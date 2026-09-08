Los nominados a Mejor Entrenador del Año en el Balón de Oro 2026

La revista France Football ha dado a conocer la lista completa de nominados al premio al Entrenador del Año 2026, en el que técnicos de fútbol masculino y femenino compiten por el máximo galardón del sector.

Este artículo fue publicado originalmente por SI FC

Otorgado por primera vez en 2024, el trofeo lleva oficialmente el nombre del legendario Johan Cruyff y reconoce a aquellos cuyas tácticas superiores han dado lugar a los mayores éxitos durante la temporada anterior. Carlo Ancelotti ganó el primer premio, mientras que Luis Enrique, del París Saint-Germain, se llevó el galardón en 2025 tras conquistar la Champions League.

El técnico español vuelve a figurar en la lista de candidatos en 2026 tras haber llevado al PSG nuevamente a ser campeón de Europa, convirtiéndose así en el segundo equipo de la era posterior a la Copa de Europa en ganar el torneo dos años seguidos.

Al igual que en el premio al Club del Año, hay un hueco en la lista de finalistas para el equipo que cayó ante el PSG en la final europea, el Arsenal. Esa derrota fue la única mancha en una campaña por lo demás espectacular para el entrenador de los gunners, Mikel Arteta, quien devolvió al club la gloria de la Premier League por primera vez en 22 años.

Mikel Arteta y Luis Enrique, Arsenal FC vs Paris Saint-Germain | Jean Catuffe/GettyImages

El seleccionador de España, Luis de la Fuente, quedó tercero en la clasificación de 2024 tras el triunfo continental de su equipo aquel verano. Con La Roja arrasando en el Mundial de este año, no es de extrañar que De la Fuente vuelva a estar en la pugna.

Hay un puesto en la lista de candidatos para Unai Emery, del Aston Villa. Los Villanos ganaron la Europa League la temporada pasada y superaron todas las expectativas en la Premier League, al terminar cuartos y clasificarse para la Champions.

Por último, Vincent Kompany, del Bayern Múnich, aspira a hacerse con el premio por primera vez tras dirigir una campaña estelar con el gigante alemán, que culminó con una contundente victoria en la Bundesliga. Es el único no español en la lista de candidatos masculinos.

El premio a la Mejor Entrenador del Año en categoría femenina también se entregará por tercera vez el próximo mes, y se coronará a una nueva ganadora tras el éxito de Emma Hayes en 2024 y el triunfo de Sarina Wiegman en 2025.

Sarina Wiegman | Peter Byrne - PA Images/GettyImages

El técnico del OL Lyonnes, Jonatan Giráldez, se enfrenta a Andrée Jeglertz, del Manchester City; al exseleccionador de Japón, Nils Nielsen; a Pere Romeu, del Barcelona; y a la actual entrenadora del BK Häcken, Elena Sadiku, que comenzó la temporada en el Celtic antes de llevar al equipo sueco a la gloria en la Europa League.

Lista completa de los nominados al Premio al Mejor Entrenador en categoría masculino del año 2026

Entrenador Club Mikel Arteta Arsenal Luis de la Fuente Selección española Unai Emery Aston Villa Luis Enrique Martínez PSG Vincent Kompany Bayern Múnich

Lista completa de los nominados al Premio al Mejor Entrenador en categoría femenina del año 2026

Entrenador Club Jonatan Giráldez OL Lyonnes Andrée Jeglertz Manchester City Nils Nielsen Selección de Japón Pere Romeu Barcelona Elena Sadiku Celtic/BK Häcken

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