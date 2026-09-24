Los objetivos que quiere cumplir Cristiano Ronaldo antes de su retirada

La carrera de Cristiano Ronaldo en el fútbol profesional está llegando a su fin, aunque solamente él sabe a ciencia cierta cuánto le queda por dar. Por lo pronto, tiene 41 años y se mantiene en lo más alto del fútbol con presencia en su selección para este parón internacional y el Al-Nassr saudí, donde se consagró campeón la temporada pasada.

En la previa del duelo con Gales por la UEFA Nations League, el Bicho abrió su corazón sobre lo que siente actualmente: "No puedo ser completamente honesto... Tengo que ser políticamente correcto. Algo que suelo decir es que siempre he sido muy bien recibido, pero este fue uno de los años en los que sentí más cariño. Entiendo que hay algunos medios que intentan matarme, pero solo con una escopeta. E incluso así, esquivo la bala".

"Creo que nunca había hablado con tanta gente... Mi objetivo es doble: el gol número 1000 y ganar la Liga de Naciones. Es una nueva era y debemos felicitar el trabajo que hizo el seleccionador español a pesar de todos los ataques que recibió", recalcó Cristiano sobre sus objetivos en el corto plazo.

Cristiano va por su tercera Nations League | Alexander Hassenstein/GettyImages

"Creo que llego a la selección nacional porque marco la diferencia en mi club. Estoy disponible para lo que el entrenador necesite, ya sea para jugar, entrar como suplente o no jugar... Sé que el entrenador cuenta conmigo, y no estoy aquí por mi currículum, sino por lo que hago en mi club", fundamentó sobre su convocatoria.

Sobre el hecho de jugar en el Estádio José Alvalade, casa del Sporting de Lisboa, señaló: "Es especial porque aquí fue donde empecé a jugar al fútbol. Volver al lugar donde empecé es muy bonito. Después de tantos años pisando el césped, todavía se siente como la primera vez".

"Cuando sienta que no estoy haciendo nada, haré las maletas. Solo pienso en el presente... Sé que mucha gente quiere que me vaya ya, pero mi motivación viene de la gente que quiere seguir viéndome. Siempre estoy pensando en mis decisiones. Pero elegí continuar. Hablé con el presidente y el entrenador, y cuentan conmigo", cerró sobre su futuro más cercano.

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