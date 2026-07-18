Los partidos con más goles en la historia de los Mundiales

Francia e Inglaterra disputaron un partido histórico por el tercer lugar del Mundial 2026. El cuadro de los Tres Leones se impuso por marcador de 6-4 a Les Bleus, en uno de los duelos con más goles en la historia de las Copas del Mundo.

A continuación te presentamos los encuentros con más dianas en la historia de la competencia.

6. Francia 7-3 Paraguay (Suecia 1958) - 10 goles

En el Mundial de 1958, en Suecia, Francia goleó a Paraguay en un partido histórico. El partido iba 2-2 al medio tiempo, pero Les Bleus, comandados por Just Fontaine, anotaron cinco goles en la segunda mitad para firmar un 7-3 definitivo.

5. Francia 4-6 Inglaterra (Norteamérica 2026) -10 goles

France v England: Bronze Final - FIFA World Cup 2026 | Jared C. Tilton - FIFA/GettyImages

Francia e Inglaterra nos regalaron un partidazo en el duelo por el tercer lugar del Mundial 2026. Los Tres Leones iban goleando a los galos por marcador de 4-0 al medio tiempo. Sin embargo, el equipo de Didier Deschamps tuvo una gran respuesta en la segunda mitad y logró acortar distancias. En un punto el duelo estuvo 4-3. Después aparecieron Buyako Saka, de penalti, y Jude Bellingham para acabar con toda intención de remontada. Por parte de Francia descontó Ousmane Dembélé.

4. Hungría 10-1 El Salvador (España 1982) - 11 goles

1982 FIFA World Cup: Hungary - El Salvador 10:1 | picture alliance/GettyImages

En el Mundial de España 1982, Hungría no tuvo piedad y goleó por marcador de 10-1 al Salvador de Jorge 'Mágico' González. Es el único partido en la historia de los mundiales en el que un equipo registró un marcador a favor de dos dígitos.

3. Hungría 8-3 Alemania Federal (Suiza 1954) - 11 goles

Football WC final 1954: Germany - Hungary; keeper Grosics | Dukas/GettyImages

Hungría y Alemania se vieron las caras en la primera fase del Mundial de Suiza 1954. El conjunto húngaro, con Ferenc Puskas y Sandor Kocsis dentro del campo, no tuvieron piedad del cuadro bávaro y lo golearon por marcador de 8-3. Contra todos los pronósticos, Alemania llegó a la final del torneo y venció al cuadro húngaro por marcador de 3-2 en el partido conocido como el 'Milagro de Berna'.

2. Brasil 6-5 Polonia (Francia 1938) - 11 goles

SOCCER-WORLD CUP-1938-BRAZIL-POLAND | STAFF/GettyImages

Brasil y Polonia disputaron un partido histórico y espectacular en los octavos de final del Mundial de Francia 1938. El duelo terminó empatado por marcador de 4-4, pero en los tiempos extra la balanza terminó inclinándose a favor de la Canarinha. Leonidas anotó un doblete para la victoria brasileña y Ernest Wilimowski descontó para el 6-5 definitivo.

1. Austria 7-5 Suiza (Suiza 1954) - 12 goles

1954 FIFA World Cup quarterfinal: Switzerland vs. Austria | Dukas/GettyImages

El partido entre Austria y Suiza mantiene el récord del partido mundialista con más goles sen la historia. Los helvéticos iban ganando por marcador de 3-0 a los 19 minutos, sin embargo, el Wunderteam terminó imponiéndose por marcador de 7-5.