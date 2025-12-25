Los mejores partidos para ver durante las fiestas de fin de año

Termina el 2025 y se inicia el 2026. Pero el fútbol sigue siempre.

El fútbol europeo es una de las grandes atracciones de fin de año, ya que la competencia en varias de las principales no se detiene. La Premier League, quizás la liga más respetada del continente, es una de las que más actividad ofrecerá entre navidad y año nuevo.

Vale explicar que tanto el 24 como el 25 de diciembre, en plena Nochevieja y Navidad no habrá fútbol en Europa, sino que, por ejemplo, se jugarán algunos partidos de la Copa Africana de Naciones y la Saudí Pro League, respectivamente.

Como siempre, la mayoría de los partidos serán de la Premier League, ya que por ejemplo, LaLiga, recién regresa el 3 y 4 de enero del 2026.

A continuación, los seis mejores partidos para ver en las fiestas navideñas y de fin de año e inicio del 2026:

1. Manchester United - Newcastle

Manchester United v Bournemouth - Premier League | James Gill - Danehouse/GettyImages

El histórico y característico 'Boxing Day' pero que solo tendrá un partido. El Manchester United perdió un solo partido en los últimos dos meses por Premier League y tanto ellos como su rival de turno, las Urracas, están peleando por ingresar a una competencia europea la próxima temporada.

Viernes 26 de diciembre - jornada 18 de la Premier League - (15hs EEUU, 14hs MEX, 21hs ESP)

2. Nottingham Forest - Manchester City

Manchester City v Leeds United - Premier League | Visionhaus/GettyImages

El Manchester City de Pep Guardiola quiere ganar para seguir bien cerca del líder, el Arsenal, ante un Leeds que lucha por no descender.

Sábado 27 de diciembre - jornada 18 de la Premier League - (07:30hs EEUU, 06:30hs MEX y 13:30 ESP)

3. Arsenal - Aston Villa

FBL-ENG-PR-ASTON VILLA-ARSENAL | JUSTIN TALLIS/GettyImages

Hace solo un par de jornadas, el Aston Villa le ganó al equipo de Arteta, que tiene rápida revancha ante su rival, que está a una peligrosa distancia pensando en seguirle el ritmo al líder y pelear la Premier hasta el final.

Martes 30 de diciembre - jornada 19 de la Premier League - (15:15hs EEUU, 14:15hs MEX, 21:15hs ESP)

4. Espanyol - FC Barcelona

FC Barcelona v CA Osasuna - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

El super-líder de LaLiga, el FC Barcelona de Hansi Flick, buscará seguir con su buena racha y tendrá el clásico de la ciudad en el Olympic de Montjuic. Muy distinto a otras ocasiones, los Periquitos están peleando arriba y por ahora clasificándose a la Europa League, en una gran campaña después de mucho tiempo, por lo que podría ser un partido muy complejo.

Sábado 3 de enero - jornada 18 de LaLiga - (15:00hs EEUU, 14:00hs MEX, 21:00hs ESP)

5. Real Madrid - Betis

FBL-ESP-LIGA-BETIS-REAL MADRID | CRISTINA QUICLER/GettyImages

Al igual que para el FC Barcelona el día anterior, el Real Madrid jugará su último partido previo a disputar la Supercopa de España ante el Betis, que está teniendo otra muy buena temporada, parecida a las últimas, a tal punto que está clasificándose a Conference League, al menos por el momento. Por su parte, los dirigidos por Xabi Alonso querrán llegar con el ánimo en alza al torneo que disputará en Riad junto al Barsa, el Athletic Club y el Atlético de Madrid.

Domingo 4 de enero - jornada 18 de LaLiga - (10:15hs EEUU, 09:15hs MEX, 16:15hs ESP)

6. Manchester City - Chelsea

Chelsea FC v Manchester City - Premier League | Robin Jones/GettyImages

En uno de los mejores partidos que puede ofrecer la liga inglesa por el momento, dos de los equipos con mayor puntaje y volumen de juego como el City y el Chelsea, se enfrentarán en el Etihad Stadium con la intención de ganar para seguir de cerca al líder, el Arsenal.

Domingo 4 de enero - jornada 20 de la Premier League - (12:30hs EEUU, 11:30hs MEX, 18:30hs ESP)

