Jordi Alba, uno de los mejores laterales de las últimas dos décadas, anunció oficialmente su retiro. El actual jugador del Inter Miami comunicó que colgará los botines al concluir la participación de su equipo en la temporada 2025 de la Major League Soccer (MLS).

El defensa de 36 años compartió una publicación en sus redes sociales donde rememoró momentos clave de su carrera y expresó que ha llegado el momento de despedirse de su trayectoria como futbolista profesional y abrir un nuevo capítulo en su vida.

El legendario defensor expresó su gratitud a todos los equipos que contribuyeron a su formación como futbolista, como el Atlético Centro Hospitalense, el Cornellà y el Nàstic de Tarragona. Asimismo, agradeció al Valencia por haberle brindado la oportunidad de cumplir su sueño de debutar en Primera División.







Como era de esperarse, el FC Barcelona fue el equipo al que dedicó más palabras, catalogándolo como el "club de mi vida".







El club de mi vida. El que me vio crecer de niño y me permitió alcanzar la cima de mi carrera, vivir más de una década de recuerdos inolvidables y ganar todos los títulos posibles. Jordi Alba

Alba también tuvo palabras para honrar a la selección española y a su club actual, el Inter Miami.

El lugar de Alba en el cuadro de la MLS sería tomado por el lateral español Sergio Reguilón para la temporada 2026 del futbol estadounidense.

A continuación, te presentamos los impresionantes números que deja Jordi Alba, con el objetivo de conquistar la MLS Cup 2025 con el Inter Miami antes de su retiro.







Títulos y estadísticas de Jordi Alba: así fue la trayectoria del ídolo del Barcelona y España

Inter Miami CF v New England Revolution | Rich Storry/GettyImages

Jordi Alba es uno de los futbolistas con un palmarés más destacado de la historia. El lateral formó parte de una era dorada tanto del FC Barcelona como de la selección española.







Durante casi 20 años de carrera profesional, Alba estos fueron los títulos que consiguió:

Con la selección española:

Eurocopa 2012

Liga de Naciones de la UEFA 2022/2023

Con el FC Barcelona:

Champions League (2014/2015)

Copa mundial de clubes de la FIFA (2015)

Supercopa de Europa (2015)

Seis títulos de LaLiga (2012/2013, 2014/2015, 2015/2016, 2017/2018, 2018/2019, 2022/2023)

Cinco Copas del Rey (2014/2015, 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018, 2020/2021)

Cuatro Supercopas de España (2013, 2016, 2018 y 2023)

Jordi Alba is taking a bag full of trophies with him into retirement 👏



🏆 1x EUROs

🏆 1x UEFA Nations League

🏆 1x Champions League

🏆 6x La Liga

🏆 5x Copa Del Rey

🏆 4x Supercopa de España

🏆 1x Club World Cup

🏆 1x UEFA Super Cup

🏆 1x Supporters' Shield

🏆 1x Leagues Cup pic.twitter.com/PHpTtt0hQF — ESPN FC (@ESPNFC) October 7, 2025

Con el Inter Miami:

MLS Suporters' Shield (2024)

Leagues Cup (2023)

Con el Gimnastic de Tarragona jugó 36 partidos y metió cuatro goles.

Durante su carrera, Jordi Alba disputó 110 partidos con el Valencia, donde anotó seis goles y dio ocho asistencias.

Con el FC Barcelona, jugó un total de 459 encuentros, anotó 27 goles y dio 99 pases para gol.