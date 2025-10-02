Los mejores medios centrales defensivos jóvenes para fichar en el modo carrera del EA Sports FC 26
El primer escudo de tu defensa. El mediocampista de contención que se dedica a destruir, pero también a dar ese primer pase inteligente y preciso para arrancar un ataque. En el modo carrera para el EA Sports FC 25, los MCD son primordiales y por ello, te creamos esta lista.
Cabe recordar que consideramos futbolistas de 23 años de edad o menos y que tengan un valor menor a los 45 millones de euros. Por lo tanto, nombres como Moisés Caicedo y Ryan Gravenberch quedan fuera.
1. Jorthy Mokio (Ajax)
Uno de los 35 mejores futbolistas y baratos lidera esta lista. El futbolista del Ajax apenas tiene 17 y eso hará que tenga muchísimo potencial para crecer. Con un valor de 3.8 millones de euros, es un excelente fichaje para un equipo con bajo presupuesto.
Rating: 70
Potencial: 89
2. Aleksandar Pavlović (Bayern Múnich)
Las cosas en la lista se empiezan a poner caras. El alemán de 21 años de edad vale 37 millones de euros, pero sabe jugar bien con ambos perfiles y su único problema será la velocidad. Ajusta su plan de desarrollo y tendrás una estrella.
Rating: 79
Potencial: 87
3. Carlos Baleba (Brighton)
El que fuera pretendido por el Manchester United en el último mercado de fichajes, es un jugadorazo. Si entras a su rating, realmente todo lo hace de bien a muy bien. Es probablemente el mejor MCD que FC26.
Rating: 81
Potencial: 87
4. Johnny Cardoso (Atlético de Madrid)
Recién llegado al Atlético de Madrid, el estadounidense es la esperanza de un gran mediocampista para su nación. Excelente defendiendo, pero de nuevo, un fichaje muy caro pues tiene un valor de 37.5 millones de euros.
Rating: 81
Potencial: 87
5. Marc Casadó (Barcelona)
El club blaugrana tiene el mediocampo más completo del videojuego. Buenos veteranos, jóvenes promesas y muchas estrellas. Casadó podría salir en préstamo si tu modo carrera se acomoda y de ahí puedes aprovechar su crecimiento con una opción a compra.
Rating: 79
Potencial: 86
6. Archie Gray (Tottenham)
La ventaja con el joven inglés es que te puede ocupar muchísimas posiciones, hasta defensa central o lateral derecho. Su plurifuncionalidad más su potencial de desarrollo lo hacen en una gran opción para tu modo carrera.
Rating: 75
Potencial: 86
7. Adam Wharton (Crystal Palace)
Otro futbolista inglés que tiene gran potencial. No por nada lo pretendió el Real Madrid en el mercado de fichajes.
Para el FC 26 ya tiene rostro escaneado, subió su rating un par de medidas, pero eso sí, sigue siendo muy lento. Hay que desarrollarlo con el plan de medio de contención extremo.
Rating: 79
Potencial: 86
8. Ardon Jashari (AC Milan)
Ahora está lesionado, pero el suizo es de los más veloces en su posición. Su fichaje ya es un poco más accesible, con valor de 22.5 millones de euros, pero los vale, sobre todo por su 91 de stamina que te dará un jugador que correrá los 90 minutos sin problema alguno.
Rating: 77
Potencial: 86
9. Zeno Debast (Sporting CP)
Belga de 21 años de edad que ya tiene rostro escaneado. El club portugués tiene un equipo grandioso lleno de estrellas jóvenes, pero para un modo carrera puede ser aburrido pues dominaría su liga.
Su fichaje es algo elevado, pero te llevas a un medio que construirá de manera excelente con balón y también sabe recuperar, tanto que hasta de central puede jugar.
Rating: 78
Potencial: 86
10. Romeo Lavia (Chelsea)
Un invitado constante en esta lista año con año. Al parecer no termina por explotar y eso ayuda a que le puedas conseguir en préstamo con opción a compra. Se tiene que trabajar en su físico pues tiene medias algo bajas, pero puede resolverte muchos problemas de recuperación.
Rating: 78
Potencial: 85
Nombre
Club
Edad
Rating
Potencial
Valor
Jorthy Mokio
Ajax
17
70
89
3.8 mde
Aleksandar Pavlović
Bayern Múnich
21
79
87
37 mde
Carlos Baleba
Brighton
21
81
87
38 mde
Johnny Cardoso
Atlético de Madrid
23
81
87
37.5 mde
Marc Casadó
Barcelona
21
79
86
33.5 mde
Archie Gray
Tottenham
19
75
86
11.5 mde
Adam Wharton
Crystal Palace
21
79
86
33.5 mde
Ardon Jashari
AC Milan
22
77
86
22.5 mde
Zeno Debast
Sporting CP
21
78
86
30 mde
Romeo Lavia
Chelsea
21
78
85
27 mde
*mde: millones de euros
Menciones especiales
- Dário Essugo (Chelsea)
- Alan Varela (Porto)
- Nico González (Manchester City)
- Elliot Anderson (Nottingham Forrest)
- Samuele Ricci (AC Milan)
- Marc Bernal (Barcelona)
- Ibrahima Sory Bangoura (KRC Genk)
- Mohammed Diomande (Rangers FC)
- Nicolò Rovella (Lazio)
- Alex Tóth (Ferencvárosi Torna Club)
