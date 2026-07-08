A lo largo de casi un siglo de historia en la Copa del Mundo, la selección argentina protagonizó algunos de los partidos más emocionantes y trascendentales del torneo.

Desde las consagraciones de 1978, 1986 y 2022 hasta eliminaciones marcadas por la épica, la Albiceleste construyó una identidad mundialista basada en la pasión, la resistencia y la aparición de grandes figuras en momentos decisivos.

Los mejores partidos de Argentina en la historia de los Mundiales - rankeados

10. Argentina-México (2006): el zurdazo inolvidable de Maxi Rodríguez

Argentina V Mexico, FIFA World Cup Finals 2006 Round Of 16 | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En los octavos de final del Mundial de Alemania, Argentina sufrió ante México y necesitó tiempo suplementario para avanzar. Cuando el partido estaba igualado 1-1, Maxi Rodríguez apareció con una volea espectacular desde afuera del área que se convirtió en uno de los goles más recordados de la historia mundialista.



La FIFA eligió aquella obra como el mejor gol del torneo, en una edición donde la Albiceleste volvió a ilusionarse con pelear por el título.

9. Argentina-Países Bajos (2014): Romero y una clasificación agónica

Argentina v Holland -World Cup | Soccrates Images/GettyImages

Después de 24 años sin disputar una final mundialista, Argentina volvió a estar entre los cuatro mejores en Brasil 2014. La semifinal ante Países Bajos terminó 0-0 después de 120 minutos y se definió por penales.



El arquero Sergio Romero se transformó en héroe al detener dos ejecuciones y darle al equipo dirigido por Alejandro Sabella el boleto a la gran final frente a Alemania.

8. Argentina-Italia (1990): la noche de Goycochea en Nápoles

Sergio Goycochea of Argentina | Simon Bruty/GettyImages

La semifinal del Mundial de Italia 1990 tuvo un escenario especial: Nápoles, la ciudad donde Diego Maradona era considerado un ídolo absoluto. Argentina resistió ante el conjunto local y empató 1-1 con goles de Salvatore Schillaci y Claudio Caniggia.



En los penales apareció Sergio Goycochea, quien atajó dos tantos y llevó a la Albiceleste nuevamente a una final del mundo.

7. Argentina-Países Bajos (2022): la batalla de Lusail

Netherlands v Argentina: Quarter Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Elsa/GettyImages

Los cuartos de final de Qatar 2022 quedaron grabados por la tensión y el dramatismo. Argentina ganaba 2-0 con goles de Nahuel Molina y Lionel Messi, pero Países Bajos reaccionó y Wout Weghorst empató en el último minuto.



Tras un alargue sin goles, Emiliano Martínez volvió a ser decisivo en los penales. El partido fue bautizado como la “Batalla de Lusail” por su intensidad y el récord de tarjetas.

6. Argentina-Egipto (2026): la remontada que rompió una barrera histórica

Argentina v Egypt: Round of 16 - FIFA World Cup 2026 | Elsa/GettyImages

Argentina vivió uno de los partidos más emocionantes de su historia en los octavos de final del Mundial 2026. La Albiceleste perdía 2-0 ante Egipto hasta los 78 minutos, pero logró una remontada increíble en el cierre del encuentro. Cristian Romero marcó el descuento, Lionel Messi empató el partido y Enzo Fernández apareció en el tiempo añadido para sellar el 3-2 definitivo.



Además de avanzar a los cuartos de final, el triunfo tuvo un valor especial porque significó la primera vez que Argentina ganó un partido de Mundial después de ir perdiendo al descanso.

5. Argentina-Brasil (1990): el pase de Maradona y el gol de Caniggia

Soccer - World Cup - Argentina v Brazil | Ross Kinnaird - EMPICS/GettyImages

Argentina llegó golpeada al Mundial de Italia, pero en octavos protagonizó una de las mayores hazañas de su historia. Brasil dominó casi todo el encuentro pero, falta de diez minutos, Diego Maradona inventó una asistencia imposible y Claudio Caniggia dejó en el camino al arquero para eliminar al clásico rival.

4. Argentina-Alemania (1986): la segunda estrella mundial

Soccer World Cup Final 1986: Argentina vs Germany | picture alliance/GettyImages

La final del Mundial de México tuvo un cierre dramático. Argentina llegó a estar 2-0 arriba, Alemania reaccionó y empató el partido, pero Jorge Burruchaga apareció tras una asistencia brillante de Maradona para marcar el 3-2 definitivo.



La Albiceleste consiguió su segunda Copa del Mundo y Maradona alcanzó la consagración máxima de su carrera.

3. Argentina-Inglaterra (1986): la obra maestra de Maradona

TOPSHOT-WORLD CUP-1986-ARG-ENG | STAFF/GettyImages

El duelo de cuartos de final ante Inglaterra fue mucho más que un partido. Cuatro años después de la Guerra de Malvinas, Argentina enfrentó a su histórico rival en un escenario mundial.



Maradona marcó dos goles que quedaron en la historia: la polémica “Mano de Dios” y el considerado “Gol del Siglo”, una corrida inolvidable que dejó atrás a varios jugadores ingleses.

2. Argentina-Países Bajos (1978): la primera Copa del Mundo

Soccer World Cup 1978: Argentina vs. The Netherlands 3:1 | picture alliance/GettyImages

En la Copa del Mundo disputadada en casa, Argentina logró su primer título mundial al vencer a Países Bajos por 3-1 en tiempo suplementario.



Mario Kempes fue la gran figura al marcar dos goles en una final que paralizó al país y quedó como una de las imágenes más emblemáticas del fútbol argentino.

1. Argentina-Francia (2022): la final más emocionante de todas

Argentina v France: Final - FIFA World Cup Qatar 2022 | Matthias Hangst/GettyImages

La final de Qatar 2022 tuvo todos los ingredientes de una película. Argentina ganaba 2-0 gracias a Messi y Ángel Di María, pero Francia reaccionó con dos goles de Kylian Mbappé en apenas minutos.



En el tiempo extra, Messi volvió a poner arriba a la Albiceleste, aunque Mbappé volvió a empatar desde el tiro penal. Después del complemento, en la tanda decisiva, Emiliano Martínez atajó un remate clave y Gonzalo Montiel convirtió el penal que entregó la tercera estrella y le dio la consagración definitiva a Lionel Messi.