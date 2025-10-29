Los mejores porteros en la historia del Real Madrid - rankeados

Cuando se habla de guardametas en el Real Madrid, rápidamente los aficionados mencionan a Iker Casillas como el mejor arquero en la historia de la institución blanca. Formado en el club, el nacido en Móstoles inició su carrera profesional en el año 1999.

Se mantuvo en el equipo hasta 2015 y luego se retiró como jugador del FC Porto, de Portugal, cerrando una carrera impecable, en la que ganó múltiples trofeos y se consagró como uno de los mejores defensores del arco del mundo.

Sin embargo, en el Real Madrid han pasado muchos guardametas emblemáticos, que también tienen un puesto en el corazón de los aficionados merengues. En Sports Illustrated Fútbol repasamos los 15 mejores guardametas en la historia del club.

15. Santiago Cañizares

Cañizares comenzó su carrera con el Real Madrid | Alex Livesey/GettyImages

Aunque tuvo una corta etapa en el club, se destacó en la institución desde las categorías menores, para después marcharse al Valencia CF, donde fue figura emblemática de esa institución. Ganó una Liga y una Supercopa de España con el Madrid. Jugó en el primer equipo desde 1994 hasta 1998 y luego también formó parte de la selección española.

14. Agustín

En la época de los 80 fue arquero del Real Madrid, alternándose en la titularidad con otros guardametas, pero dejando su sello de seguridad y lealtad al club. Era un arquero muy alto, de 1.92 metros de estatura, que se caracterizaba por salir muy bien en la pelota parada.

13. José Bañón

El Madrid conquistó la Copa del Rey del 47 | Keystone/GettyImages

Fue uno de los primeros guardametas que se asentó en la posición para el Real Madrid. Estuvo desde 1943 hasta 1949 en la posición de arquero titular del conjunto merengue y ganó la Copa del Rey del 47, siendo figura en esa conquista. Sus atajadas todavía son recordadas por algunos de los aficionados más longevos del equipo blanco.

12. César Sánchez

Sánchez es parte del equipo de leyendas del Real Madrid | Marc Atkins/GettyImages

Entre el 2000 y 2005, César Sánchez se encargó de competir con Iker Casillas por la posición de guardameta. Siempre que le daban la oportunidad, rendía debajo de los tres palos. De hecho, fue el arquero titular en aquella conquista de la Champions League del 2002. Seguro, responsable y buen compañero, Sánchez dejó su marca en el club.

11. Agustín Rodríguez

Siempre a la sombra de Buyo, Rodríguez estuvo por 10 años en la institución, desde 1980 hasta 1990, siendo clave en los momentos en los que pudo jugar. Conquistó una Copa de la UEFA, 4 Ligas, 2 Copas del Rey, 1 Copa de la Liga y 3 Supercopas de España.

10. Antonio Betancort

Estuvo en dos etapas en el Real Madrid, entre 1961-1962 y 1963-1971. Ganó la sexta Copa de Europa para el equipo blanco y demostraba seguridad y solvencia cada vez que le tocaba atajar. Ganó también 6 campeonatos de LaLiga.

9. Bodo Illgner

Real Madrid v Barcelona Bodo Illgner of Real Madrid | Clive Mason/GettyImages

A finales de los 90, el arquero alemán Bodo Illgner era el dueño del arco del Real Madrid. Sus atajadas impresionantes y su don de liderazgo le llevaron a ocupar la portería desde 1996 hasta 2001, cuando ya perdió el puesto ante un Iker Casillas que venía sonando desde las inferiores.

8. Mariano García Remón

Mariano García Remón luego fue entrenador del Real Madrid | JAVIER SORIANO/GettyImages

Le apodaban "El Gato de Odesa", después de una gran actuación que tuvo en Copa de Europa. Se mantuvo en el club por muchos años, desde 1971 hasta 1986. Compartió la posición con Miguel Ángel y conquistó 7 Ligas, 4 Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga.

7. Juanito Alonso

Alonso fue parte de un equipo histórico del Real Madrid | -/GettyImages

Alonso estuvo en el equipo desde 1949 hasta 1960, siendo el arquero de una de las épocas más doradas del conjunto merengue. Consiguió 4 Copas de Europa, 4 Ligas y 2 Copas Latinas.

6. Keylor Navas

Navas conquistó tres Champions con el Madrid | Power Sport Images/GettyImages

El nacido en Costa Rica jugó desde 2014 hasta 2019, siendo figura clave de una de las épocas más exitosas del club merengue. Sus atajadas hicieron que el equipo ganara 1 Liga, 3 Ligas de Campeones, 1 Supercopa de España, 4 Mundiales de Clubes y 3 Supercopas de Europa. Los aficionados le tienen un cariño especial por su influencia en las conquistas europeas.

5. Miguel Ángel González

Desde 1968 hasta 1986 estuvo defendiendo el arco del Real Madrid. Ha sido quizás el arquero que más tiempo ha estado en la posición dentro del club. Aunque no pudo ganar la Champions, conquistó 8 Ligas, 5 Copas del Rey, 2 Copas de la UEFA y 1 Copa de la Liga.

4. Paco Buyo

Buyo ahora es analista de televisión y radio | Pablo Blazquez Dominguez/GettyImages

Defendió el arco del Real Madrid desde 1986 hasta 1997, siendo uno de los arqueros más queridos por la afición. Ganó 6 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Conquistó el campeonato de España en cinco ocasiones, pero no pudo ganar la Champions.

3. Thibaut Courtois

Thibaut Courtois sigue en un gran momento | Mateo Villalba/GettyImages

El arquero belga ha estado en una época memorable en el club, conquistando 3 Ligas, 2 Ligas de Campeones, 1 Copa del Rey, 3 Supercopas de España, 2 Mundiales de Clubes y 2 Supercopas de Europa. Llegó proveniente del Atlético de Madrid y desde entonces se ha convertido en uno de los mejores arqueros del mundo.

2. Ricardo Zamora

Más allá de ser figura del Real Madrid, es leyenda del fútbol español. De hecho el trofeo al mejor guardameta de cada temporada lleva su nombre, por todo lo que significó y el legado que dejó en el balompié. Ganó 2 Ligas y 2 Copas del Rey con la institución.

1. Iker Casillas

Casillas fue campeón del Mundo con España | Laurence Griffiths/GettyImages

Casillas no solo es considerado como el mejor arquero en la historia del Real Madrid, sino en el fútbol español en general. La afición siempre guarda un gran recuerdo del madrileño. Con el equipo blanco conquistó 3 Ligas de Campeones, 5 Ligas, 2 Copas del Rey, 4 Supercopas de España, 2 Copas Intercontinentales, 1 Mundial de Clubes y 1 Supercopa de Europa.