Los mejores porteros en la historia del Monterrey - rankeados

A lo largo de las décadas, Rayados de Monterrey ha contado con porteros que marcaron época, desde los pioneros que lograron el primer ascenso hasta los ídolos que levantaron títulos nacionales e internacionales.

Cada uno dejó su sello bajo los tres palos, aportando seguridad, carácter y momentos imborrables para la afición. A continuación, repasamos a los diez guardametas más destacados en la historia del club regiomontano, figuras que ayudaron a construir la identidad y grandeza de Monterrey.

10. José Cruz Martínez

Primer guardameta campeón con el club. Fue titular en la temporada 1955-56, cuando Rayados conquistó el título de Segunda División. “El Potrillo” formó parte del equipo que le dio a la ciudad de Monterrey su primer campeonato profesional y el ansiado ascenso.

9. Christian Martínez

Canterano del América que se consolidó en Rayados entre 2004 y 2009, disputando más de cien partidos. Llegó a dos finales de liga, aunque perdió ambas: ante Pumas en el Apertura 2004 y contra Toluca en el Apertura 2005. Representó a México en el Mundial Sub-20 y los Juegos Panamericanos de 1999.

8. Jesús Contreras

De la colección "goles más raros" este que anoto Jesús "wama" Contreras portero de #Rayados al Ángeles de Puebla en 1985.

“El Wama” fue el primer portero campeón de liga en la máxima categoría. Surgió de las fuerzas básicas y fue clave para conquistar el título del México 86. Incluso marcó un gol de portería a portería frente al Ángeles del Puebla. En la final jugó lesionado, con costillas lastimadas, pero mantuvo su arco en cero antes de ceder el puesto a Tirzo Carpizo.

7. Humberto Gama



“El Colorado” llegó procedente del América para competir con José Cruz Martínez. Debutó en 1956-57 y permaneció hasta 1960-61. Gracias a sus reflejos fue apodado “El Resorte Rojo” y ayudó al equipo a conseguir su segundo título de Segunda División y el ascenso en 1959-60.

6. Ricardo Martínez

Comenzó su carrera en Puebla y pasó por varios clubes antes de llegar a Rayados en 1999, solicitado por Daniel Passarella. Aunque estaba en el final de su trayectoria, fue importante para obtener el título del Clausura 2003, destacando en la final ante Morelia. También fue campeón de la Copa Oro con México en 1998.

5. Marcelo Barovero

“El Trapito” ya tenía gran trayectoria con River Plate y Necaxa antes de llegar a Monterrey en 2018. Con Rayados fue pieza fundamental para ganar la Concachampions 2019, la Copa MX 2020 y el Apertura 2019, consolidándose como uno de los arqueros más confiables de la última década.

4. Gustavo Moriconi



Formado en Atlético Independiente, llegó a México en 1989 para defender los colores de Monterrey durante dos años. Aunque su paso fue breve, los aficionados más veteranos aún recuerdan su talento bajo el apodo de “Manos Mágicas”.

3. Rubén Ruiz

Clásico 43 | La Bomba Ruiz Díaz.

El portero paraguayo arribó en 1992 y rápidamente se convirtió en figura. Fue campeón de la Recopa CONCACAF 1993 ante Luis Ángel Firpo, destacando por sus reflejos. Entre 1992 y 1998 se consolidó como uno de los grandes ídolos en la historia del club.

2. José Ledezma



“El Chango” defendió el arco regiomontano en los años 70, convirtiéndose en referente del equipo. Dirigido por Ignacio “Gallo” Jáuregui, fue convocado en varias ocasiones a la selección mexicana y posteriormente fungió como técnico de Rayados en los 80.

1. Jonathan Orozco

Reconocido como uno de los grandes símbolos modernos del club. “Spider-Man” vivió la época dorada de Rayados bajo el mando de Víctor Manuel Vucetich, conquistando dos títulos de liga, una InterLiga y tres Ligas de Campeones de CONCACAF. Debutó en 2005 y permaneció hasta 2016, acumulando más de 350 partidos y participación con la selección nacional. Tras su salida, el club tardó en encontrar un reemplazo de su nivel.