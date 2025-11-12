Los mejores porteros en la historia del Liverpool - rankeados

El Liverpool es uno de los equipos más ganadores del fútbol inglés y su historia está llena de porteros que marcaron épocas exitosas en el club.

Los ganadores de 20 títulos de Premier League y 6 Champions League cuentan con una prolífica camada de arqueros que aún están en la memoria de sus fanáticos y en el libro de récords de los 'Reds'.

Por ello, a continuación en Sports Illustrated Fútbol desglosaremos a los 15 mejores guardametas de todos los tiempos del Liverpool.

15. Scott Carson

Scott Carson ganó una Champions con el Liverpool | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Carson formó parte del plantel que ganó la Champions League en 2005, pese a que su rol fue de suplente. Aunque no tuvo mucho participación, siempre tuvo actuaciones seguras, dándole respaldo a un equipo que a la postre tuvo éxitos importantes. Tuvo cuatro titularidades en la Premier League de la temporada 2004-05 y una en aquella histórica Liga de Campeones.

14. Chris Kirkland

Chris Kirkland fue portero del Liverpool | Sportsphoto/Allstar/GettyImages

Kirkland jugó para el Liverpool FC entre 2001 y 2006, sumando 45 partidos, 25 de los cuales fueron en la Premier League. Ganó varios títulos con los 'Reds', incluidos la Copa de la Liga de 2003, la FA Cup de 2006 y la Liga de Campeones de la UEFA de 2005 (aunque no jugó la final). Dejó su huella en el club, sobre todo en sus éxitos de principios de los 2000.

13. Arthur Riley

Riley jugó en el Liverpool de 1930 a 1939, sumando 338 partidos con el club antes de la interrupción por la Segunda Guerra Mundial. Es una de las leyendas del equipo, pese a que fue parte de unas de las épocas más inestables a nivel de resultados en su historia, inclusive coqueteando con el descenso. Su último partido fue contra el Manchester United en la última jornada de la temporada 1938-39.

12. Charlie Ashcroft

Liverpool trio Billy Liddell, Charlie Ashcroft and Bob Paisley out for a run#LFC #Liverpool pic.twitter.com/dLLV3cAqki — Football Memories (@footballmemorys) April 13, 2016

Ashcroft fue un portero de gran consistencia en la época de entreguerras y es considerado una leyenda del club. Ashcroft es recordado por atajar un penalti lanzado por la leyenda del Preston, Tom Finney, en la jornada inaugural de la temporada 1952/53, y fue titular indiscutible hasta diciembre de 1952, cuando perdió la titularidad a manos de Russell Crossley tras una etapa desastrosa del club.

11. Sam Hardy

Sam Hardy was born on 26 August 1882 in Newbold, Chesterfield.



Liverpool FC signed him from Chesterfield in 1905 and Hardy stood between the sticks in the majority of games in the title-winning 1905-06 campaign.

He kept 63 clean sheets in 240 appearances for the Reds. pic.twitter.com/WdTOx6N670 — LFChistory.net (@LFChistory) August 26, 2025

Hardy, además de ser internacional con la selección de Inglaterra, defendió la portería del Liverpool en la mayoría de los partidos de la temporada 1905-06, en la que el equipo se proclamó campeón. Mantuvo su portería inmaculada 63 veces en 240 partidos con los 'Reds', siendo reconocido por su seguridad bajo los tres palos.

10. Simon Mignolet

Simon Mignolet fue arquero del Liverpool en su regreso a la Champions League | Matthew Ashton - AMA/GettyImages

Mignolet puede vanagloriarse de decir que ganó una Champions League con el Liverpool, siendo titular en más de 200 partidos, aunque también vio algunos encuentros como suplente. El internacional con la selección de Bélgica estuvo 6 temporadas con los 'Reds', siendo parte de esa generación que hizo que el equipo volviera a la Liga de Campeones.

9. Sander Westerveld

Sander Westerveld ganó títulos con el Liverpool | Jamie McDonald/GettyImages

Westerveld fue fundamental en la histórica temporada del "Triplete de Copas" de 2001 del Liverpool, llevándose a sus vitrinas más de un trofeo en sus tres temporadas en el club. Ganó la FA Cup de la temporada 2000-01, la Copa de la Liga de la misma temporada y la Copa UEFA. También fue partícipe de la victoria en la Supercopa de Europa de 2001 y la FA Charity Shield de esa campaña.

