Los mejores momentos de América en 2025

Los mejores momentos del Club América en 2025 no fueron los esperados tras el tricampeonato histórico logrado a finales de 2024, el año resultó desafiante sin títulos domésticos ni internacionales, pero con momentos particulares entorno a la institución, partidos emocionantes y eventos positivos para los jugadores y afición.

En resumen, aunque 2025 no trajo trofeos (con eliminaciones dolorosas en Concacaf, Leagues Cup y Liguillas), hubo momentos de orgullo como el desempeño individual de estrellas, remontadas espectaculares y el fortalecimiento de la marca del club de cara al futuro, incluyendo el Mundial 2026 en donde su casa será sede y podrán volver a habitarla este año nuevo tras la remodelación.

No obstante, cabe mencionar que se tuvieron varios fracasos que puntualizar durante el año como: la pérdida del tetracampeonato, derrota en el Campeón de Campeones, eliminación en la Concachampions 2025, fracaso en la Leagues Cup 2025, la no clasificación al Mundial de Clubes 2025 y la eliminación de último minuto frente a la Pandilla en cuartos de final del Apertura 2025.

1. Avance a cuartos de final de Concachampions 2025

El acérrimo rival derrotó en el primer duelo de la serie a las Águilas por la mínima diferencia en el Akron, el Rebaño Sagrado sorprendió y con esa ligera ventaja llegaban ilusionados al Ciudad de los Deportes.



Sin embargo, no pasó lo que esperaban y recibieron una vapuleada de las Águilas 4-0 en el juego de vuelta con goles de Brian Rodríguez, Diego Valdés, Alejandro Zendejas y Álvaro Fidalgo.



Con lo que avanzaron sin inconvenientes a la siguiente ronda avasallando a los tapatíos.

2. Liderazgo y actuaciones destacadas en el Clausura 2025

América fue subcampeón en el Clausura 2025 | CARL DE SOUZA/GettyImages

Las Águilas lideraron gran parte del torneo con un fútbol sólido y llegaron a la final del Clausura 2025 (cuarta final consecutiva, un récord), aunque no pudieron conseguir el cuarto título de manera consecutiva y cayeron en la final frente al Deportivo Toluca.



Por otro lado, tuvieron el rendimiento destacado de jugadores como Álvaro Fidalgo (considerado el mejor del equipo según estadísticas y goles clave) y Alejandro Zendejas brillaron, posicionándose entre los más creativos y anotadores de la Liga MX.

3. Triunfo a domicilio en 'El Volcán'



Los enfrentamientos entre el Club Tigres UANL y Club América siempre generan altas expectativas en cuanto a nivel de juego y esa vez no fue la excepción en partido correspondiente a la Jornada 5 de la Liga MX Apertura 2025 donde Erick ‘Chiquito’ Sánchez lució y André Jardine consiguió su primera victoria en el Volcán.



Las Águilas se repusieron de un marcador adverso luego de que Juan Brunetta sorprendiera con un gol a los cinco minutos de juego. Fue antes del descanso que las Águilas lograron reponerse y llevar el juego al 41’ con un tanto de Erick Sánchez y al 55’ marcó su doblete. Mientras que Alejandro Zendejas puso el tercero para el 1-3 a domicilio.

4. Debut de Allan Saint-Maximin con América

En la fase regular durante el ansiado debut del fichaje estelar del torneo para las Águilas, el extremo francés Allan Saint-Maximin se estrenó con todo y gol ante una remontada con goleada a domicilio incluida frente al Atlas FC por 2-4 en el Estadio Jalisco.



Con un buen gol el jugador de origen haitiano despertó la ilusión de los aficionados azulcremas e hizo que el fútbol mexicano reconociera su calidad.

5. Goleada 4-1 frente a Pumas UNAM en el Apertura 2025

Con una espectacular remontada el conjunto azulcrema derrotó al cuadro felino en una edición más del Clásico Capitalino en el Torneo Apertura 2025 en la Jornada 11.



Los universitarios se pusieron al frente con una anotación de Jorge Ruvalcava, pero en la parte complementaria con un autogol de Álvaro Angulo, un gol de José Zúñiga y un doblete de Alejandro Zendejas.



Con este avasallador resultado, las Águilas mostraron su dominio y poderío en el torneo a pesar de los altibajos.