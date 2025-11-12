Los mejores porteros en la historia de las Chivas - rankeados

Durante muchos lapsos de la historia del futbol mexicano, las Chivas de Guadalajara han ostentado el tener arqueros de gran prestigio, calidad y jerarquía. Hoy por hoy Raúl Rangel es seleccionado nacional y posiblemente esté en el próximo Mundial 2026 de la FIFA y será ahí donde comience a escribir su historia como un jugador de época en el Rebaño Sagrado.

No obstante, vale la pena recordar que durante décadas el Guadalajara ha nutrido a este país de guardametas ganadores de títulos, creadores de hazañas que los seguidores rojiblancos nunca olvidarán y que han hecho aún más grande la historia de uno de los mejores equipos del balompié mexicano.

Aquí te dejamos un ranking con los siete porteros del chiverío que ganaron lo que se propusieron o que llegaron al club sin grandes aspavientos, para después convertirse en figuras.

7. Gilberto 'Coco' Rodríguez

Gilberto "el coco" Rodríguez cumple hoy 77 años. Fue portero de Chivas en las décadas 60s y 70s, en este club fue Campeón de Liga (2), Campeón de Campeones (2) y de Copa.

Como dato adicional es tio de Jesús Corona.

Información: wikipedia.#MemoriaFutbolera pic.twitter.com/roI5eoT92Y — Archivo Futbolero (@ArchivoFutboler) May 6, 2020

Este hombre es poco recordado ya que siempre estuvo bajo las sombras del 'Cuate' Calderón, pero fue un arquero que obtuvo dos campeonatos de Liga, dos Campeón de Campeones y una Copa. Cuando tenía minutos, era un hombre que intimidaba a sus rivales con su gran presencia física.

6. Martín 'Pulpo' Zúñiga

Kansas City Wizards v Club Deportivo Chivas USA | Stephen Dunn/GettyImages

La historia del 'Pulpo' nos habla de un título ganado de manera contundente, ya que derrotaron a Toros Neza siete goles por dos en el Verano 97, además de un año más tarde llegó a otra final, en esa ocasión frente al Necaxa, la cual desafortunadamente para la causa tapatía, la perdieron por un global de dos por cero.

5. Oswaldo Sánchez

Jam Media Mexican Football Archive | Jam Media/GettyImages

Lo que le dio Oswaldo al chiverío no es poca cosa, si bien su historia en la institución no terminó como todos esperaban, le devolvió la gloria al equipo. Fue solamente campeón en una ocasión, pero se podría decir que es uno de los últimos ídolos. Así mismo brilló en Selección Mexicana con su imponente forma de atajar. Es uno de los arqueros mexicanos más completos de la historia.

4. Javier 'Zully' Ledesma

7️⃣ Datos de Javier 'Zully', un talento bajo los tres postes que hoy celebramos su cumpleaños 🎂 🥅 🧤

El 'Zully' fue un arquero que revolucionó su posición en aquel momento, fue de los primeros arqueros en salir con los pies jugando y en tener buen control del esférico. Debutó en la temporada 1979-80 y fue pieza clave para la obtención de la novena estrella rojiblanca. Curiosamente su anhelo era meter goles, jugaba como mediocampista, pero terminó siendo un arquero de época.

3. Rodolfo Cota

Chivas v Pumas UNAM - Torneo Clausura 2017 Liga MX | Refugio Ruiz/GettyImages

La historia reciente de las Chivas nos habla de un equipo comandado por Matías Almeyda en donde un jugador como Rodolfo Cota brilló con luz propia. Llegó de préstamo del Puebla con pocos reflectores y fue con esa plantilla que pudo salir campeón de Liga, Copa, Supercopa y Concachampions.

2. Ignacio 'Cuate' Calderón

¡ A R Q U E R A Z O ! 🌟 🧤🧤

¿Cómo se vivió el Mundial de #México1970 desde nuestra 🥅?



¡ A R Q U E R A Z O ! 🌟 🧤🧤

¿Cómo se vivió el Mundial de #México1970 desde nuestra 🥅?

¡El "Cuate" Calderón se los cuenta! 😯 🏆

El 'Cuate' siempre será recordado por haber jugado en los tres clubes de Jalisco, pero en donde logró consagrar su carrera fue en Chivas, donde logró tres campeonatos de Liga y algunas copas más que hoy pueden ser presumidas en las vitrinas rojiblancas, además, ha dicho en reiteradas ocasiones, que siempre supo que sería el sucesor del 'Tubo' Gómez.

1. Jaime 'Tubo' Gómez

Durante la afamada época del Campeonísimo, el 'Tubo' era el encargado de salvaguardar la valla rojiblanca. Ganó trece títulos con el Guadalajara y es por eso que es considerado el mejor portero de la institución. Es recordado por haberse sentado a leer pegado al poste en un Clásico Tapatío frente al Atlas en 1955.