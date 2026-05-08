Los motivos de la pelea entre Valverde y Tchouaméni

Esta semana, el Real Madrid se vio sacudido por la noticia de que Federico Valverde tuvo que ser hospitalizado tras una pelea en un entrenamiento con su compañero Aurélien Tchouaméni. En medio de una temporada profundamente frustrante, marcada por incidentes extradeportivos, estas sensacionales noticias representan un nuevo punto bajo para el Merengue, que se encamina a dos temporadas consecutivas sin un título importante.

Este artículo fue publicado originalmente en SI FC

El jueves, se difundió que los dos centrocampistas protagonizaron una acalorada discusión en el vestuario durante el entrenamiento en Valdebebas, en la que el uruguayo se golpeó la cabeza contra una mesa.

El Real Madrid anunció la apertura de un expediente disciplinario contra ambos jugadores, además de confirmar que Valverde sufrió una lesión cerebral. Según algunos informes, el uruguayo quedó inconsciente durante el incidente y necesitó puntos de sutura para cerrar la herida.

Rcd Espanyol V Real Madrid C.f. - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Su estado no se considera grave, y Valverde publicó un extenso comunicado en Instagram, intentando calmar la polémica que había incendiado las redes sociales: “Durante la discusión, golpeé accidentalmente una mesa, causándome un pequeño corte en la frente que me obligó a acudir al hospital por protocolo. En ningún momento mi compañero me golpeó, ni yo a él, aunque entiendo que para ustedes sea más fácil creer que intercambiamos golpes o que fue intencional, pero eso no sucedió".

“Lo siento. Lo siento de todo corazón porque la situación me duele, el momento que estamos viviendo me duele. El Real Madrid es una de las cosas más importantes de mi vida y no puedo ser indiferente. Lo que pasó es la acumulación de muchas cosas que resultaron en una pelea sin sentido que daña mi imagen”, cerró.

En su publicación, Valverde describió el incidente como “una acumulación de cosas que terminaron en una pelea sin sentido”. Esto refiere a que el altercado del jueves fue el segundo en dos días en que Valverde y Tchouaméni se enzarzaron en una pelea en el campo de entrenamiento, tras los informes del miércoles que indicaban que ambos tuvieron que ser separados durante otra sesión tensa.

Estos incidentes marcan el punto álgido de las tensiones entre ambos, que se han estado gestando durante varios meses. Según Onda Cero, el internacional uruguayo realizó “alrededor de tres entradas” a su par francés durante la sesión, aparentemente con la intención de “causarle daño”. Por su parte, MARCA afirma que el uruguayo se negó a estrechar la mano de su compañero al llegar el jueves, tras el enfrentamiento del día anterior.

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Mientras tanto, El País asegura que Valverde ha estado descontento desde el viaje del Real Madrid para enfrentarse al Kairat en la fase de grupos de la UEFA Champions League en septiembre. El Real Madrid ganó 5-0 en Kazajistán con Valverde como suplente sin jugar, aparentemente como castigo por haberse quejado a la prensa el día anterior de que "no había nacido para jugar de lateral derecho". Se dice que el subcapitán desautorizó al entonces entrenador Xabi Alonso al negarse a calentar, quedándose de pie con los brazos cruzados frente a la grada.

Valverde, que nunca fue aliado de Alonso, fue visto por muchos como uno de los instigadores de la destitución del entrenador en enero. Sin embargo, ha seguido sintiéndose limitado en la segunda mitad de una temporada decepcionante, con un equipo construido en torno a Kylian Mbappé. El diario El País señala que el mejor momento de Valverde esta temporada se produjo cuando Mbappé estaba lesionado, anotando seis goles en cinco partidos, incluyendo un hat-trick contra el Manchester City.

La disputa entre Valverde y Tchouaméni dista mucho de ser un incidente aislado en el vestuario del Real Madrid, en medio de informes de enfrentamientos que involucran a jugadores como Mbappé, Dani Carvajal, Antonio Rüdiger y Álvaro Carreras en las últimas semanas. Incluso se rumorea que varios jugadores ya no se hablan con el entrenador Álvaro Arbeloa, con la plantilla dividida y enfadada por una temporada profundamente decepcionante.

El Real Madrid en vilo

Real Madrid CF v Juventus Turin: Round Of 16 - FIFA Club World Cup 2025 | Carl Kafka/ISI Photos/GettyImages

El Real Madrid ha abierto un expediente disciplinario contra ambos jugadores, quienes podrían enfrentar sanciones tanto económicas como deportivas. Según un informe de MARCA, el incidente se considera una falta grave y Valverde y Tchouaméni podrían perder hasta el 25% de su salario durante un mes, además de una sanción interna que les impediría jugar los próximos partidos. Sin embargo, si se considera una falta muy grave, podrían ser suspendidos de sus funciones y de su salario hasta por 30 días.

Existen dudas sobre si Valverde podría ser destituido de su cargo de vice capitán. El castigo será importante para sentar un precedente sobre cómo el Madrid gestiona los disturbios durante un período de alta tensión que ha amenazado con convertirse en una guerra interna.

No se espera que ninguno de los dos jugadores forme parte de la convocatoria para El Clásico este domingo. Según Onda Cero, el Madrid no contempla la venta de ninguno de los dos jugadores cuando se reabra el mercado de fichajes este verano.

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