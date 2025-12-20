Los números de Kylian Mbappé en sus 10 años de carrera profesional

Resulta difícil creer que Kylian Mbappé tiene solamente 27 años, pero es una realidad que se concretó este 20 de diciembre en su cumpleaños. Apenas supera el cuarto de siglo de edad y ya lo ha ganado prácticamente todo, posicionándose así como un futuro ídolo de época y poseedor de récords por largo tiempo.

Las estadísticas de Mbappé a lo largo de su carrera

AS Mónaco

Manchester City FC v AS Monaco - UEFA Champions League Round of 16: First Leg | Alex Livesey - UEFA/GettyImages

Mbappé hizo su debut como profesional vistiendo la camiseta del conjunto monegasco el 2 de diciembre de 2015, en un empate en condición de visitante frente al Caen por la Ligue 1, convirtiéndose así en el debutante más joven de la historia club con 16 años y 347 días, superando nada más y nada menos que a Thierry Henry.

Su primer gol llegó el 20 de febrero de 2016 en la victoria por 3-1 frente al Troyes con 17 años y 62 días, y desde allí no paró: firmó su primer contrato profesional y logró ganar la Ligue 1 de la temporada 2016/17.

Partidos jugados Goles Asistencias Títulos 60 27 16 1

París Saint-Germain

Paris Saint-Germain v Toulouse FC - Ligue 1 Uber Eats | Jean Catuffe/GettyImages

Kiki desembarcó en el PSG para la temporada 2017/18 y su rendimiento fue colosal, colocándose en un par de años como el máximo goleador histórico del gigante francés y consiguiendo 16 títulos, todos ellos locales y con una dolorosa deuda en el plano internacional.

Partidos jugados Goles Asistencias Títulos 308 256 110 16

Real Madrid

Atalanta BC v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2024/25 League Phase MD6 | Image Photo Agency/GettyImages

El Real Madrid anunció la tan ansiada llegada de Mbappé el 3 de junio de 2024, informando que había firmado un contrato por las próximas cinco temporadas. Su impacto en la Casa Blanca fue inmediato y logró ganar dos títulos internacionales rápidamente: la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental.

Actualmente es la principal referencia ofensiva del Madrid y sus estadísticas en la temporada 2025/26 respaldan esta situación: lleva jugados 23 partidos, con 28 goles anotados y cinco asistencias brindadas.

Partidos jugados Goles Asistencias Títulos 82 72 10 2

Selección de Francia

France v Croatia - 2018 FIFA World Cup Russia Final | Michael Regan - FIFA/GettyImages

Su historia con la selección francesa es prácticamente de ensueño: jugó dos Mundiales y en los dos llegó a la final, consagrándose en Rusia 2018 y perdiendo la definición por penales frente a Argentina en 2022 a pesar de haberles anotado un hattrick. Además, ganó la UEFA Nations League en 2021. En 2026, va a Norteamérica con sed de revancha.

Partidos jugados Goles Asistencias Títulos 94 55 40 2

MÁS NOTICIAS SOBRE EL MUNDIAL 2026