El club portugués tiene un equipo grandioso lleno de estrellas jóvenes, pero para un modo carrera puede ser aburrido pues dominaría su liga.

Su fichaje es algo elevado, pero te llevas a un medio que construirá de manera excelente con balón y también sabe recuperar, tanto que hasta de central puede jugar.

Rating: 78
Potencial: 86

10. Romeo Lavia (Chelsea)

Romeo Lavia
Chelsea FC v SL Benfica - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD2 | Robin Jones/GettyImages

Un invitado constante en esta lista año con año. Al parecer no termina por explotar y eso ayuda a que le puedas conseguir en préstamo con opción a compra. Se tiene que trabajar en su físico pues tiene medias algo bajas, pero puede resolverte muchos problemas de recuperación.

Rating: 78
Potencial: 85

Nombre

Club

Edad

Rating

Potencial

Valor

Jorthy Mokio

Ajax

17

70

89

3.8 mde

Aleksandar Pavlović

Bayern Múnich

21

79

87

37 mde

Carlos Baleba

Brighton

21

81

87

38 mde

Johnny Cardoso

Atlético de Madrid

23

81

87

37.5 mde

Marc Casadó

Barcelona

21

79

86

33.5 mde

Archie Gray

Tottenham

19

75

86

11.5 mde

Adam Wharton

Crystal Palace

21

79

86

33.5 mde

Ardon Jashari

AC Milan

22

77

86

22.5 mde

Zeno Debast

Sporting CP

21

78

86

30 mde

Romeo Lavia

Chelsea

21

78

85

27 mde

*mde: millones de euros

Menciones especiales

  • Dário Essugo (Chelsea)
  • Alan Varela (Porto)
  • Nico González (Manchester City)
  • Elliot Anderson (Nottingham Forrest)
  • Samuele Ricci (AC Milan)
  • Marc Bernal (Barcelona)
  • Ibrahima Sory Bangoura (KRC Genk)
  • Mohammed Diomande (Rangers FC)
  • Nicolò Rovella (Lazio)
  • Alex Tóth (Ferencvárosi Torna Club)
