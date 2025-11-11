Los mejores porteros en la historia del Arsenal - rankeados

El Arsenal FC es un club histórico y de los mejores de la Premier League, a lo largo de su historia han tenido a grandes futbolistas y en cuanto a la posición de portero han habido cientos de grandes jugadores, sin embargo, basado en impacto, títulos, longevidad, estadísticas y reconocimiento histórico.

A continuación, te mencionamos a 11 de los mejores en la historia de los Gunners haciendo un consenso de las característica antes mencionadas.

11. Aaron Ramsdale 2021-2024

Aaron Ramsdale | Marc Atkins/GettyImages

Llegó al cuadro gunner en 2021 procedente del Sheffield United y estuvo poco más de dos campañas en el club.



Fue segundo en la Bota de Oro de la Premier League 2021-22 (18 porterías imbatidas). Disputó 89 partidos y recibió menos de 100 goles. Actualmente es portero del Newcastle United.

10. George Swindin 1947–1959

14 April 1936: George Swindin signed by George Allison for £4000 from Bradford City



He won the league with Arsenal in 1938, 1948 and 1953 and subsequently went on to be Arsenal’s manager.@Arsenal pic.twitter.com/VXoZ1u0ITt — The N5 History (@TheN5News) April 14, 2025

Su etapa en el Arsenal se caracterizó inicialmente por actuaciones nerviosas e irregulares. Sin embargo, jugó 17 partidos de liga en la temporada 1937-38, más que cualquiera de sus compañeros en el arco.



En más de una década disputó 297 partidos y pudo conquistar una Premier League y una FA Cup siendo líder y capitán. A pesar de tener buenos momentos nunca fue seleccionado inglés.

9. John Lukic 1983–1990, 1996–2001

Jovan "John" Lukic.



298 starts for Arsenal & 3 trophies. pic.twitter.com/l3S8asLTr2 — Serbian Football (@SerbianFooty) January 10, 2023

Jugó como portero desde 1978 hasta 2001 y desarrolló toda su carrera profesional en el Leeds United y el Arsenal.



Disputó 352 encuentros (en dos etapas con los gunners), además, ganó dos Premier League 1989, 1998, una Copa de la Liga, FA Cup y una Recopa.

8. Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny | Clive Mason/GettyImages

El guardameta polaco en 2006 se marchó a Londres e ingresó en el programa de futbolistas juveniles del Arsenal de Inglaterra. Con 18 años, fue convocado en el equipo de las reservas para la temporada 2008-09, y pudo entrenar con la primera plantilla en algunas ocasiones. Desafortunadamente en 2008, se fracturó ambos antebrazos y estuvo fuera de la concentración por cinco meses para después ser cedido al Brentford.



Tras su cesión, se mantuvo como tercer portero del Arsenal y tuvo más oportunidades con el primer equipo a partir de 2010 y hasta el 2015. Disputó 181 partidos logrando 70 puertas imbatidas. Fue guante de oro en la Premier League en 2014. Ganó una Community Shield y dos FA Cup.

7. Frank Moss 1928–1937

🔴⚪️ | 📅 ON THIS DAY: Moss plays final game for Arsenal (1936)



On 8 February 1936, former Arsenal goalkeeper Frank Moss played his final match for the club. Moss made 143 appearances for the Gunners (1931-1937) and was an English international 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🔥 #AFC #COYG pic.twitter.com/x0nUiXwNms — Punch Drunk Arsenal (@PunchDrunkAFC) February 8, 2023

Debutó en el Preston North End en 1928. Tras un año y 24 partidos con el Preston, fichó por el Oldham Athletic (como suplente del portero titular de Inglaterra, Jack Hacking). Jugó 29 partidos de liga en una temporada y media, antes de fichar por el Arsenal en noviembre de 1931.



En el cuadro londinense fue clave del Arsenal de Herbert Chapman donde disputó 294 partidos, además, ganó tres Premier League de manera consecutiva. Desafortunadamente tuvo un retiro prematuro a los 28 años por una lesión.

6. Jack Kelsey 1951–1963

This morning we honour legendary #Arsenal goalkeeper Jack Kelsey who would have celebrated his 85th birthday today pic.twitter.com/0FCksS7qwh — Arsenal (@Arsenal) November 19, 2014

Fue descubierto mientras jugaba en su equipo local, el Winch Wen, que entonces militaba en la Liga de Swansea y Distrito, el Arsenal ya contaba con un portero titular consolidado en ese momento, George Swindin, por lo que Kelsey no tuvo más remedio que esperar su oportunidad para jugar con el primer equipo.



Tras dos años en el equipo reserva, Kelsey debutó con el primer equipo contra en 1951, después de que Swindin se lesionara.



Reconocido como el gran portero de los años 50's, fue internacional con Gales y con el club jugó más de 10 años y disputó 352 partidos logrando un subcampeonato de Premier League.

5. Petr Čech 2015–2019

Petr Čech | Shaun Botterill/GettyImages

Čech firmó por el rival de Chelsea, Arsenal, un contrato por cuatro años. La partida de Wojciech Szczęsny a préstamo a la Roma puso a Čech como primera elección en el equipo por encima de David Ospina.



El histórico guardameta checo con su icónico casco salió del Chelsea para retirarse en el Arsenal, donde pasó los últimos cuatro años de su carrera. Disputó 129 partidos y tuvo 50 porterías imbatidas. Jugó una final de FA Cup 2017 ante Chelsea.

4. Bob Wilson 1963–1974

A true Arsenal legend ❤️



Happy birthday, Bob Wilson 🎈 pic.twitter.com/TyleHoAtfL — Arsenal (@Arsenal) October 30, 2025

En 1963, el Arsenal se hizo con sus d hizo su debut contra el Nottingham. Sin embargo, no era el primer portero del equipo, sino que era el suplente de Jim Furnell. No fue hasta cuatro años después, en 1968, cuando empezó a ser elegido el primer portero del equipo hasta su retiro en 1974 a los 32 años.



Entre los años 60's y 70's jugó más de 300 partidos y conquistó el doblete de Liga y Copa en la temporada 1971. Además, es un ícono del club.

3. Pat Jennings 1977–1985

Llegó a los Gunners tras haber sido parte del Tottenham que recién había descendido y disputó 327 partidos, es recordado por su clase y longevidad bajo los tres palos. Pudo ganar una FA Cup.



A pesar de que se pensaba de que estaba en el ocaso de su carrera aún jugó ocho años. Jennings se impuso a sus compañeros por la titularidad en la portería y siguió activo mucho más tiempo.

2. Jens Lehmann 2003–2008

Jens Lehmann fue finalista de Champions League en 2005/06 | Marc Atkins/GettyImages

El portero alemán estuvo cinco años en el equipo y disputó 200 partidos, además, fue parte del histórico título de Premier League 2003/04 donde fueron invencibles, llegó a una final de Champions y ganó una FA Cup.

1. David Seaman 1990–2003

David Seaman es la máxima leyenda del arco del Arsenal | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

En su primera temporada como portero de los gunners, Seaman recibió solo 18 goles en 38 partidos jugados, lo que le valió en 1992 la convocatoria del entrenador de la selección inglesa, Graham Taylor, para jugar la Eurocopa.



La mayoría de los aficionados del Arsenal coinciden en que el histórico guardameta inglés es el mejor guardameta que ha protegido su portería. Estuvo en el equipo 13 años y disputó 564 partidos ganando tres Premier League, cuatro FA Cup y una Recopa.