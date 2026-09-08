Julián Quiñones está nominado al Balón de Oro 2026. El delantero se convertirá entonces en el sexto jugador de la selección mexicana en tener dicha distinción. El listado queda definido de la siguiente forma:

1. Guillermo Ochoa

Mexican national team goalkeeper Guiller | LUIS ACOSTA/GettyImages

En el 2007, recién con 22 años, Ochoa se convirtió en el primer mexicano incluido entre los 30 finalistas del Balón de Oro. Sus extraordinarias actuaciones con América y su consolidación en la selección mexicana llamaron la atención internacional. Terminó en el puesto 30 de la votación, recibiendo un pnto.

2. Rafael Márquez

Soccer - UEFA Champions League - Group E - Barcelona v Olympique Lyonnais - Camp Nou | Barrington Coombs - EMPICS/GettyImages

En 2010, apareció entre los candidatos después de completar una etapa histórica con el Barcelona. Para entonces ya había conquistado prácticamente todo en Europa, incluyendo dos Champions League y cuatro títulos de LaLiga. Además, capitaneó nuevamente a la selección mexicana durante el Mundial de Sudáfrica 2010 antes de marcharse al New York Red Bulls.

3. Javier Hernández

FBL-ENG-PR-WEST-BROM-MAN-UTD | IAN KINGTON/GettyImages

El golpe de ‘Chicharito’ en Europa fue prácticamente inmediato. Durante su primera temporada con Manchester United marcó 20 goles entre todas las competiciones, conquistó la Premier League y disputó la final de Champions League ante Barcelona. Su espectacular irrupción lo colocó entre los futbolistas considerados para el Balón de Oro, en el 2011.

4. Andrés Guardado

Mexico v Jamaica: Final - 2015 CONCACAF Gold Cup | Patrick Smith/GettyImages

Andrés vivió la plenitud de su carrera durante 2015. Convertido en referente del PSV Eindhoven, conquistó la Eredivisie y recibió enormes reconocimientos por su rendimiento en Países Bajos. Paralelamente, fue pieza fundamental de la selección mexicana que conquistó la Copa Oro de aquel año, no por nada fue denominado MVP del torneo.

5. Giovani dos Santos

Adelaide v Villarreal CF | Daniel Kalisz/GettyImages

El mayor de los hermanos compartió presencia mexicana con Guardado en la relación de candidatos de 2015. El atacante venía de una gran etapa con Villarreal antes de trasladarse a LA Galaxy durante aquel verano. Su talento, trayectoria europea y peso dentro de la selección mexicana lo llevaron a aparecer entre los futbolistas considerados para el galardón.

6. Julián Quiñones

Mexico Portraits - FIFA World Cup 2026 | Hector Vivas - FIFA/GettyImages

Campeón de goleo de la Saudí Pro League y máximo goleador de la selección mexicana en el mundial de 2026 con cuatro goles, colocan a Julián Quiñones como uno de los 30 mejores futbolistas del planeta en el año en curso, cerrando así hasta el día de hoy, el listado de jugadores nacionales candidatos al Balón de Oro.

También hacer una mención especial a Scarlett Camberos. La mexicana se convierte en la primera mujer de dicha nacionalidad en entrar a esta selecta terna.