8. David James

David James juega con las leyendas del Liverpool | Daniel Kalisz/GettyImages

James fue el portero titular del Liverpool durante la mayoría de los años 90'. Es recordado porque mantuvo 79 porterías a cero, ganando una Copa de la Liga con el club en la temporada1994/95. Estuvo con los 'Reds' desde la temporada 1992/93 hasta la 1998/99, antes de pasar al Aston Villa. Al final disputó 277 encuentros con el equipo.

7. Tommy Lawrence

Tommy Lawrence marcó una época en el Liverpool | Getty Images/GettyImages

Lawrence defendió los colores del Liverpool de 1957 a 1971, sumando cerca de 400 partidos . Fue un portero importante de la época dorada de Bill Shankly y a pesar de su físico, su agilidad siempre fue valorada. Ganó dos ligas inglesas y una FA Cup bajo los tres palos de los 'Reds'.

6. Jerzy Dudek

Jerzy Dudek ganó una Champions League heroica | Richard Sellers/Allstar/GettyImages

Dudek es recordado entre los fanáticos del Liverpool por ser una de las figuras del llamado "Milagro de Estambul" (Champions League de 2005) por sus paradas y actuación en los penales. De 2001 a 2007 ganó la Liga de Campeones antes mencionada, una FA Cup y dos Copas de la Liga, siendo vital para los 'Reds' de una época exitosa. En su primera temporada con el Liverpool, mantuvo su portería a cero en 27 partidos de 49 entre todas las competiciones.

5. Elisha Scott

Elisha Scott es una leyenda del Liverpool | Topical Press Agency/GettyImages

Scott es considerado una leyenda de la primera mitad del siglo XX y el jugador con más años en el Liverpool (22 temporadas). De 1912 a 1934 sumó 468 partidos, ganando dos ligas con los 'Reds'. También tuvo 31 juegos como internacional de la selección de Irlanda. Debutó con el Liverpool el 1 de enero de 1913 y jugó su último partido con el Belfast Celtic en 1936 a la edad de 42 años.

4. Pepe Reina

Pepe Reina está en la historia del Liverpool | Mike Hewitt/GettyImages

Reina jugó en el Liverpool desde 2005 a 2013, acumulando 394 partidos y revolucionando la posición en el club por su buen manejo del balón con los pies. Es recordado por ser el ganador de 3 Guantes de Oro consecutivos (récord del club) y llevar a sus vitrinas de éxitos un título de la FA Cup, una Community Shield, una Copa de la Liga y una Supercopa de Europa.

3. Alisson Becker

Alisson Becker es el actual arquero del Liverpool | YAGIZ GURTUG/GettyImages

Becker es el actual portero del Liverpool y es uno de los pilares de la época exitosa actual del club. Es ganador de dos Guantes de Oro en la Premier League (2019 y 2022) y en su currículum figuran un título de la Premier League, una Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una FA Cup, y dos Copas de la Liga. Es un seguro bajo el arco y hasta se ha hecho importante en el ataque con sus pases largos precisos.

2. Bruce Grobbelaar

Bruce Grobbelaar es una leyenda de los 'Reds' | Shaun Botterill/GettyImages

Grobbelaar es considerado una de las leyendas más grandes de la portería del Liverpool por su longevidad y los títulos que consiguió de 1981 a 1994. Sumó 628 partidos con los 'Reds' y fue capaz de ayudar a conseguir los campeonatos de seis Ligas, tres FA Cup, tres Copas de la Liga y una Copa de Europa. También logró 5 FA Charity Shield y una Supercopa de la Liga en 1986.

1. Ray Clemence

Ray Clemence es el mejor portero en la historia del Liverpool | Getty Images/GettyImages

Clemence es considerado el mejor portero en la historia del Liverpool por el récord de 665 partidos con el club y sus 12 campeonatos. Fue el arquero del equipo en la consecución de cinco títulos de Liga, tres Copas de Europa, una FA Cup, dos Copas UEFA y una Supercopa de Europa. Su última aparición con el Liverpool fue en la victoriosa final de la Copa de Europa de 1981.